Более 30 человек пострадали при взрыве в китайском ресторане

В китайском городе Мило (провинция Хунань) 34 человека получили травмы различной степени тяжести при взрыве в одном из ресторанов. Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.
В настоящее время ведется расследование причин данного происшествия.
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