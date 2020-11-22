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Какой милый ворчун

Какой милый ворчун (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 09:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   ворчун   животные   милота   соболь   фото   
787
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И вот такую прелесть убивают ради шуб, обидно...

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Метки: видео   ворчун   животные   милота   соболь   фото   
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198k
Северное сияние 2 часа назад
В красноярском нацпарке «Столбы» спасатель и альпинист Валерий Коханов научил дикого соболя трюку. Он дал хищнику печенье изо рта.

Это не первая встреча животного с красноярцем. Соболь настолько часто появляется в компании людей, что ему дали имя Кеша.

По словам Валерия Коханова, на «Столбах» он часто ходит в таежную избушку. Несколько лет назад там обосновался соболь. Животное стало часто показываться людям, а позже Кешу начали прикармливать орехами и кусочками мяса. Другие хищники такого доверия к людям не проявляют, хотя нередко показываются в нацпарке.

Соболь почти перестал бояться людей – теперь он вплотную подходит к туристам. Хищник выглядит здоровым и упитанным.

Ссылка www.youtube.com
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9k
Антон Семёныч 19 минут назад
Хозяева этих шкур тоже не от старости умерли или вам только соболя жалко?
Хозяева этих шкур тоже не от старости умерли или вам только соболя жалко?
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