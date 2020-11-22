Какой милый ворчун

И вот такую прелесть убивают ради шуб, обидно...
Некоторые звери, например, соболь из этого видео, даже возмущаются так, что мимимиметры зашкаливают. Звереныш видит что-то в окне и просто очаровательно выражает свое недовольство. Его рычание совсем не кажется грозным, от него хочется только смеяться. Интересно, что такое возмутительное он видит на улице?
Источник:
Ссылки по теме:
- Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома
- Монах прошел испытание котятами
- Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы
- Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать
- Чемпионат мира по "кусь"
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...
Это не первая встреча животного с красноярцем. Соболь настолько часто появляется в компании людей, что ему дали имя Кеша.
По словам Валерия Коханова, на «Столбах» он часто ходит в таежную избушку. Несколько лет назад там обосновался соболь. Животное стало часто показываться людям, а позже Кешу начали прикармливать орехами и кусочками мяса. Другие хищники такого доверия к людям не проявляют, хотя нередко показываются в нацпарке.
Соболь почти перестал бояться людей – теперь он вплотную подходит к туристам. Хищник выглядит здоровым и упитанным.