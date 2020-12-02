Веселые бои подушками со случайными прохожими

В Мексике шутник устраивал бои подушками со случайными прохожим прямо на улице. Он подбегал к незнакомым ему людям, кидал им подушку и поединок начинался. У многих эти битвы вызывали азарт и настоящий детский восторг.
Большинство из тех, к кому подбегал мужчина принимали вызов. В видео попала нарезка наиболее ярких и веселых поединков.
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