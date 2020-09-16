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Жестокая драка фанатов "Ростова" и "Локомотива" после матча

Жестокая драка фанатов "Ростова" и "Локомотива" после матча (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:34
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   ростов-на-дону   фанаты   футбольные хулиганы   
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В Ростове-на-Дону ничейный счет между "Ростовом" и "Локомотивом" стал причиной массовой драки футбольных хулиганов. Ростовчане решили воспользоваться численным преимущество и напали на отдыхавших в баре московских фанатов.

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Метки: видео   драка   конфликт   ростов-на-дону   фанаты   футбольные хулиганы   
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11  комментариев
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276
SerGoGo Час назад
Дикие "люди" "любящие" "спорт".
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8k
Мафусаил 3 минуты назад
Никогда не понимал этого...
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5k
Михаил Абель 11 минут назад
Это не фанаты, а обычное хулиганьё и быдло, им бы только повод кулаки почесать. А уж нападать толпой на одного........
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49k
pynh Полчаса назад
Чем больше таких фанатов тем меньше таких фанатов
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27k
Alex Полчаса назад
Тупые фанаты...
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26k
Дмитрий 41 минуту назад
Нашли на кого нападать. Новая фанатская группировка "Ростова" заявляет о себе. Если мне не изменяет зрение на видео присутствует "микрофон" один из лидеров основы Локо. Фанаты локо как-то меньше всех участвуют в разборках. Зато дружат почти со всеми. Писец ростовчанам
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74
Бобр 52 минуты назад
30 чел напали на 10 чел. прикольная драка. а 10 на 10 видимо сыкотно.
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1k
Pterodactyl Бобр Полчаса назад
Это "нормально" да и на самом деле здесь нет жесткого добивания. Положили ,убежали
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18k
Батончик с маком Час назад
однажды одна дура мне сказала что все нормальные мужики зырят хоккей.
я ей ответил что нормальные мужики не зырят на других, а занимаются спортом.
и в сексе также. кто-то девок еб.ёт, а кто-то на порнуху дрочит
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49k
pynh Батончик с маком Полчаса назад
нахер ее шли. нормальные мужики любят пожрать.
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2k
Александр Час назад
толпа обезьян безмозглых, не надо мешать естественному отбору
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Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Зашедшая в магазин с собакой девушка подралась с сотрудницей Зашедшая в магазин с собакой девушка подралась с сотрудницей Мужчина решил с помощью саперной лопаты разобраться со слушающей музыку под окнами компанией Мужчина решил с помощью саперной лопаты разобраться со слушающей музыку под окнами компанией Колбасные бои: разборки двух мужчин в супермаркете Колбасные бои: разборки двух мужчин в супермаркете Пьяная девушка подралась с хозяйкой придомовой клумбы Пьяная девушка подралась с хозяйкой придомовой клумбы Неожиданное окончание дачного конфликта Неожиданное окончание дачного конфликта
Alex Chebrikov

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