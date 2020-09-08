Косолапый диверсант забрался на вышку военной базы в Турции

Турецкие военные были очень удивлены, когда обнаружили на одной из вышек связи "лесного диверсанта". Медведь с коробкой на голове проник на режимный объект, забрался на сооружение и просидел на нём некоторое время.
Позже медведю удалось спуститься с вышки самостоятельно. В результате забавного инцидента никто не пострадал.
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