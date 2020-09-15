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Тяжело в учении — легко в бою

Тяжело в учении — легко в бою (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 09:45
Сообщество : Спорт
Метки: Сауль Альварес   бокс   видео   интересно   реакция   спорт   спортсмен   тренировка   
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Тренировки и последующие бои мексиканского профессионального боксера Сауля Альвареса являются отличной иллюстрацией выражения: "тяжело в учении - легко в бою". Спортсмен мастерски уклоняется от ударов соперника!

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Метки: Сауль Альварес   бокс   видео   интересно   реакция   спорт   спортсмен   тренировка   
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SerGProS 37 минут назад
Основа бокса не удар в 1000кг а техника. Красавчик.
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