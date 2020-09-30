Коляска с малышом чуть не попала под автобус из-за невнимательной матери

Из-за невнимательность женщины из города Алахуэла, Коста-Рика, чуть не погиб её ребенок. Установленная на парковке торгового центра камера наблюдения запечатлела, как оставленная на несколько секунд без присмотра коляска начала катиться в сторону автомобильной дороги.
К счастью, проезжавший в этом момент автобус лишь слегка коснулся коляски и младенец не пострадал.
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