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Видео
Pterodactyl
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!
(1 видео)
Автор:
Pterodactyl
24 ноября 2020 21:20
Метки:
дорога
лед
службы
Ну не в этот раз. Или как бывает на дороге.
Pterodactyl
некропатриот
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448
Остап Ива́нович.
2 часа назад
Ковш надо было опустить..молодой, неопытный..
9
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5 ответов
(из
26
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1k
Бровеносец в потёмках
16 минут назад
Блин, у него здоровая лопата спереди. Ну неужели даже не пришло в голову опустить отвал и им затормозить? Хорошо, в этот раз повезло, испугом отделался.
1
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Ann
2 часа назад
Нда... и ведь таких «родителей» пол страны... прямо страшно становится.
5
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2k
Свирепый Бамбр
2 часа назад
Якорь надо было бросать! Дилетант! )))
2
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Александр
2 часа назад
Пусть задом едет и посыпает себе
3
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Taximaxi
2 часа назад
Вот это и называется-профессионал. А не набриолиненные педики на геликах. Я бы там всё снёс и оставил бы деревню без света.
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Александр
Taximaxi
2 часа назад
У тебя гелик?
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Cornho
Taximaxi
2 часа назад
Стесняюсь поинтересоваться: данной фразой вы сами причисляете себя к тем самым? Набриолиненным? Или я чего-то не понял?
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9k
ss
Taximaxi
43 минуты назад
Да... Подставился ты, чувак.
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10k
Анатолий Соколов
2 часа назад
а достаточно было включить "посыпалку" в момент когда начало тащить - машина сползла бы на рассыпаный песок и остановилась без "выкрутасов" ...
6
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Sanar
Анатолий Соколов
Час назад
Бункер пустой, нужно было ковшом тормозить.
-1
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29k
Mamin Sibiriak
Sanar
Час назад
В конце ролика из бункера плюхнул песок. А у отвала снизу резиновые пластины, специально чтобы скользило по наледи.
3
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Sanar
Mamin Sibiriak
Час назад
Отвал можно поставить на железо, плюхнуло остатки из сопла, они бы его не спасли.
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Анатолий Соколов
Sanar
Час назад
какое пустой ...
1. самое начало видео - на диске лежит куча песка - этого количества вообще было достаточно что бы остановить скольжение - надо было только включить разбрасывание.
2. когда машина в конце видео сползает с дороги она качается и видно как через борт вылетает песок - то есть машина была загружена "под завязку".
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LekS
2 часа назад
За мат при детях прибил б
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1. самое начало видео - на диске лежит куча песка - этого количества вообще было достаточно что бы остановить скольжение - надо было только включить разбрасывание.
2. когда машина в конце видео сползает с дороги она качается и видно как через борт вылетает песок - то есть машина была загружена "под завязку".