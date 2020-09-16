Жестокая драка фанатов "Ростова" и "Локомотива" после матча

В Ростове-на-Дону ничейный счет между "Ростовом" и "Локомотивом" стал причиной массовой драки футбольных хулиганов. Ростовчане решили воспользоваться численным преимущество и напали на отдыхавших в баре московских фанатов.
Массовой дракой "отметили" футбольные болельщики завершившуюся ничьей встречу московского "Локомотива" и "Ростова". Столичные фанаты оказались в меньшинстве и в итоге уступили превосходящим силам хозяев. Стремительную стычку сняли на видео.
Полем битвы вечером 14 сентября стала парковка перед баром на Буденновском проспекте, куда москвичи заглянули скоротать время перед отправкой домой. Несмотря на оказанное фанатами "Локомотива" сопротивление, болельщики "Ростова" (все они были в черной одежде и масках) быстро расправились с противниками. На кадрах видно по меньшей мере одного человека, лежащего на асфальте без сознания.
Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Задержать подозреваемых не удалось.
Полем битвы вечером 14 сентября стала парковка перед баром на Буденновском проспекте, куда москвичи заглянули скоротать время перед отправкой домой. Несмотря на оказанное фанатами "Локомотива" сопротивление, болельщики "Ростова" (все они были в черной одежде и масках) быстро расправились с противниками. На кадрах видно по меньшей мере одного человека, лежащего на асфальте без сознания.
Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Задержать подозреваемых не удалось.
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я ей ответил что нормальные мужики не зырят на других, а занимаются спортом.
и в сексе также. кто-то девок еб.ёт, а кто-то на порнуху дрочит