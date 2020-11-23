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Иранские военные не были готовы к такому - случай на корабле

Иранские военные не были готовы к такому - случай на корабле (1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 20:42
Метки: армейские байки   армейские истории   военные   иран   офицер   переговоры   юмор   

Иранские военные как-то встретились с российскими, на боевом корабле, под Астраханью. Ну и как водится без курьезов не обошлось. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

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Есть у меня знакомый, который служит военным переводчиком. Специализируется на персидских языках и при этом выглядит как мечта фюрера с немецкого пропагандистского плаката времен Третьего Рейха - высокий голубоглазый блондин атлетического телосложения.

Такое сочетание рвет всем шаблон нахрен. Причем больше "ихним" чем нашим. Мы то после СССР привыкли и к раскосым чукчам, и кавказцам и даже неграм из лулумбария, худо-бедно лопочущим на великом и могучем.

А вот всякие иранцы, афганцы и таджики нехило так теряются, слыша родную речь из уст человека столь резко отличающегося от облика тех, с кем они привыкли на своем языке разговаривать.
Причем это военные и дипломаты, которые в принципе в курсе, что люди бывают разные.
Как реагируют остальные - можете себе представить.

Несколько лет назад в Астрахань с визитом приходили два иранских корабля. И знакомого направили эту встречу обеспечивать. И вот встречаются значит наши военные, с иранскими, а рядышком он. И начинает переводить.

Иранцы сперва не поняли, откуда звук. Потому что Астрахань и так город южный и чернявых там полно, так еще рядом офицеры с "Дагестана" по моему, толпились. А на корабле с таким названием ясное дело не "ивановы" служат.

В общем, когда иранская делегация поняла, что переводчик - это единственный в этой толпе "нордического типа" персонаж, возвышающийся над остальными на голову, даже с учетом фуражек, приветственная часть чуть не сорвалась нахрен, потому что единственным вопросом, интересовавшим всех, было: "А сколько стоит с ним сфотографироваться, а то мне дома не поверят". И когда узнали что бесплатно, начали занимать очередь.

Зато вся остальная встреча прошла просто дивно - иранцы так внимали всем словам... Так внимали. Они дома наверное Аятолу так внимательно не слушали. Конечно внимание было в основном вида: "Вай, ты веришь-нет, он реально сам эти звуки издает!", но на подобных встречах и это считается большой удачей.

И естественно, убедить их, что это не хитрый ход русских, а просто графики командировок так совпали не удалось. Другое дело что иранцы, как народ восточный к хорошей хитрости относятся с уважением, так что когда наши корабли пошли к ним с ответным визитом, то знакомый был на борту - принимающая сторона очень просила.

Теперь он во всякие тегераны катается как по расписанию - по два-три раза в год. Говорят, что его присутствие очень способствует взаимопониманию.

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Метки: армейские байки   армейские истории   военные   иран   офицер   переговоры   юмор   
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Хельги 8 часов назад
1) Это коренной народ Пакистана и Ирана.
2) Я работал и в Тегеране и в Абу-Даби, что сказать: мой друг Искандэр Эндарович - мучался, ничего не помогало, его честного рыжего волжского татарина все считали коренным пакистанцем и соответственно не принимали за белого наиба (основной прикол был в том, что даже при наличии лицензии водку не продавали), зато меня даже в полном прикиде и в правильном малаки идентифицировали моментом - причем в варианте или советник - индус или (что естественно правда) русский.
1) Это коренной народ Пакистана и Ирана. 2) Я работал и в Тегеране и в Абу-Даби, что сказать: мой друг Искандэр Эндарович - мучался, ничего не помогало, его честного рыжего волжского татарина все считали коренным пакистанцем и соответственно не принимали за белого наиба (основной прикол был в том, что даже при наличии лицензии водку не продавали), зато меня даже в полном прикиде и в правильном малаки идентифицировали моментом - причем в варианте или советник - индус или (что естественно правда) русский.
1) Это коренной народ Пакистана и Ирана. 2) Я работал и в Тегеране и в Абу-Даби, что сказать: мой друг Искандэр Эндарович - мучался, ничего не помогало, его честного рыжего волжского татарина все считали коренным пакистанцем и соответственно не принимали за белого наиба (основной прикол был в том, что даже при наличии лицензии водку не продавали), зато меня даже в полном прикиде и в правильном малаки идентифицировали моментом - причем в варианте или советник - индус или (что естественно правда) русский.
1) Это коренной народ Пакистана и Ирана. 2) Я работал и в Тегеране и в Абу-Даби, что сказать: мой друг Искандэр Эндарович - мучался, ничего не помогало, его честного рыжего волжского татарина все считали коренным пакистанцем и соответственно не принимали за белого наиба (основной прикол был в том, что даже при наличии лицензии водку не продавали), зато меня даже в полном прикиде и в правильном малаки идентифицировали моментом - причем в варианте или советник - индус или (что естественно правда) русский.
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4k
КремлеКот 8 часов назад
У меня одноклассник после окончания иняза 3 года проработал в Сирии, арабский знает очень хорошо. Сейчас занимает высокую должность в Москве.
И вот какие-то важные переговоры, главный с той стороны, кто принимает решение, палестинцем по национальности, но все переговоры идут на английском. И одноклассник заговаривает с этим палестинцем на арабском, да ещё на каком-то их диалекте. Как тот палестинец обрадовался ! Весь вечер от него не отходил, соскучился по родной речи.
Переговоры, естественно, прошли успешно.
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61k
Максим КремлеКот 6 часов назад
Восточные народы.. Когда с ними говорят на их языке, это знак уважения.
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