Воры-дилетанты терпят поражение у дверей магазина

Трое преступников, нанеся в предрассветные часы визит в торговое заведение, находящееся при АЗС, чудом избежали ареста.
Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела полный драматизма инцидент. Трое налётчиков, один из которых, как выяснилось позднее угрожал бутафорским пистолетом, не смогли справиться с продавцом и оказались запертыми внутри торгового помещения.
Подельник воришек, оставшийся в автомобиле, выручил своих приятелей и проломил дверь, после чего вся троица скрылась с места преступления.
Со слов владельца магазина, он надеется, что полицейским по отпечаткам пальцев и по номерному знаку легковушки удастся разыскать налётчиков и хотя бы покрыть расходы на замену двери.
Подельник воришек, оставшийся в автомобиле, выручил своих приятелей и проломил дверь, после чего вся троица скрылась с места преступления.
Со слов владельца магазина, он надеется, что полицейским по отпечаткам пальцев и по номерному знаку легковушки удастся разыскать налётчиков и хотя бы покрыть расходы на замену двери.
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Ну не Фортануло
И грабители нормальные, и грузчики, и шоу все как одно.....
Держу пари, психологическая травма, и реакция ,,мокрых штанишек,, на АЗС там у кого-то будет)))