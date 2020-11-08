Воры-дилетанты терпят поражение у дверей магазина

Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела полный драматизма инцидент. Трое налётчиков, один из которых, как выяснилось позднее угрожал бутафорским пистолетом, не смогли справиться с продавцом и оказались запертыми внутри торгового помещения.



Подельник воришек, оставшийся в автомобиле, выручил своих приятелей и проломил дверь, после чего вся троица скрылась с места преступления.



Со слов владельца магазина, он надеется, что полицейским по отпечаткам пальцев и по номерному знаку легковушки удастся разыскать налётчиков и хотя бы покрыть расходы на замену двери.