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Веселые бои подушками со случайными прохожими

Веселые бои подушками со случайными прохожими (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: бой   видео   мексика   подушки   поединок   позитив   схватка   юмор   
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В Мексике шутник устраивал бои подушками со случайными прохожим прямо на улице. Он подбегал к незнакомым ему людям, кидал им подушку и поединок начинался. У многих эти битвы вызывали азарт и настоящий детский восторг.

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Метки: бой   видео   мексика   подушки   поединок   позитив   схватка   юмор   
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Ligov 2 часа назад
Ага, дед с палкой еле идет и вдруг запрыгал как козлик...)
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184
Владимир Час назад
Дед шел пенсию по инвалидности получить и спалился
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