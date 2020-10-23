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Отличный зум

Отличный зум (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 08:00
Метки: Nikon Coolpix P900   видео   зум   интересно   камера   увеличение   фотоаппарат   
1388
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Разместивший это видео в Сети мужчина утверждает, что кадры сняты на фотоаппарат Nikon Coolpix P900 с расстояния 15 километров до точки. Однако так ли это? В комментарии приглашаются эксперты.

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Метки: Nikon Coolpix P900   видео   зум   интересно   камера   увеличение   фотоаппарат   
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607
Maxim Час назад
Для расчета угла обзора используется формула α = 2arctg(d/2F), где α - угол обзора объектива; d - размер матрицы; f - фокусное расстояние.
Фокусное расстояние Nikon Coolpix P900 (35 мм эквивалент): 24 - 1992 мм
считаем: α = 2arctg(35/2*1992)= 1 градус

угловой размер человека ростом 1,7м с расстояния 15000метров равен:
ач=2arctg(D/2L)= 2arctg(1.7/30000)=0,00649 градуса. Округлим до 0,007 градуса

Итак: человечек ростом 1,7 с расстояния 15 км в кадре займет менее 1% по высоте кадра.
Т.е. распечатав,например, альбомный снимок 20х30см - человек будет там размером менее 2мм !!!
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11k
Serg Pavlov 10 минут назад
Отличный зум
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6k
Миха 18 минут назад
Ёлки, приложили мобильник к подзорной трубе, и все - разговоров то)
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827
Kaktooz Полчаса назад
каких 15км? 15км это большой город, гляньте на видео, там достаточно маленький поселок, и там макс 50 домов участков между фотиком и человеком. ну да, может километра 3-4 может потянет. темболее фокус на 15км расстояние даже на штативе такое дребезжание былоб что не помоглабы стабилизация и точку фокуса кидалоб +/-20 метров как минимум.
каких 15км? 15км это большой город, гляньте на видео, там достаточно маленький поселок, и там макс 50 домов участков между фотиком и человеком. ну да, может километра 3-4 может потянет. темболее фокус на 15км расстояние даже на штативе такое дребезжание былоб что не помоглабы стабилизация и точку фокуса кидалоб +/-20 метров как минимум.
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827
Kaktooz 14 минут назад
даже такой объектив люди пишут что макс 7км, а никон p9000 мыльница с 10см объективом на 15км??????
даже такой объектив люди пишут что макс 7км, а никон p9000 мыльница с 10см объективом на 15км??????
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827
Kaktooz 11 минут назад
а глянув на видео все вопросы откадут, посмотрите в какую точку фокусирует и с каким объективом (фокусирует на гору на расстоянии 4км) , сравнивая в рекламным видео там макс 4км и то под вопросом, но точно не в 4 раза дальше
Ссылка www.youtube.com
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56
240324 Полчаса назад
есть зрительная труба.написано-25-75 крат. на штативе. на максимальном приближении, при малейшем прикосновении картинка дергается, бешенно скачет. на видео картинка достаточно плавно двигается. у них что камера привинчена к бетонному основанию? или стабилизация такая хорошая?
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13k
Егор 50 минут назад
Ну какие 15?! Максимум 14.
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1k
ya-rikos 2 часа назад
15 км ниже линии горизонта
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1k
ya-rikos 2 часа назад
Задача: На какую высоту нужно подняться, чтобы увидеть материальную точку на расстоянии 15 км
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23k
MatveiVainrub ya-rikos Час назад
15 км таки да ниже линии горизонта , но помоему сьёмка ведётся откуда то сверху .
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
у фотоаппарата 83 кратный зум,все равно сомневаюсь 15км это до хрена
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4k
Странник ЗА КИБЕРНЕТИКУ 38 минут назад
Возможно там еще и цифровой зум подключился.
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827
Kaktooz ЗА КИБЕРНЕТИКУ 6 минут назад
выложил видео где увеличение в 600раз на дистанцию ~5км :))
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25k
Игорь 2 часа назад
Да, ради такого вау-эффекта надо срочно брать!
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