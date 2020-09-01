Кем ты станешь, когда будешь взрослым?

Было бы смешно, если бы не было так грустно... Но ничего, как раз такие видеоролики и мотивируют человека изменить что-то в своей жизни!
Этот парень был из тех, кто просто хотел стать космонавтом...
Авторский пост
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