В Австралии смелый пёс прогнал подплывшую к берегу акулу

Австралиец Джек Стрикленд ловил рыбу на частном острове Хаггерстоунс, расположенном у берегов австралийского штата Квинсленд, когда заметил плывущую в его сторону небольшую акулу. Когда хищница подплыла к берегу слишком близко пёс мужчины бросился в воду и прогнал её.
Австралиец, рыбачивший 10 октября на острове Хаггерстон запечатлел своего четвероногого питомца, самоотверженно бросившегося отгонять морскую хищницу.
Пёс по кличке Тилли, увидев незваную гостью, имевшую неосторожность подплыть слишком близко к берегу, не раздумывая бросился в воду и прогнал её. Со слов автора видео, его собака породы австралийский келли ранее пыталась напасть на крокодила, но хозяин отважного питомца предотвратил встречу с рептилией.
Пёс по кличке Тилли, увидев незваную гостью, имевшую неосторожность подплыть слишком близко к берегу, не раздумывая бросился в воду и прогнал её. Со слов автора видео, его собака породы австралийский келли ранее пыталась напасть на крокодила, но хозяин отважного питомца предотвратил встречу с рептилией.
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