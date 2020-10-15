Белка утепляет свой дом к зиме

Зима всё ближе, а это значит, что пора утеплять жилье. Белка подходит к этому процессу со всей ответственностью и с удовольствием принимает теплые подарки.
Хорошо, когда со стройматериалами помогает добрый сосед.
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