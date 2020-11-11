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Забавный сувенир на злобу дня

Забавный сувенир на злобу дня (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 08:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 2020   2020 год   амбиграмма   амбиграммы   в мире   видео   неудача   прикол   
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Как будет выглядеть 2020 год, если изобразить его в виде одной фигурки.

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Метки: 2020   2020 год   амбиграмма   амбиграммы   в мире   видео   неудача   прикол   
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Геннадьич 2 минуты назад
Здорово! Мне понравилось. ))
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Mr.Adamson

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