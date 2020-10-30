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Привет Минздраву с того света: умершая от Covid записала предсмертное видеообращение

Привет Минздраву с того света: умершая от Covid записала предсмертное видеообращение (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 19:20
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: коронавирус   криминал   минздрав   новости   общество   происшествия   скандал   чита   
958
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Просто кошмарный случай произошёл в Чите. Женщина, пенсионерка, заболевшая коронавирусом не могла добиться от местных медиков госпитализации и оказания ей медицинской помощи. Женщина умерла, записав перед смертью видеообращение, в котором рассказала обо всём происходящем и попросила винить в её смерти местный Минздрав.

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Метки: коронавирус   криминал   минздрав   новости   общество   происшествия   скандал   чита   
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3k
Andrew_Nice 5 часов назад
Какая нахрен разница, ковид у нее или осложнение на любое другое ОРВИ! Это же капец! Человек ласты заворачивает, а ее даже не госпитализировали. Все руководство здравоохранения страны, надеюсь, вы когда-нибудь ответите за то, что натворили с целой отраслью в стране. Как вы спите по ночам...? Хотя, отлично спите, плохо спят только люди, у которых есть совесть.
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−118
Максим 2 часа назад
в пользу врачей скажу, что мест нет, врачи сами болеют и лечатся дома также. Это нужно судить систему здравоохранения, которую к херам порезали.
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309
Юрий 3 часа назад
Не мешайте пацанам пилить бабло, наверху люди что хотят то и делают и им абсолютно на*рать на обычных людей. Наплевать на мнение, наплевать на возмущение. Они в буквальном смысле себе рисуют циферка где хотят, будь это выборы, конституция или % заболевших.
Я сам заболел в августе, при повышении температуры и кашля обратился к врачам и сразу попросил сделать мне тест на ковид. Мне отказали, сказали у вас просто ОРИви не партесь все в порядке. Я спросил, а если нет ? просто промолчали и замяли тему...
У меня куче знакомых и друзей отказывают делать тесты - хотите идите в платную, а дальше ой ой платная не аттестована, мы не подтверждаем "подтвержденный" ковид!. Блин АБРСУРД.
Очень жаль женщину. Очень жаль её сына. Правды не найдут.
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170
TgumanoidT 4 часа назад
/Читинские СМИ сообщают, что ведомство местный Минздрав, начал уже проверку по этому поводу./
О, любимое их дело - проверки. Может стоит людей лечить, а не проверки проводить? Вы Минздрав или госконтроль какой-то?
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1k
uuid 5 часов назад
Что посеешь, то и пожнёшь. Чему удивляются и возмущаются россияне не понятно.
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3k
AlekseiTFS 5 часов назад
Последние годы частенько такое всплывало по регионам,а сейчас и вовсе оправдалка есть = у нас аврал ,мы делаем всё ,что можем,но не успеваем
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44k
Albert GER 5 часов назад
а потом она ожила и запостила свой видосик....
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329
Санёк 6 часов назад
Далбак, давай посадим оставшихся врачей
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19k
предводитель дворянства! 6 часов назад
Сосросята ковидные,не вкатывает ваш тухляк.
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12k
Владислав Грецов 6 часов назад
зато весь мир вакциной собрались снабжать....
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11k
робт 6 часов назад
посоны вы уже как то подзае*бали

давайте уже определяйтесь, есть короновирус или это просто собянин масками барыжит
опасный он или так... х*уета - "от гриппа каждый год мрет больше"
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16k
babuby 6 часов назад
А в Москве лучше? -"Хоть у вас и 85% поражения лёгких, оснований для госпитализации нет!" ©
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6k
Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
Хочешь построить идеальное (на твой взгляд) общество - скачай Симс и наслаждайся.
В живом обществе всегда будут косяки, оно не идеально. Но проблема общества не в таких косяках - его проблема в уродах, которые выпячивают недостатки СВОЕГО общества.
Как нищий на паперти язву, зачастую искуственную - чтоб разжалобить и слупить бабла с лохов.
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6k
Караганда Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
слупить бабла ей уж не суждено.
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31k
Элек Мек Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
Чё ты разволновался будто в минздраве трудишься? Когда будешь издыхать не оставляй никаких сообщений,так мы будем знать что всё в обществе зае...сь.
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6k
Агент Безопасной Национальности Элек Мек 6 часов назад
Ну, раз ТАКИЕ люди просят - не оставлю
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6k
Агент Безопасной Национальности Караганда 6 часов назад
Лупят наследники.
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6k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
Да, я циничен. И я параноик.
Вот только цинизм и паранойя принесли мне и моей семье больше пользы, чем всепрощение и смирение.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Свирепый Бамбр 7 часов назад
А ты умеешь не баянить? Все это уже обсудили два дня назад.
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