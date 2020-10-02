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Интересное устройство для заточки лезвия безопасной бритвы

Интересное устройство для заточки лезвия безопасной бритвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 09:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: бритва   видео   заточка   интересно   лезвие   ретро   точилка   
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Старинный бритвенный прибор фирмы Twinplex Stamping Company для правки лезвий безопасных бритв. Устройство выпущено в начале двадцатого века.

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Метки: бритва   видео   заточка   интересно   лезвие   ретро   точилка   
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56k
Viktor 41 минуту назад
Если реально точит, тогда класс!
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11k
Пумба 22 минуты назад
Интересное устройство для заточки лезвия безопасной бритвы
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14k
AlexЕЙ Полчаса назад
Машинка для заточки безопасных лезвий. СССР.
Машинка для заточки безопасных лезвий. СССР.
Машинка для заточки безопасных лезвий. СССР.
Машинка для заточки безопасных лезвий. СССР.
Машинка для заточки безопасных лезвий. СССР.
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2k
Max Lu 47 минут назад
сейчас на лезвиях деньги делают...
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20k
Vazari Max Lu 24 минуты назад
Я когда-то решил сломать систему. Откопал семейную опасную бритву и освоил бритье её. Все здорово, но делать это каждый день, тем более по утрам просто нереально.
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