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Воры-дилетанты терпят поражение у дверей магазина

Воры-дилетанты терпят поражение у дверей магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 10:02
Сообщество : Криминал
Метки: азс   видео   воры   дверь   преступники   провал   фото   
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Трое преступников, нанеся в предрассветные часы визит в торговое заведение, находящееся при АЗС, чудом избежали ареста.

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Метки: азс   видео   воры   дверь   преступники   провал   фото   
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8  комментариев
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1k
Андрей 38 минут назад
Что-то напомнило "Большой куш"(или художественный фильм "Сп@издили")
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 10 минут назад
Зато все социально ответственные - в масках.

Ну не Фортануло

Зато все социально ответственные - в масках. Ну не Фортануло
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1k
Roman 22 минуты назад
Ля, гос. номер бы хоть скрутили ))
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3k
aleksei Полчаса назад
Так это в США, у них там вся жизнь шоу, то сердце донорское уронят и разбитого вертолета, то ограбить нормально не могут, видимо все фильмы у них сняты на основе реальным событий
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1k
☣️Месть печенегов☣️ aleksei 5 минут назад
Ага,сплошная бесскрепность и бездуховность. У нас то другое дело...

И грабители нормальные, и грузчики, и шоу все как одно.....
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
4 друзей Оушена..
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7k
Клёст 58 минут назад
Ух и натерпелись наверное ребятки

Держу пари, психологическая травма, и реакция ,,мокрых штанишек,, на АЗС там у кого-то будет)))
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