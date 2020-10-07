Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком

Во Вьетнаме мужчина успел в последний момент остановить свой автомобиль перед внезапно выбежавшей на дорогу девочкой. Автомобильный регистратор автора запечатлел неожиданную реакцию одного из родителей на произошедшее.
Глава семейства, недолго думая, наказал свою супругу, которая не уследила за ребенком.
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потом ещё походу извиняться к водиле пошёл...