Отличный зум

Разместивший это видео в Сети мужчина утверждает, что кадры сняты на фотоаппарат Nikon Coolpix P900 с расстояния 15 километров до точки. Однако так ли это? В комментарии приглашаются эксперты.
Мечта назойливых папарацци!
Источник:
Ссылки по теме:
- Если достанешь слиток, получишь приз
- Экскаваторщик уберег себя и водителя грузовика от страшной аварии
- Десятки коров идут по старому мосту
- Когда у тебя очень много свободного времени
- Белка утепляет свой дом к зиме
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
Фокусное расстояние Nikon Coolpix P900 (35 мм эквивалент): 24 - 1992 мм
считаем: α = 2arctg(35/2*1992)= 1 градус
угловой размер человека ростом 1,7м с расстояния 15000метров равен:
ач=2arctg(D/2L)= 2arctg(1.7/30000)=0,00649 градуса. Округлим до 0,007 градуса
Итак: человечек ростом 1,7 с расстояния 15 км в кадре займет менее 1% по высоте кадра.
Т.е. распечатав,например, альбомный снимок 20х30см - человек будет там размером менее 2мм !!!