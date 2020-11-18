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В Австралии смелый пёс прогнал подплывшую к берегу акулу

В Австралии смелый пёс прогнал подплывшую к берегу акулу (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 09:18
Сообщество : Животные
Метки: австралия   акула   видео   животные   собака   
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Австралиец Джек Стрикленд ловил рыбу на частном острове Хаггерстоунс, расположенном у берегов австралийского штата Квинсленд, когда заметил плывущую в его сторону небольшую акулу. Когда хищница подплыла к берегу слишком близко пёс мужчины бросился в воду и прогнал её.

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Метки: австралия   акула   видео   животные   собака   
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nabaal 45 секунд назад
ЧТо так орать
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1k
Vladimir Taranovich 6 минут назад
а вот собака-реанимака
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2k
Том Сойер 45 минут назад
Смелый собакен - акул отгонякен.....
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