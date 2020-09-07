Попугай спародировал звуки клаксона

Житель колумбийского города Санта-Марта устроил совместное мотопутешествие со своим попугаем. Пернатый питомец удобно уселся на руле транспортного средства и начал пародировать различные звуки.
Птица, составив компанию своему владельцу, забавно имитировала звуки клаксона, полицейской сирены, рёв мотоцикла и собачий лай.
Встретившиеся на пути у мотоциклиста другие участники дорожного движения с недоумением провожали глазами транспортное средство, из которого раздавались странные звуки.
Встретившиеся на пути у мотоциклиста другие участники дорожного движения с недоумением провожали глазами транспортное средство, из которого раздавались странные звуки.
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