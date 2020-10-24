Флагман нового атомного флота РФ — ледокол «Арктика»

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Длина корпуса ледокола составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, скорость хода — 22 узла, осадка — 10,5 метра/8,65 метра, максимальная ледопроходимость — 2,9 метра, водоизмещение — 33 540 тонн, расчетный срок службы — 40 лет, экипаж — 53 человека.Отличительной особенностью ледоколов нового поколения является то, что ледоколы данной серии могут бороздить не только воды Северного Ледовитого океана, но и пробивать лёд толщиной до 3-х метров в руслах арктических рек. Другими словами, это уникальный в своём роде ледокол класса океан — река, аналогов чему в мире просто не существует.Также ледокол «Арктика» и вся серия ледоколов проекта 22220 имеет уникальную и единственную в своём роде ядерную установку, которая создавалась специально под новый арктический атомный флот России. На ледоколе установлен инновационный водо-водяной ядерный реактор «РИТМ-200» двухреакторного типа мощностью 350 МВт. (60 на валах)Ледокол «Арктика» начнёт использоваться для проведения судов по Северному морскому пути уже через месяц, с декабря 2020 года.Важность такого события, как начало эксплуатации принципиально новых ледоколов в Арктике, трудно даже переоценить. Это полностью обеспечивает присутствие страны в арктическом регионе, что в условиях как глобального потепления, так и в условиях обостряющейся в мире конкуренции — крайне важно.Атомный флот ледоколов могут позволить себе далеко не все державы. Полноценный флот ледоколов был только у СССР, а теперь у осовремененной России. США, Канада, конечно, имеют также свои ледоколы, однако именно СССР в своё время уделял этому особое значение. И ни одна страна в мире не имела никогда ни такого количества ледоколов, ни такого качества. Российский атомный флот ледоколов — единственный в мире.Но время не стоит на месте, и атомный арктический флот, доставшийся России в наследие от СССР, пришло время обновлять. Тем более, что не стоят на месте и технологии, для этого необходимые.Важность Северного морского пути, для которого и строится этот флот ледоколов, только многократно возрастает год от года. Льды в Арктике постепенно тают, сказывается глобальное потепление, и доставка грузов по Северному морскому пути, которая является очень выгодной практически для всех стран мира, становится легче. Для этого только надо иметь хорошие ледоколы, которые смогут быстро и качественно проводить через Севморпуть корабли с грузами.Контроль такого стратегического пути как Севморпуть — имеет огромнейшее значения для России. Его стратегическое, экономическое, тактическое, военное, политическое значение будет только возрастать в ближайшие десятилетия, и возрастать многократно, в десятки раз. Имея новейший атомный флот в регионе, Россия обеспечит себе не только надёжный экономический рост, развитие Арктики, контролируя важнейшую мировую артерию, но и надёжно обеспечит свою стратегическую безопасность.фото: скриншот TZ, видео: Tochka Zрения\Ruptly текст: Александр Точка