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Можно я тут с вами полетаю? Стервятник составил компанию парапланеристам

Можно я тут с вами полетаю? Стервятник составил компанию парапланеристам (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 08:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   параплан   полет   птицы   
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В горах на юге Испании стервятник составил компанию воздушным путешественникам. Британец Скотт Мейсон запечатлел на видео, как птица сопровождает его и знакомого во время полета на параплане.

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Метки: видео   животные   параплан   полет   птицы   
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4  комментария
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1k
teleuser Час назад
Приценивается...
Планеристы: ути какой милый летает с нами )))
Стервятник: если в стропы с разбегу фигануть корм упадет вон на тот склон...
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1k
Шурман teleuser Полчаса назад
Стропы выдержат , в свое время я стропы от д5 д6 как шнурки использовал :) ( только с списанных купалов )
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1k
Шурман Час назад
Напомнило :)
Ссылка www.youtube.com
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
просто разведка. стервятники питаются стервами, вот он и подлетел позырить кто там
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