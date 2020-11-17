Ответственное задание в первый рабочий день

Рабочие решили подшутить над новичком и дали ему очень ответственное задание: сбор искр в ведро. К поставленной задаче парень подошел со всей ответственностью.
Не удивлюсь, если дальше его послали за ведром компрессии и клиторным маслом.
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Картина маслом: спят мужики по сути, в железной бочке. И тут... Повылетали на палубу, выразили своё несогласие с происходящим всеми возможными способами, вплоть до выдачи могучих пинков практиканту. Кувалда была депортирована без возможности всплытия. Капитану тоже был выражен протест в стиле « какого, собственно х...?». Но тот не мог дать никаких вразумительных пояснений. Поскольку уже икал от смеха.
Так, что отсутствие пытливого ума может довести до воздействия на пятую точку опоры. И не только.