FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сетевое издание Tochka Zрения 781 пост • 40 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Новое > Видео > Сообщество Сетевое издание Tochka Zрения 
Флагман нового атомного флота РФ — ледокол «Арктика»

Флагман нового атомного флота РФ — ледокол «Арктика» (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 18:43
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: арктика   атомный флот   ледокол арктика   наука   общество   россия   флот   флот ледоколов   
224
1
1
На этой неделе, которая с точки зрения общей информационной повестки оказалась довольно насыщенной, не очень заметно прошло важнейшее для России событие — ввод в строй флагмана нового атомного флота России, самого большого и новейшего ледокола в мире — «Арктика».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сетевое издание Tochka Zрения"
Метки: арктика   атомный флот   ледокол арктика   наука   общество   россия   флот   флот ледоколов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
850
Роман 7 часов назад
Нам без Арктики и ледового пути - будущего нет! Живем на голой скале, ближайшие соседи - в альфа центравре! теперяча заживем! Вот бы еще стоимость сего чуда и за чей счет построен... да и вопрос у меня к авторам высера - если потепление и льды тают - нахера тогда ледокол? ))) А если не тают - то какой вообще смысл? Водить баржи с газовых и нефтяных месторождений наших олигархов за счет государства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
АлександрМурашев 10 часов назад
Вот вспомнилось
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) В горах в Сочи разбился частный вертолет В горах в Сочи разбился частный вертолет Медведь напал на туристическую палатку в Пермском крае Медведь напал на туристическую палатку в Пермском крае Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом Человеческие флюиды и жидкости приводят к замыканию земного конденсатора Человеческие флюиды и жидкости приводят к замыканию земного конденсатора Нападение мужчины на девочку в омском подъезде Нападение мужчины на девочку в омском подъезде
Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения
https://fishki.net/community/setevoe-izdanie-tochka-zrenija Сетевое информационно-аналитическое издание &#34;Tochka Zрения&#34; Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-76694 от 06 сентября 2019 года
32343



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
5
30
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
Журнал, который втайне выписывает твой кот
9
18
Журнал, который втайне выписывает твой кот
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
0
12
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
Трисс из «Ведьмака»: преисполненная жизни девушка или уставшая от нее женщина средних лет?
0
4
Трисс из «Ведьмака»: преисполненная жизни девушка или уставшая от нее женщина средних лет?
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#прикольные#сша#дтп#красота#позитив#суд#авто авария
#факты#животные#россия#кино#на различный вкус#картинки#люди#природа#автомир#автомобили
#юмор#прикол#интересное#смешные#gif#коты#новости#СССР#авария#дети

На что жалуетесь?

Вернуться