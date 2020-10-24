Флагман нового атомного флота РФ — ледокол «Арктика»

На этой неделе, которая с точки зрения общей информационной повестки оказалась довольно насыщенной, не очень заметно прошло важнейшее для России событие — ввод в строй флагмана нового атомного флота России, самого большого и новейшего ледокола в мире — «Арктика».
О важности этого события говорит хотя бы тот факт, что на мероприятии, которое прошло в Мурманске 21 октября, присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Начиная с 21 октября, самый крупный теперь ледокол в мире — «Арктика», официально вошёл в состав атомного флота России.
Ледокол «Арктика» — это вершина современной атомной науки и вершина инженерной мысли. Он является символом одного из главных трендов последнего времени — возрождение великой державы — России. Ледокол является головным кораблём в целой серии новейших ледоколов РФ проекта 22220, которые скоро полностью заменят линейку советских атомоходов.
Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 построен АО «Балтийский завод» по заказу Госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года. Уже в течение каких-то шести лет, до 2026 года, атомный арктический флот России пополнят точно такие же ледоколы серии: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Ледокол «Сибирь» уже спущен на воду.
Начиная с 21 октября, самый крупный теперь ледокол в мире — «Арктика», официально вошёл в состав атомного флота России.
Ледокол «Арктика» — это вершина современной атомной науки и вершина инженерной мысли. Он является символом одного из главных трендов последнего времени — возрождение великой державы — России. Ледокол является головным кораблём в целой серии новейших ледоколов РФ проекта 22220, которые скоро полностью заменят линейку советских атомоходов.
Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 построен АО «Балтийский завод» по заказу Госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года. Уже в течение каких-то шести лет, до 2026 года, атомный арктический флот России пополнят точно такие же ледоколы серии: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Ледокол «Сибирь» уже спущен на воду.
Длина корпуса ледокола составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, скорость хода — 22 узла, осадка — 10,5 метра/8,65 метра, максимальная ледопроходимость — 2,9 метра, водоизмещение — 33 540 тонн, расчетный срок службы — 40 лет, экипаж — 53 человека.
Отличительной особенностью ледоколов нового поколения является то, что ледоколы данной серии могут бороздить не только воды Северного Ледовитого океана, но и пробивать лёд толщиной до 3-х метров в руслах арктических рек. Другими словами, это уникальный в своём роде ледокол класса океан — река, аналогов чему в мире просто не существует.
Также ледокол «Арктика» и вся серия ледоколов проекта 22220 имеет уникальную и единственную в своём роде ядерную установку, которая создавалась специально под новый арктический атомный флот России. На ледоколе установлен инновационный водо-водяной ядерный реактор «РИТМ-200» двухреакторного типа мощностью 350 МВт. (60 на валах)
Ледокол «Арктика» начнёт использоваться для проведения судов по Северному морскому пути уже через месяц, с декабря 2020 года.
Важность такого события, как начало эксплуатации принципиально новых ледоколов в Арктике, трудно даже переоценить. Это полностью обеспечивает присутствие страны в арктическом регионе, что в условиях как глобального потепления, так и в условиях обостряющейся в мире конкуренции — крайне важно.
Атомный флот ледоколов могут позволить себе далеко не все державы. Полноценный флот ледоколов был только у СССР, а теперь у осовремененной России. США, Канада, конечно, имеют также свои ледоколы, однако именно СССР в своё время уделял этому особое значение. И ни одна страна в мире не имела никогда ни такого количества ледоколов, ни такого качества. Российский атомный флот ледоколов — единственный в мире.
Но время не стоит на месте, и атомный арктический флот, доставшийся России в наследие от СССР, пришло время обновлять. Тем более, что не стоят на месте и технологии, для этого необходимые.
Важность Северного морского пути, для которого и строится этот флот ледоколов, только многократно возрастает год от года. Льды в Арктике постепенно тают, сказывается глобальное потепление, и доставка грузов по Северному морскому пути, которая является очень выгодной практически для всех стран мира, становится легче. Для этого только надо иметь хорошие ледоколы, которые смогут быстро и качественно проводить через Севморпуть корабли с грузами.
Контроль такого стратегического пути как Севморпуть — имеет огромнейшее значения для России. Его стратегическое, экономическое, тактическое, военное, политическое значение будет только возрастать в ближайшие десятилетия, и возрастать многократно, в десятки раз. Имея новейший атомный флот в регионе, Россия обеспечит себе не только надёжный экономический рост, развитие Арктики, контролируя важнейшую мировую артерию, но и надёжно обеспечит свою стратегическую безопасность.
фото: скриншот TZ, видео: Tochka Zрения\Ruptly текст: Александр Точка
Отличительной особенностью ледоколов нового поколения является то, что ледоколы данной серии могут бороздить не только воды Северного Ледовитого океана, но и пробивать лёд толщиной до 3-х метров в руслах арктических рек. Другими словами, это уникальный в своём роде ледокол класса океан — река, аналогов чему в мире просто не существует.
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Также ледокол «Арктика» и вся серия ледоколов проекта 22220 имеет уникальную и единственную в своём роде ядерную установку, которая создавалась специально под новый арктический атомный флот России. На ледоколе установлен инновационный водо-водяной ядерный реактор «РИТМ-200» двухреакторного типа мощностью 350 МВт. (60 на валах)
Ледокол «Арктика» начнёт использоваться для проведения судов по Северному морскому пути уже через месяц, с декабря 2020 года.
Важность такого события, как начало эксплуатации принципиально новых ледоколов в Арктике, трудно даже переоценить. Это полностью обеспечивает присутствие страны в арктическом регионе, что в условиях как глобального потепления, так и в условиях обостряющейся в мире конкуренции — крайне важно.
Атомный флот ледоколов могут позволить себе далеко не все державы. Полноценный флот ледоколов был только у СССР, а теперь у осовремененной России. США, Канада, конечно, имеют также свои ледоколы, однако именно СССР в своё время уделял этому особое значение. И ни одна страна в мире не имела никогда ни такого количества ледоколов, ни такого качества. Российский атомный флот ледоколов — единственный в мире.
Но время не стоит на месте, и атомный арктический флот, доставшийся России в наследие от СССР, пришло время обновлять. Тем более, что не стоят на месте и технологии, для этого необходимые.
Важность Северного морского пути, для которого и строится этот флот ледоколов, только многократно возрастает год от года. Льды в Арктике постепенно тают, сказывается глобальное потепление, и доставка грузов по Северному морскому пути, которая является очень выгодной практически для всех стран мира, становится легче. Для этого только надо иметь хорошие ледоколы, которые смогут быстро и качественно проводить через Севморпуть корабли с грузами.
Контроль такого стратегического пути как Севморпуть — имеет огромнейшее значения для России. Его стратегическое, экономическое, тактическое, военное, политическое значение будет только возрастать в ближайшие десятилетия, и возрастать многократно, в десятки раз. Имея новейший атомный флот в регионе, Россия обеспечит себе не только надёжный экономический рост, развитие Арктики, контролируя важнейшую мировую артерию, но и надёжно обеспечит свою стратегическую безопасность.
фото: скриншот TZ, видео: Tochka Zрения\Ruptly текст: Александр Точка
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