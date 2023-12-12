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Почему бабушки отправляют открытки в WhatsApp

Почему бабушки отправляют открытки в WhatsApp

Автор:
12 декабря 2023 10:47
Сообщество : Жизнь
Метки: WhatsApp   Видео   забота   любовь   милота   открытки   родные   
1590
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Редкий человек не сталкивался с массовой рассылкой открыток в мессенджер WhatsApp от близких — мам, бабушек, теть, крестных и других взрослых родственников.

Ну как на такое можно ругаться?

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Метки: WhatsApp   Видео   забота   любовь   милота   открытки   родные   
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12  комментариев
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16k
Kostick Час назад
если честно, то мне приятней получить просто пару слов, но набранных, нежели пересланная картинка.. но давно перестал нервничать, ещё хз каким сам буду, если доживу до тех лет.
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16k
Типа граф 13 минут назад
Если я кому то , что то шлю - то это реально какая нибудь прикольная фишка .
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11k
Сергей Попов Полчаса назад
Я просто терплю всякие открытки. Кстати, далеко не только от пожилых. Обычно просто их пролистываю. Голосовые сообщения меня бесят куда больше. И я также большинство из них не прослушиваю.
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1k
Катрин 38 минут назад
хорошие какие бабулечки-дедулечки:)
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167
ruslan d 45 минут назад
Да в чем проблема , кинул смайлик обратно и все довольны ...
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14k
Antique computer Час назад
Бабушки отправляют открытки, кто помоложе - мемы. Никакой принципиальной разницы не вижу.
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64
Игорь Час назад
Жена нервничает, когда тёща ей такое отправляет, это её достаёт. Вроде бы можно понять её, но с другой стороны - мне уже давно некому отправлять картинки.
Вот думаю - что потерпел бы, наверное...
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Первый признак маразма, тревожный звоночек!
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167
ruslan d сеньор Леонсио 44 минуты назад
Это не признак маразма , а желание быть в струе общения
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