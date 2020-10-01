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Жутковатый костюм на Хэллоуин

Жутковатый костюм на Хэллоуин (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: видео   зомби   интересно   костюм   креатив   прикол   хэллоуин   
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На самый мрачный костюмированный праздник большинство людей примеряют образы скелетов, ведьм, зомби, вампиров и прочей нечисти. Некоторые подходят к изготовлению костюмов со всей ответственностью и создают по-настоящему жуткие вещи.

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Метки: видео   зомби   интересно   костюм   креатив   прикол   хэллоуин   
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