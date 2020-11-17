FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11031 пост • 2456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Ответственное задание в первый рабочий день

Ответственное задание в первый рабочий день (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: ведро   видео   искры   подшутили   работа   юмор   
772
1
1
Рабочие решили подшутить над новичком и дали ему очень ответственное задание: сбор искр в ведро. К поставленной задаче парень подошел со всей ответственностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: ведро   видео   искры   подшутили   работа   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
P.F. 2 часа назад

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
стопудовый 5 минут назад
ещё был прикол про " ведро трансмиссии" или для КрАЗа кривой стартер принести!!!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений 17 минут назад
Похоже, ни автор, ни комментаторы, болгарку в руках не держали. Поток искр (читай раскаленного металла), может запалить, что угодно. Если там, на полу, разложены кабеля, то прожечь их, ничего не стоит. Так, что подобная предусмотрительность с ведром, не прикол, а производственная необходимость. И опилки из ведра, тоже надо выкидывать почаще, чтоб они не "загорелись" в ведре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Acu900 47 минут назад
Ну зачем так над салагой издеватся? Дали бы ему задание по-проще. Например на склад сходить и электрического порошка принести, а то вот в цеху он уже заканчивается ;))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia Acu900 18 минут назад
В цехЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
Гарри Слепнер Час назад
Не понимаешь-спроси, уточни. Нет, просто побежали исполнять. Рассказывал капитан буксира: Был у нас практикант. Мало того, что бестолковый, так ещё и птица гордая. Пока не пнёшь не полетит. Стою за штурвалом, практикант на полубаке бездельничает. Ну и говорю ему, что чем просто так сидеть, взял бы кувалду, да кнехты позабивать. А то повылазили все. Практикант не стал утруждать себя ни расспросами, ни включением логики, подхватил кувалду и от души начал лупить ей по кнехтам. Надо отметить, что под переборкой, к которой кнехт приварен был находился кубрик отдыхающей вахты. Воооот...
Картина маслом: спят мужики по сути, в железной бочке. И тут... Повылетали на палубу, выразили своё несогласие с происходящим всеми возможными способами, вплоть до выдачи могучих пинков практиканту. Кувалда была депортирована без возможности всплытия. Капитану тоже был выражен протест в стиле « какого, собственно х...?». Но тот не мог дать никаких вразумительных пояснений. Поскольку уже икал от смеха.
Так, что отсутствие пытливого ума может довести до воздействия на пятую точку опоры. И не только.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg2001 2 часа назад
А мужик думает: "Это к каким же долбо@бам я попал, что такие задания дают... Ну да ладно! Главное, что платят за это".. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Из разряда "принеси ведро компрессии"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Первый рабочий день на стройке? Первый рабочий день на стройке? Необычный способ вставить мусорный пакет в ведро Необычный способ вставить мусорный пакет в ведро Мужчина показал, каково это — работать в пустыне Сахара летом Мужчина показал, каково это — работать в пустыне Сахара летом Кто накрыл меня ведром? Розыгрыш незнакомки в магазине Кто накрыл меня ведром? Розыгрыш незнакомки в магазине Китайский строитель развлекается в перерыве от работы Китайский строитель развлекается в перерыве от работы
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

906086



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда ты в разводе, а кушать хочется
1
107
Когда ты в разводе, а кушать хочется
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
2
320
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Огненная распродажа: сгоревшие дотла Aston Martin и Porsche выставили на продажу
0
5
Огненная распродажа: сгоревшие дотла Aston Martin и Porsche выставили на продажу
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
0
16
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем?
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шерлок Холмс,когда узнал что его дом принадлежит семье Назарбаевых
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#авария#интересно#прикольные#смешные#россия#дети#настроение#пандемия
#фото#интересное#дтп#картинки#автомобили#сша#автомир#забавно#позитив#в мире
#прикол#факты#животные#подборка#авто авария#на различный вкус#авария дня#кино#собаки#девушка

На что жалуетесь?

Вернуться