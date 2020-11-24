Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить Топ-8 женщин, идеально подходящих на роль "Горы" в Игре престолов Топ-8 женщин, идеально подходящих на роль "Горы" в Игре престолов «Что, жалко что ли было?» — дочь актёра из «Убойной силы» попала в небольшое ДТП «Что, жалко что ли было?» — дочь актёра из «Убойной силы» попала в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет 20 плюсов жизни в СССР 20 плюсов жизни в СССР Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб "Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео "Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от... 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в... Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего... Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за... Другие фотографии известных людей Другие фотографии известных людей Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке
Новое > Видео 
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! (1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 21:20
Метки: дорога   лед   службы   

Ну не в этот раз. Или как бывает на дороге.

Pterodactyl
некропатриот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4486



Другие посты автора
Похожее видео
Как звучит кусок льда, брошенный в 450-метровую ледяную скважину
Как звучит кусок льда, брошенный в 450-метровую ледяную скважину
07:56:39
Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы
Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы
09:31:25
Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака
Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака
16:04:41
Спасение провалившейся под лед лосихи в Нижегородской области
Спасение провалившейся под лед лосихи в Нижегородской области
09:55:59
Спасение провалившейся под лед собаки в Кургане
Спасение провалившейся под лед собаки в Кургане
07:51:03
"Васька, ты меня не убьёшь?": катание на коньках по-русски
"Васька, ты меня не убьёшь?": катание на коньках по-русски
13:47:06
Подлёдный заплыв чуть не закончился трагедией
Подлёдный заплыв чуть не закончился трагедией
08:22:07
Он за ней, она от него: попытка спасти провалившуюся под лед собаку
Он за ней, она от него: попытка спасти провалившуюся под лед собаку
11:06:40
1072
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: дорога   лед   службы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
448
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Ковш надо было опустить..молодой, неопытный..
Ковш надо было опустить..молодой, неопытный..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 26)
1k
Бровеносец в потёмках 16 минут назад
Блин, у него здоровая лопата спереди. Ну неужели даже не пришло в голову опустить отвал и им затормозить? Хорошо, в этот раз повезло, испугом отделался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Ann 2 часа назад
Нда... и ведь таких «родителей» пол страны... прямо страшно становится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Якорь надо было бросать! Дилетант! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 2 часа назад
Пусть задом едет и посыпает себе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 2 часа назад
Вот это и называется-профессионал. А не набриолиненные педики на геликах. Я бы там всё снёс и оставил бы деревню без света.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр Taximaxi 2 часа назад
У тебя гелик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Taximaxi 2 часа назад
Стесняюсь поинтересоваться: данной фразой вы сами причисляете себя к тем самым? Набриолиненным? Или я чего-то не понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ss Taximaxi 43 минуты назад
Да... Подставился ты, чувак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а достаточно было включить "посыпалку" в момент когда начало тащить - машина сползла бы на рассыпаный песок и остановилась без "выкрутасов" ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Анатолий Соколов Час назад
Бункер пустой, нужно было ковшом тормозить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Mamin Sibiriak Sanar Час назад
В конце ролика из бункера плюхнул песок. А у отвала снизу резиновые пластины, специально чтобы скользило по наледи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Mamin Sibiriak Час назад
Отвал можно поставить на железо, плюхнуло остатки из сопла, они бы его не спасли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов Sanar Час назад
какое пустой ...
1. самое начало видео - на диске лежит куча песка - этого количества вообще было достаточно что бы остановить скольжение - надо было только включить разбрасывание.
2. когда машина в конце видео сползает с дороги она качается и видно как через борт вылетает песок - то есть машина была загружена "под завязку".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LekS 2 часа назад
За мат при детях прибил б
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Трансгендер запутала пользователей своими фото «до» и «после» (4 фото) Трансгендер запутала пользователей своими фото «до» и «после» (4 фото) Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы "Васька, ты меня не убьёшь?": катание на коньках по-русски "Васька, ты меня не убьёшь?": катание на коньках по-русски Подлёдный заплыв чуть не закончился трагедией Подлёдный заплыв чуть не закончился трагедией Спасение провалившейся под лед собаки в Кургане Спасение провалившейся под лед собаки в Кургане Он за ней, она от него: попытка спасти провалившуюся под лед собаку Он за ней, она от него: попытка спасти провалившуюся под лед собаку
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Корабль Viking Line сел на мель в Балтийском море
0
18
Корабль Viking Line сел на мель в Балтийском море
Немецкий язык
0
26
Немецкий язык
Краткое пособие по-русскому мату для иностранцев с забавными иллюстрациями
2
17
Краткое пособие по-русскому мату для иностранцев с забавными иллюстрациями
Реакция пираний в аквариуме на куски мяса
0
11
Реакция пираний в аквариуме на куски мяса
Не стоило дразнить Пумбу
1
22
Не стоило дразнить Пумбу
Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб
0
8
Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб
Какой милый ворчун
1
10
Какой милый ворчун
Иранские военные не были готовы к такому - случай на корабле
0
3
Иранские военные не были готовы к такому - случай на корабле
Белка наелась забродивших груш
0
59
Белка наелась забродивших груш
Мороз и предательство: женщина подбросила щенка в приют для животных и чуть не погубила его
0
18
Мороз и предательство: женщина подбросила щенка в приют для животных и чуть не погубила его
Популярное
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
3
40
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»
2
146
«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»
﻿
Набирающие популярность
Вместо «Селедки под шубой» буду готовить на Новый год 2021!
7
10
Вместо «Селедки под шубой» буду готовить на Новый год 2021!
Хочу холодца! Дайте срочно!
2
45
Хочу холодца! Дайте срочно!
Трансгендер запутала пользователей своими фото «до» и «после» (4 фото)
Трансгендер запутала пользователей своими фото «до» и «после» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#интересное#подборка#кино#позитив#новости#прикольные#комментарии
#прикол#история#авария#сша#автомир#россия#СССР#смех#авария дня#люди
#фото#животные#дтп#авто авария#картинки#дети#автомобили#украина#еда#москва

На что жалуетесь?

Вернуться