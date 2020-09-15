Тренировки и последующие бои мексиканского профессионального боксера Сауля Альвареса являются отличной иллюстрацией выражения: "тяжело в учении - легко в бою". Спортсмен мастерски уклоняется от ударов соперника!
На счету боксера 53 победы, 2 ничьих и 1 поражение
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