В Абу-Даби за 10 секунд взорвали четыре небоскреба

Этот взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.
Знаменитая Mina Plaza, состоящая из четырёх башен, построенных в районе Мина Зайед в Абу-Даби, была успешно снесена за рекордные 10 секунд.
Громкий взрыв, прогремевший в 8 утра 27 ноября изменил облик столицы. Четыре башни были стёрты с лица земли при использовании более 6000 кг взрывчатки.
Громкий взрыв, прогремевший в 8 утра 27 ноября изменил облик столицы. Четыре башни были стёрты с лица земли при использовании более 6000 кг взрывчатки.
Благодаря контролируемому взрыву, который длился всего 10 секунд, была подготовлена площадка для реконструкции портовой территории площадью более трёх миллионов квадратных метров, на которой со временем возведут множество туристических объектов.
«Компания Modon Properties установила новое достижение в Книге рекордов Гиннеса, взорвав самые высокие сооружения, используя направленный взрыв», - говорится в сообщении пресс-службы Абу-Даби.
«Компания Modon Properties установила новое достижение в Книге рекордов Гиннеса, взорвав самые высокие сооружения, используя направленный взрыв», - говорится в сообщении пресс-службы Абу-Даби.
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