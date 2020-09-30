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Коляска с малышом чуть не попала под автобус из-за невнимательной матери

Коляска с малышом чуть не попала под автобус из-за невнимательной матери (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 08:33
Метки: Алахуэла   видео   дети   коляска   коста-рика   мать   невнимательность   повезло   
393
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Из-за невнимательность женщины из города Алахуэла, Коста-Рика, чуть не погиб её ребенок. Установленная на парковке торгового центра камера наблюдения запечатлела, как оставленная на несколько секунд без присмотра коляска начала катиться в сторону автомобильной дороги.

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Метки: Алахуэла   видео   дети   коляска   коста-рика   мать   невнимательность   повезло   
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5  комментариев
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1k
Пачо Эррера 11 минут назад
Водила грузовичка мог бы и выбежать и поймать. С автобусом чудо спасло, реально секунда времени решила.
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29k
Mamin Sibiriak 36 минут назад
Мамаша - тупое животное. Но самый мудак здесь - водитель фургона. Катится коляска - йоптвою, хватать нужно! Успевает в лёгкую! Небля, вылез только после того, как коляска чуть не попала под автобус.
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5k
Сгусток позитива 44 минуты назад
пипец
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5k
Николай Час назад
Алла действительно охуэлла....
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5k
Игорь 2 часа назад
как минимум трое посмотрели на проезжающую коляску
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