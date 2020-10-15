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Белка утепляет свой дом к зиме

Белка утепляет свой дом к зиме (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 08:38
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   дом   животные   интересно   позитив   
495
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Зима всё ближе, а это значит, что пора утеплять жилье. Белка подходит к этому процессу со всей ответственностью и с удовольствием принимает теплые подарки.

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Метки: белка   видео   дом   животные   интересно   позитив   
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3  комментария
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3k
Юра Гагарин 37 минут назад
шикарные у неё там аппартаменты
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4k
Серега 38 минут назад
А белка живущая на 2 дома - это зажиточная белка, или белка-гуляка?
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15k
Lynx Час назад
Гайно. Синоним бардака и срача.
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