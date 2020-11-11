С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения

Во время обращения в государственные учреждения люди довольно часто сталкиваются с царящим там хаосом. Процесс получения какой-либо бумаги или подписи отнимает много времени и нервов и далеко не всегда заканчивается успехом. Главные герои этого юмористического видео решили показать, с каким отношением к своей персоне приходится мириться людям во время обращения в государственные учреждения.
В видео присутствует ненормативная лексика в "запиканном" варианте.
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Метки: Госучреждение видео люди прикол юмор
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Сейчас на десяток работяг "футбольное поле" разнообразных менеджеров, которым все мешают работать...
Приходит на Лубянку шпион и говорит: «Я хочу сдаться». «Вы американский шпион?» - спросили у него. «Да», - отвечает он. «Тогда вам в пятый кабинет». Пошел в пятый кабинет. «У вас оружие есть?» - спрашивают у него. «Есть». «Тогда вам в седьмой кабинет». Он пошел в седьмой кабинет. «А средства спецсвязи у вас есть?» «Есть», - он отвечает. Ему говорят: «Тогда идите в двадцатый кабинет». Приходит он в двадцатый. У него там спрашивают: «А задание у вас есть?» Шпион говорит: «Есть». «Так идите и выполняйте, - говорят ему. – Чего вы людям голову морочите и мешаете работать».
Забавляет процесс! Сдаешь документы и тебе говорят, что через 2 недели все будет готово, но тебе еще и позвонят. Через две недели приходишь за военником и слышишь, что он не готов и если не звонил, то нечего ходить и отвлекать людей от работы и так пару раз (одна попытка в год). И вот этим летом я все же прихожу ругаться и угрожаю жалобами в МО, но что мне отвечают: "А где вы все это время были? Обещали позвонить? А вы и поверили?! Вам еще повезло, что мы ваши доки за 5 лет не про*бали! Приходите через месяц".
И, кстати, еще у 2 моих знакомых процесс был точно таким. Одни до сих пор не получил, так как забил к ним ходить. Ему пока не нужен. Второй действительно жалобу написал, после которой все оперативно получил.