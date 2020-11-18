В Австралии смелый пёс прогнал подплывшую к берегу акулу

Австралиец, рыбачивший 10 октября на острове Хаггерстон запечатлел своего четвероногого питомца, самоотверженно бросившегося отгонять морскую хищницу.



Пёс по кличке Тилли, увидев незваную гостью, имевшую неосторожность подплыть слишком близко к берегу, не раздумывая бросился в воду и прогнал её. Со слов автора видео, его собака породы австралийский келли ранее пыталась напасть на крокодила, но хозяин отважного питомца предотвратил встречу с рептилией.