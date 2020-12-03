Победа в велогонке с горьким привкусом

Велогонщик Эдисон Муньос слишком рано начал праздновать победу в этапе многодневной велогонки Clasico RCN Cerveza Andina 2020. Возле финишной линии он победно поднял руки и упал с велосипеда. В итоге он пересек заветную белую линию в падении.

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