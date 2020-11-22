Какой милый ворчун

Некоторые звери, например, соболь из этого видео, даже возмущаются так, что мимимиметры зашкаливают. Звереныш видит что-то в окне и просто очаровательно выражает свое недовольство. Его рычание совсем не кажется грозным, от него хочется только смеяться. Интересно, что такое возмутительное он видит на улице?