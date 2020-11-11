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С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения

С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Госучреждение   видео   люди   прикол   юмор   
956
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Во время обращения в государственные учреждения люди довольно часто сталкиваются с царящим там хаосом. Процесс получения какой-либо бумаги или подписи отнимает много времени и нервов и далеко не всегда заканчивается успехом. Главные герои этого юмористического видео решили показать, с каким отношением к своей персоне приходится мириться людям во время обращения в государственные учреждения.

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Метки: Госучреждение   видео   люди   прикол   юмор   
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9  комментариев
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30k
Опаньки 2 часа назад
вранье, его еще на входе бы без маски и перчаток послали бы
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1k
Mibud 8 минут назад
Я конечно "старый брюзга". Я помню то время, когда в бухгалтерии нашего предприятия сидели три милых старушки со счетами на столе. Работников было что то около 1500 чел. Любой вопрос решался тут-же, максимум: "завтра подойдите".
Сейчас на десяток работяг "футбольное поле" разнообразных менеджеров, которым все мешают работать...
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31k
Игорь 11 минут назад
Так работали до 2011 года.
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6k
bum-bum 51 минуту назад
снято бородатыми [мат] о бородатых [мат]. Госорганы не так работают
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3k
Макс Час назад
У этого анекдота борода длиннее баяна:
Приходит на Лубянку шпион и говорит: «Я хочу сдаться». «Вы американский шпион?» - спросили у него. «Да», - отвечает он. «Тогда вам в пятый кабинет». Пошел в пятый кабинет. «У вас оружие есть?» - спрашивают у него. «Есть». «Тогда вам в седьмой кабинет». Он пошел в седьмой кабинет. «А средства спецсвязи у вас есть?» «Есть», - он отвечает. Ему говорят: «Тогда идите в двадцатый кабинет». Приходит он в двадцатый. У него там спрашивают: «А задание у вас есть?» Шпион говорит: «Есть». «Так идите и выполняйте, - говорят ему. – Чего вы людям голову морочите и мешаете работать».
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4k
Михаил Час назад
довелось мне как то в администрацию района ходить, ничего , нормально приняли, не футболили, даже попал на прием к лаве района и в принципе вопрос не решили, как я хотел, но ответ дали, что не по адресу)))
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6k
Артём 2 часа назад
Давно уже такого нет. Всё решается через МФЦ. Быстро, вежливо и чётко.
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395
Дмитрий Артём 55 минут назад
Ага, в поликлинику и военкомат тоже через МФЦ? Хотя прогресс есть. Я месяц назад военник получил. Мне даже с военкомата сами позвонили. А знаете когда я все необходимые документы подал? В 2015 году! Не прошло и 10 лет!
Забавляет процесс! Сдаешь документы и тебе говорят, что через 2 недели все будет готово, но тебе еще и позвонят. Через две недели приходишь за военником и слышишь, что он не готов и если не звонил, то нечего ходить и отвлекать людей от работы и так пару раз (одна попытка в год). И вот этим летом я все же прихожу ругаться и угрожаю жалобами в МО, но что мне отвечают: "А где вы все это время были? Обещали позвонить? А вы и поверили?! Вам еще повезло, что мы ваши доки за 5 лет не про*бали! Приходите через месяц".
И, кстати, еще у 2 моих знакомых процесс был точно таким. Одни до сих пор не получил, так как забил к ним ходить. Ему пока не нужен. Второй действительно жалобу написал, после которой все оперативно получил.
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395
ЙсГоры 3 часа назад
коротко и по делу)
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