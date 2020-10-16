Отличный кухонный топорик

Демонстрация остроты кухонного ножа-топорика, которым, кажется, можно разрезать что угодно. Многие любители кулинарии наверняка оценят его по достоинству и захотят к себе на кухню.
Топорик, который не дает своему владельцу права на ошибку.
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