Победа в велогонке с горьким привкусом

Велогонщик Эдисон Муньос слишком рано начал праздновать победу в этапе многодневной велогонки Clasico RCN Cerveza Andina 2020. Возле финишной линии он победно поднял руки и упал с велосипеда. В итоге он пересек заветную белую линию в падении.
Спортсмен смог самостоятельно подняться и, прихрамывая, покинул трассу в хорошем настроении.
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