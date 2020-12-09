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Отражение пиратской атаки на судно

Отражение пиратской атаки на судно (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 08:09
Метки: атака   в мире   видео   корабль   люди   пираты   судно   
18506
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Вооруженные пираты попытались захватить судно с русскоязычным экипажем. Охранники были готовы к появлению нежданных гостей и не позволили морским разбойникам подняться на борт.

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Метки: атака   в мире   видео   корабль   люди   пираты   судно   
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86  комментариев
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9k
Сережа 5 часов назад
Капитану российского судна захваченного в Сомали, пираты подарили кинжал из золота, слоновую кость и часть выкупа, полученного от капитана японского судна. А заодно и отметили встречу выпускников РУДН.
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2k
Вова 14 минут назад
Пральна...нигерам по жопе
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17k
Will2006 41 минуту назад
https://old.fishki.net/3332522-kak-osvobozhdali-rossijskij-tanker-ot-somalijskih-piratov.htmlhttps://old.fishki.net/3332522-kak-osvobozhdali-rossijskij-tanker-ot-somalijskih-piratov.html
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650
iNeGovori 48 минут назад
Пошёл, такой, в море на лодке покататься (ну денег много, хочу). А тут-херак! Разье. ба. шили! И никто разбираться не будет-был у тебя Калаш, не был у тебя Калаш... Море, оно глубокое.
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−2
Черный парус iNeGovori 23 минуты назад
Мама забери меня! Как ты думаешь, меня старший прапорщик Ведерников просто учил? Просто подумай. Я весил 51 кг старший сержант. Жрать хотелось еду. Чуть парня не убили на здании. Мы были зверье-нас так сделали. Все безотовчины, наверное специально набирали. Чтоб с нашей смертью не было проблем.
Когда нас на Верхнюю Пышму поехали судить(солдат не уголовников) я зашел в роту на верхнем этоже -дежурный по роте на выход-говорю-дай бульбулятор он не понял и дал чайник. Я заплакал. Честно. Простите.
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650
iNeGovori Черный парус 12 минут назад
Ты дурачок?! (я серьёзно, к психиатру сходи). Я, много лет назад, служил в Морской Пехоте. И в людей приходилось стрелять. Но башню не снесло, вроде. А ты сходи к доктору.
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−2
Черный парус iNeGovori 6 минут назад
Ну и сколько лет назад морской пехотинец? И в каких стрелял пиз-добол
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−2
Черный парус 53 минуты назад
Я Вас всех люблю! Удачи Вам и хорошего настроения!
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980
Алексей Час назад
Негр конечно молодец. Сбежал с оружием с мостика и встал за спину товарища, героически пекрываясь им. ОЖИДАЯ СОБЫТИЯ! Слава богу на палубе залёг удачно второй брат негра и второй на мостике не спрятался, щёлкал как положено. Если бы не ответка, захватили бы однозначно. Только похоже на то, что не по лодочке щёлкали... Иначе бы ПУЛЁМЁТОМ разворотили её ой как основательно. Да и калаши бы тоже справились, если по ней бить - брёвна рвут, а тут борт лодочки.
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−2
Черный парус Час назад
Разозлили. Я был милицонером- не полицейским в которого бросают бумажный стаканчик. Людям помогал.
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2k
RRK Час назад
Мне что-то эта охрана с якобы нападающими пиратами напомнило компанию по установке стекол, которые предлагали жителям окна, после отказа окна бились, а на утро снова предлагались. Так и здесь с охраной и пиратами...
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650
iNeGovori RRK 58 минут назад
Мне тоже показалось, что ребята эти из одного села. Одни, якобы, нападают, другие, якобы, охраняют. Или кино для хозяина. Мол, смотри, куда мы бабки потратили-на охрану судна.
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980
Nico iNeGovori 2 минуты назад
эти просто дешевле. хош белых бери, хош так иди.
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436
Tony Banano 2 часа назад
Отражение пиратской атаки на судноПосмотреть
Отражение пиратской атаки на судно
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14k
Александр 2 часа назад
Нехрен бакложанов нанимать на охрану- они с 99% вероятностью живут в одном дворе с пиратами. Я понимаю это дешевле, чем нанимать наши и упаси хоспаде иностранные ЧВК, но по крайней мере не будет никаких распилов бюджетов и Сомалийский флот быстро отправят на корм рыбам, того глядишь меньше будут захватов делать, да уши отрезать гражданским. Не понимаю, короче.
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25k
Snork Snorkoff Александр 2 часа назад
Компании - судовладельцу как бы срать на всё это. Чем дешевле, тем лучше.
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14k
Александр Snork Snorkoff Час назад
Да в целом оно и понятно, тут как бы и не спорю.

Главное не продешевить на защите настолько, чтоб внезапно не выяснилось, что проще захватить судно, чем продолжать батрачить на беложопых господ, особенно если на фоне сольётся инфа, что в "этот рейс" отправляют особо ценный груз, который маскируется под обычный рейсовый.
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25k
Snork Snorkoff Александр Час назад
Защита ровно такая, чтобы устраивала страховую кампанию. Дальше судовладельцу вашпе пох что случится, страховка всё покроет.
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16k
Сергей 2 часа назад
Тут как-то эффектнее.))
Ссылка www.youtube.com
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2k
Игорь Ф. Сергей Час назад
да. все-таки военный корабль есть военный корабль...а АК-630 есть АК-630...сейчас, не помню как точно называется, ставят сдвоенные такие на корабои, ведь это и ПВО тоже... короткая очередь и бздец. хороша машинка
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12k
Сергей Черный парус Полчаса назад
Ухты... Пенсия в 65 тысяч рубликов в 45 годиков. Рученьки у него болят. Да половине мужикам России за эти денежку... и рученьки, и спинка болеть будет, и пенсия в 65 на 20 тыщ рубликов... если доживёт. Только вот что-то они не лают на людей как цепные псы... Нытик.
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−2
Черный парус Сергей 15 минут назад
Я за Россию. Против такого говна как ты. Я думаю без тебя жизнь была бы лучше. Может скажешь мне-не нравится уезжай?
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5k
elektrod161 Сергей 11 минут назад
Эх пацаняки к рыбам пошли ..:))
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4k
Mike Snow Игорь Ф. 2 минуты назад
ГШ 6-30. 30мм пушка шестиствольная зенитная, скорострельность такая, что кажется что лазером режут.
Ссылка youtu.be
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−2
Черный парус 2 часа назад
Почему я сказал о мотивации? Более четырех мужчин не нужно, чтобы взять это судно.
Не эти обороняющие.
Ведем загарадительный огонь, быстро и резко. Мотивация нападающего-не на зарплате. Не благодарите.
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5k
Игорь Черный парус 2 часа назад
Не будем
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−2
Черный парус Игорь 2 часа назад
Класс под-ебал!
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2k
R00T 3 часа назад
А вот если бы ператы таки высадились на пароход, как бы они друг дружку отличали? Где там негр-перат и где негр-"охранник"?
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−2
Черный парус R00T 2 часа назад
не негр -а боевой унит.
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17k
kamanch 3 часа назад
Отражение пиратской атаки на судно
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60k
Андрей 3 часа назад
Блин, я бы попросил дать стрельнуть пару раз )
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60k
Андрей Черный парус 2 часа назад
Ну в этих атакующих, никогда по живым людям не стрелял ))
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−2
Черный парус Андрей 2 часа назад
Дай бог, как говорится, не придется тебе в человеков стрелять.
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2k
мемфрид Андрей 2 часа назад
Заявка на успех и льготное проживание в специализированном санатории
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3k
Rubiroid_47 Андрей 2 часа назад
http://www.somalicruises.com/http://www.somalicruises.com/
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10k
Денис Андрей 2 часа назад
Андрей, так вперёд, вступайте в ряды вооружённых сил.
А то на диване в кол оф дьюти много не настреляешь :)
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4k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Круто! А у вас еще пираты есть?
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13k
Габит Калыков 3 часа назад
Почему бы ближе не подпустить и угрохать всех на месте? Чтобы второй раз не совались.
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11k
Пумба Габит Калыков 3 часа назад
Потому что это сомалийский народный промысел. Одни изображают пиратов, другие - охрану. 3 минуты пальбы в белый свет - и группа "охранников" при бабках, почете и уважухе. И, что примечательно, их и на следующий рейс наймут - ведь реально опасно тут у вас. Никто ведь не знает, что в лодке были три двоюродных брата "начальника охраны"...
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50
Михаил Габит Калыков 2 часа назад
Потому что так выше шанс, что они подстрелят кого-то из команды или повредят судно.
А так есть тактическое преимущество - стрелки выше, и опора стабильнее, значит, эффективность стрельбы выше, чем у пиратов. Нельзя подпускать. Но хочецца
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207
Дмитрий 3 часа назад
Наняли таких же "сомалийцев". Не думают, что охрана и "нападавшие" на одной стороне и все это спектакль для экипажа, что бы охрану "нанимали"?
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385
uid-5j7c27kq Дмитрий 2 часа назад
Да не сомалийцы в охране, не все чёрные с Сомали же
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610
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Наклон головы, три четыре, следующее упражнение
Наклон головы, три четыре, следующее упражнение
Наклон головы, три четыре, следующее упражнение
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10k
VM Varga 3 часа назад
Находясь на излечении в госпитале, сомалийский пират захватил чужое судно...
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2k
Ivan 4 часа назад
А по международному праву, если убить в нейтральных водах нападающего, то это-пох?
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3k
Shtoppi Ivan 3 часа назад
А по морским "законам" вообще все пох. Особенно если никто не видит.
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60k
Андрей Ivan 3 часа назад
По международному праву что там в африке происходит - всем пох.
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1k
Скальпы Гуронов Ivan 3 часа назад
В настоящее время, в отношении пиратов, действуют не Морская конвенция ООН по морскому праву 1982 года и Женевская конвенции об открытом море 1958 года, а обычные нормы международного права, и реальность состоит в том, что они-то как раз ориентируют, прежде всего, на силовое решение вопроса.
Любое государство может захватить пиратское судно. Любое государство может арестовать пиратов. Но судить не обязано.
Международное право предусматривает обязательство государств сотрудничать "в пресечении пиратства". Вот это – обязательство. А пресекать пиратство можно не только посредством ареста, но и применением оружия на поражение, что не запрещено международным правом.
Вобщем действует закон XVI-XVIII века - "Хороший пират - мертвый пират!"
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2k
Ivan Скальпы Гуронов 3 часа назад
О, как! Спасибо! Очень интересно!
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8k
Евгений Ivan 2 часа назад
Какое право? Вальнул, а тушку рыбы сожрут, нет тела, нет дела, всё просто!
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