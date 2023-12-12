Почему бабушки отправляют открытки в WhatsApp

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Редкий человек не сталкивался с массовой рассылкой открыток в мессенджер WhatsApp от близких — мам, бабушек, теть, крестных и других взрослых родственников.
Ну как на такое можно ругаться?
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Вот думаю - что потерпел бы, наверное...