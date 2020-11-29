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В Абу-Даби за 10 секунд взорвали четыре небоскреба

В Абу-Даби за 10 секунд взорвали четыре небоскреба (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 ноября 2020 09:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 10 секунд   абу-даби   взрыв   видео   дубай   небоскреб   снос здания   фото   
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Этот взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.

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Метки: 10 секунд   абу-даби   взрыв   видео   дубай   небоскреб   снос здания   фото   
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1  комментарий
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☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Это вам ответочка за 11 сентября
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