Можно я тут с вами полетаю? Стервятник составил компанию парапланеристам

В горах на юге Испании стервятник составил компанию воздушным путешественникам. Британец Скотт Мейсон запечатлел на видео, как птица сопровождает его и знакомого во время полета на параплане.
Когда-то Скотт решил совместить свою любовь к хищным птицам и парапланеризму в единое целое и создал совершенно новый вид экскурсионных полетов, которые получили название парахокинг. Во время подобных полетов обученные хищные птицы направляют к термическим потокам летящих на парапланах людей.
Источник:
Ссылки по теме:
- На свободу захочешь и не так поплывешь!
- Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин
- Нешуточная битва птиц и белок за семена
- Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая
- Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Планеристы: ути какой милый летает с нами )))
Стервятник: если в стропы с разбегу фигануть корм упадет вон на тот склон...