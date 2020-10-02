Интересное устройство для заточки лезвия безопасной бритвы

Старинный бритвенный прибор фирмы Twinplex Stamping Company для правки лезвий безопасных бритв. Устройство выпущено в начале двадцатого века.
Сегодня точить старые лезвия вряд ли придет кому-то в голову, а когда-то подобная вещь могла быть незаменимой в хозяйстве.
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