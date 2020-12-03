FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1867 постов • 361 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Победа в велогонке с горьким привкусом

Победа в велогонке с горьким привкусом (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 11:17
Сообщество : Спорт
Метки: велогонка   велосипедист   видео   победа   повезло   спорт   спортсмен   
428
1
1
Велогонщик Эдисон Муньос слишком рано начал праздновать победу в этапе многодневной велогонки Clasico RCN Cerveza Andina 2020. Возле финишной линии он победно поднял руки и упал с велосипеда. В итоге он пересек заветную белую линию в падении.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: велогонка   велосипедист   видео   победа   повезло   спорт   спортсмен   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Max Lu 54 минуты назад
смотреть надо куда едешь. ещё мужик там машет потише едьте... они на финише и никто потише ехать не будет. кто валяется на земле пусть быстрее убегает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Victor Chromov 2 минуты назад
Победа в велогонке с горьким привкусом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
Владимир 14 минут назад
Сбавляя скорость не забывай, что позади тебя все еще отчаянная борьба за 2-е место, как бы не смели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bridge 44 минуты назад
Ибо нечего выпендриваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео) Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео) Домушник, который оказался не в том месте и не в то время Домушник, который оказался не в том месте и не в то время Мастер боевых искусств демонстрирует свои впечатляющие навыки Мастер боевых искусств демонстрирует свои впечатляющие навыки Молниеносная реакция велоспортсмена уберегла девочку от травм Молниеносная реакция велоспортсмена уберегла девочку от травм Нидерландский спортсмен находится в коме после ужасной аварии на велогонке в Польше Нидерландский спортсмен находится в коме после ужасной аварии на велогонке в Польше Один из самых запоминающихся прыжков в высоту Один из самых запоминающихся прыжков в высоту
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

595092



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
8
29
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
4
28
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Колёса
0
4
Колёса
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Что бедный может дать богатой? (1 фото + 1 видео)
Что бедный может дать богатой? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Или стекло из китая или муха из германии!
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#кино#дтп#авто авария#автомир#криминал#СССР#в мире
#юмор#история#факты#подборка#еда#картинки#дети#настроение#автомобили#звезды
#россия#прикол#интересное#авария#люди#смешно#забавно#позитив#актер#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться