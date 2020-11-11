С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения

Во время обращения в государственные учреждения люди довольно часто сталкиваются с царящим там хаосом. Процесс получения какой-либо бумаги или подписи отнимает много времени и нервов и далеко не всегда заканчивается успехом. Главные герои этого юмористического видео решили показать, с каким отношением к своей персоне приходится мириться людям во время обращения в государственные учреждения.

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