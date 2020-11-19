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Более 30 человек пострадали при взрыве в китайском ресторане

Более 30 человек пострадали при взрыве в китайском ресторане (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   взрыв   видео   инцидент   китай   происшествие   ресторан   
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В китайском городе Мило (провинция Хунань) 34 человека получили травмы различной степени тяжести при взрыве в одном из ресторанов. Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

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Метки: в мире   взрыв   видео   инцидент   китай   происшествие   ресторан   
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6  комментариев
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13k
Габит Калыков 59 минут назад
Что за белый дым, которой через несколько сеукнд воспламенился?
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27k
Peacemaker1873 Габит Калыков 37 минут назад
Баллон с газом рванул. А потом где-то исрануло.
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29k
Haratemich 21 минуту назад
На газ похоже
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30
vasilykopkov 22 минуты назад
Горящая женщина. ходит спокойно...
Видимо в шоке
Жуть
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17k
Сергей Костюнин Полчаса назад
ЖЕСТКАЧ ((
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5k
z0_0b Полчаса назад
Странновато как то..
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