Привет Минздраву с того света: умершая от Covid записала предсмертное видеообращение

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Женщина рассказала, что болела коронавирусом с 19 октября, а госпитализирована она была только после скандала, который устроил её сын в местном Минздраве, после чего, на следующий день пенсионерку всё-таки госпитализировали, но в больнице она скончалась 28 октября.Женщина рассказала в своём обращении, что она не могла даже получить от врачей элементарной медицинской помощи в виде уколов сбивающих её температуру, которая у неё была выше 39 градусов. Закончила женщина своё обращение словами «Боже, как мне тяжело».Читинские СМИ сообщают, что ведомство — местный Минздрав, начал уже проверку по этому поводу.Однако надо особо отметить, что нужно немедленно возбуждать уголовное дело против этого Минздрава, врачей, которые не оказали помощь пенсионерке, и садить этих врачей в тюрьму и немедленно. А проверкой должен заниматься СК РФ в рамках возбуждённого против таких врачей уголовного дела.Нам ежедневно докладывают о выделении правительством сотен миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, президенту Путину докладывают о строительстве и переоборудовании дополнительных госпиталей для больных коронавирусом. Минобороны РФ построило десятки госпиталей для лечения людей с коронавирусом в регионах. И если происходят такие случаи, а это не единичный случай, то где-то что-то не так. И это должно стать предметом разбирательств правоохранительных органов в том вопросе, куда идут эти миллиарды, которые правительство выделяет здравоохранению на обеспечение и лечение больных коронавирусом и которые не должны умирать от неоказания им медицинской помощи.Кроме того, неоказание медицинской помощи — это конкретная статья УК РФ, и медики, которые это допустили, чиновники из местного Минздрава, должны оказаться под следствием за это, и в конечном итоге получить срок. Та парадигма, что медики — это герои в борьбе с коронавирусом, в данном случае не должна работать, и этим утверждением не должно прикрывать халатность и преступления. Медики действительно часто герои, слава им и почёт, однако есть среди них и преступники, которые доводят дело до таких ситуаций как эта. И преступники эти, в белых халатах, должны нести уголовную ответственность.Только на днях практически такой же случай, только без летального исхода пока, произошёл в другом крупном городе — Омске. Там врачи сразу двух скорых привезли тяжёлых пациентов с коронавирусом прямо к зданию местного Минздрава, так как не смогли определить этих пациентов ни в один стационар города. Оба пациента были пожилыми, и оба тяжёлыми. Скорые катали этих пациентов весь день, после чего так и не добившись их госпитализации, привезли их к местному Минздраву. Койки для госпитализации пациентов после этого случая нашлись моментально.Учитывая такие случаи, органам надзора и правоохранителям, по нашему мнению, стоит заняться расследованием деятельности Минздрава по всей стране, и того, куда и как расходуются государственные миллиарды, сотни миллиардов, выделяемые врачам на борьбу с коронавирусом.фото: фотоархив TZ, видео: Ольга Сокоркина — Чита.ru, текст: Александр Точка