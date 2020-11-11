Забавный сувенир на злобу дня

Как будет выглядеть 2020 год, если изобразить его в виде одной фигурки.
Не надо печалиться, вся жесть впереди?
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