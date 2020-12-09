Отражение пиратской атаки на судно

Вооруженные пираты попытались захватить судно с русскоязычным экипажем. Охранники были готовы к появлению нежданных гостей и не позволили морским разбойникам подняться на борт.
Присутствует ненормативная лексика.
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Когда нас на Верхнюю Пышму поехали судить(солдат не уголовников) я зашел в роту на верхнем этоже -дежурный по роте на выход-говорю-дай бульбулятор он не понял и дал чайник. Я заплакал. Честно. Простите.
Главное не продешевить на защите настолько, чтоб внезапно не выяснилось, что проще захватить судно, чем продолжать батрачить на беложопых господ, особенно если на фоне сольётся инфа, что в "этот рейс" отправляют особо ценный груз, который маскируется под обычный рейсовый.
Не эти обороняющие.
Ведем загарадительный огонь, быстро и резко. Мотивация нападающего-не на зарплате. Не благодарите.
А то на диване в кол оф дьюти много не настреляешь :)
А так есть тактическое преимущество - стрелки выше, и опора стабильнее, значит, эффективность стрельбы выше, чем у пиратов. Нельзя подпускать. Но хочецца
Любое государство может захватить пиратское судно. Любое государство может арестовать пиратов. Но судить не обязано.
Международное право предусматривает обязательство государств сотрудничать "в пресечении пиратства". Вот это – обязательство. А пресекать пиратство можно не только посредством ареста, но и применением оружия на поражение, что не запрещено международным правом.
Вобщем действует закон XVI-XVIII века - "Хороший пират - мертвый пират!"