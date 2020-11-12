FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9117 постов • 1133 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Сова научилась говорить на языке врага

Сова научилась говорить на языке врага (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 10:54
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   мяуканье   прикол   птицы   сова   
234
1
1
Живущая у автора видео сова по кличке Джинни научилась издавать звук, похожий на мяуканье кошек. В опубликованном владельцем ролике крылатый хищник демонстрирует свой талант звукоподражания.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   мяуканье   прикол   птицы   сова   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42
Лера Малофеева 2 часа назад
Природа не дремлет!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии Пернатый безбилетный пассажир пытался улететь на крыле самолета Пернатый безбилетный пассажир пытался улететь на крыле самолета
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509194



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
2
489
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
2
394
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Cамая милая собака в мире
0
16
Cамая милая собака в мире
Редкая азиатская степная лисица с красивой шубкой
0
1
Редкая азиатская степная лисица с красивой шубкой
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#интересное#люди#автомир#на различный вкус#дтп#коронавирус#авто авария
#юмор#животные#в мире#прикольные#россия#актеры#авария#москва#дети#китай
#интересно#кино#факты#картинки#сша#смешные#автомобили#подборка#позитив#мир

На что жалуетесь?

Вернуться