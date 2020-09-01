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Кем ты станешь, когда будешь взрослым?

Кем ты станешь, когда будешь взрослым? (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 10:18
Сообщество : Жизнь
Метки: анимация   видео   дети   жизнь   мотивация   отец   прикол   
408
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Было бы смешно, если бы не было так грустно... Но ничего, как раз такие видеоролики и мотивируют человека изменить что-то в своей жизни!

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Метки: анимация   видео   дети   жизнь   мотивация   отец   прикол   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп Час назад
Грустно. Но кто то ведь построил тот город на заднем плане и те космические аппараты.
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6k
costa Едондер пуп Час назад
Строителям воздушных замков всегда хватает строй-материалов.
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7k
Stranger 4 минуты назад
В любой человечей популяции есть определенный процент #овна и определенный процент творцов.
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