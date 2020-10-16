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Отличный кухонный топорик

Отличный кухонный топорик (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 11:15
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   интересно   нож   острота   топор   
598
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Демонстрация остроты кухонного ножа-топорика, которым, кажется, можно разрезать что угодно. Многие любители кулинарии наверняка оценят его по достоинству и захотят к себе на кухню.

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Метки: видео   интересно   нож   острота   топор   
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11  комментариев
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1k
Шурман Час назад
Как правило такой хрени хватает на месяц а дальше хоть куем его точи все равно будет как обычная дешевка , это вам не ножи и топорики от Фердинандо Порше .
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33k
Борис 15 минут назад
А новые пальцы потом вырастут?! ;)
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1k
Ярких Красок 16 минут назад
Так флористическую пену можно и листом картона разрезать!
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137
Андрей Бабухин 19 минут назад
и им еду можно резать?
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43k
noName 47 минут назад
Практически любой,даже самый бестолковый нож,можно заточить до бритвенной остроты.Вопрос в том насколько этой остроты хватит...ПыСы:не топорик,а китайский традиционные нож Цай Дао
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1k
Дмитрий 59 минут назад
тот самый сладкий звук пенопласта!!!
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19k
Мерзавец... Дмитрий 44 минуты назад
Вот когда "шариковый" пенопласт потрешь друг об друга, вот тогда и будет "тот самый звук" от которого в детстве зубы сводило!
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1k
Дмитрий Мерзавец... 20 минут назад
а еще мелом по доске - до визга девочек в классе. хорошее время было - 25 лет прошло, но до сих пор помню всех учителей, кто не любил этот звук)
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1k
Ярких Красок Дмитрий 15 минут назад
Это флористическая пена.
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Китайцы молодцы !!! 20 лет назад жили в хибарах и электричества не было даже. А теперь номер один почти во всех производствах, причем из года в года совершенствуют их !
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30k
Опаньки Час назад
офигеть заточили ))
у меня есть такой
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