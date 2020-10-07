Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная... Курьер не знал о скрытой камере, поэтому не улыбался, когда засовывал заказ себе в промежность Курьер не знал о скрытой камере, поэтому не улыбался, когда... Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от... Рабочий поджег веревку на мешке с хлопком и спалил все складские запасы Рабочий поджег веревку на мешке с хлопком и спалил все складские... Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в... Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга Пранкер и отрезвляющая пощечина Пранкер и отрезвляющая пощечина Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку" Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку" 50 удивительных случаев из жизни автомехаников 50 удивительных случаев из жизни автомехаников Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты "Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО "Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под... Призрачный гонщик с Ростова Призрачный гонщик с Ростова Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему Ретро фотографии Ретро фотографии Маразм крепчал Маразм крепчал Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Как сложилась жизнь гиганта и величайшего пьяницы из "Конана-разрушителя" Как сложилась жизнь гиганта и величайшего пьяницы из...
Главная > Видео 
Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком

Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 12:06
Метки: Вьетнам   видео   дети   жена   инцидент   отец   повезло   реакция   
1457
1
1
Во Вьетнаме мужчина успел в последний момент остановить свой автомобиль перед внезапно выбежавшей на дорогу девочкой. Автомобильный регистратор автора запечатлел неожиданную реакцию одного из родителей на произошедшее.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вьетнам   видео   дети   жена   инцидент   отец   повезло   реакция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
System Полчаса назад
А сам он там для профанации был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
Herr Mannelig 9 минут назад
Да это разве проучить? Это так, лëгенький пендаль, даже не старался особо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Дмитрий 22 минуты назад
Не всё однозначно. Сам он тоже был рядом. Любой муж знает, что бабы в основной своей массе легкомысленны по природе. Поэтому безопасность детей им доверять не стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Дмитрий 8 минут назад
Баба следит за ребенком, он следит за бабой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Дмитрий Сергей 4 минуты назад
Ну тогда результат к сожалению предсказуем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Denis 40 минут назад
Вчера жену на "Отелло" водил...
- Зачем? Культурная программа?
- Для профилактики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Weddaan 44 минуты назад
Профилактика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Dr.CrAzY 51 минуту назад
наказание - без лишних слов )))
потом ещё походу извиняться к водиле пошёл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
чокнутый 52 минуты назад
бей бабу молотом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася Час назад
у рега машина дермантином оббита ? прикольно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Час назад
больше похожа на старшую сестру, которой сказали следить за ребенком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Девочка впервые видит своего отца без бороды Девочка впервые видит своего отца без бороды Молодой отец молниеносно спас младенца от падения Молодой отец молниеносно спас младенца от падения Папа может! Отец с отличной реакцией предотвратил происшествие на снежной горке Папа может! Отец с отличной реакцией предотвратил происшествие на снежной горке Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения Школьник чудом остался жив, упав с велосипеда под колеса тягача Школьник чудом остался жив, упав с велосипеда под колеса тягача
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

916364



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах
2
169
И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах
«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова
3
36
«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова
﻿
Набирающие популярность
На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит в сторонке
0
158
На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит...
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
0
45
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#кино#авто авария#природа#автомир#прикольные#забавно#настроение
#юмор#прикол#интересно#авария#в мире#разное#автомобили#актеры#комментарии#позитив
#факты#интересное#дтп#россия#москва#СССР#картинки#дети#конфликт#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться