Жутковатый костюм на Хэллоуин

На самый мрачный костюмированный праздник большинство людей примеряют образы скелетов, ведьм, зомби, вампиров и прочей нечисти. Некоторые подходят к изготовлению костюмов со всей ответственностью и создают по-настоящему жуткие вещи.
Эффектный костюм, который точно привлечет внимание окружающих
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