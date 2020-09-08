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Косолапый диверсант забрался на вышку военной базы в Турции

Косолапый диверсант забрался на вышку военной базы в Турции (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 08:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   военная база   животные   медведь   прикол   турция   
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Турецкие военные были очень удивлены, когда обнаружили на одной из вышек связи "лесного диверсанта". Медведь с коробкой на голове проник на режимный объект, забрался на сооружение и просидел на нём некоторое время.

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Метки: в мире   видео   военная база   животные   медведь   прикол   турция   
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2  комментария
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
Потапыч упоролся видать какими-то волшебными ягодками)))
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3k
Рафаэль 12 минут назад
русский мишка отдает приказ турецкой армии: вещи в коробку и марш обратно в казармы
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Mr.Adamson

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