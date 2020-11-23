Иранские военные не были готовы к такому - случай на корабле

Есть у меня знакомый, который служит военным переводчиком. Специализируется на персидских языках и при этом выглядит как мечта фюрера с немецкого пропагандистского плаката времен Третьего Рейха - высокий голубоглазый блондин атлетического телосложения.



Такое сочетание рвет всем шаблон нахрен. Причем больше "ихним" чем нашим. Мы то после СССР привыкли и к раскосым чукчам, и кавказцам и даже неграм из лулумбария, худо-бедно лопочущим на великом и могучем.



А вот всякие иранцы, афганцы и таджики нехило так теряются, слыша родную речь из уст человека столь резко отличающегося от облика тех, с кем они привыкли на своем языке разговаривать.

Причем это военные и дипломаты, которые в принципе в курсе, что люди бывают разные.

Как реагируют остальные - можете себе представить.



Несколько лет назад в Астрахань с визитом приходили два иранских корабля. И знакомого направили эту встречу обеспечивать. И вот встречаются значит наши военные, с иранскими, а рядышком он. И начинает переводить.



Иранцы сперва не поняли, откуда звук. Потому что Астрахань и так город южный и чернявых там полно, так еще рядом офицеры с "Дагестана" по моему, толпились. А на корабле с таким названием ясное дело не "ивановы" служат.



В общем, когда иранская делегация поняла, что переводчик - это единственный в этой толпе "нордического типа" персонаж, возвышающийся над остальными на голову, даже с учетом фуражек, приветственная часть чуть не сорвалась нахрен, потому что единственным вопросом, интересовавшим всех, было: "А сколько стоит с ним сфотографироваться, а то мне дома не поверят". И когда узнали что бесплатно, начали занимать очередь.



Зато вся остальная встреча прошла просто дивно - иранцы так внимали всем словам... Так внимали. Они дома наверное Аятолу так внимательно не слушали. Конечно внимание было в основном вида: "Вай, ты веришь-нет, он реально сам эти звуки издает!", но на подобных встречах и это считается большой удачей.



И естественно, убедить их, что это не хитрый ход русских, а просто графики командировок так совпали не удалось. Другое дело что иранцы, как народ восточный к хорошей хитрости относятся с уважением, так что когда наши корабли пошли к ним с ответным визитом, то знакомый был на борту - принимающая сторона очень просила.



Теперь он во всякие тегераны катается как по расписанию - по два-три раза в год. Говорят, что его присутствие очень способствует взаимопониманию.