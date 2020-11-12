Сова научилась говорить на языке врага

Живущая у автора видео сова по кличке Джинни научилась издавать звук, похожий на мяуканье кошек. В опубликованном владельцем ролике крылатый хищник демонстрирует свой талант звукоподражания.
Кто сказал мяу?
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