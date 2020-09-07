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Попугай спародировал звуки клаксона

Попугай спародировал звуки клаксона (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 09:11
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   клаксон   попугай   прикол   птица   юмор   
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Житель колумбийского города Санта-Марта устроил совместное мотопутешествие со своим попугаем. Пернатый питомец удобно уселся на руле транспортного средства и начал пародировать различные звуки.

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Метки: видео   животные   клаксон   попугай   прикол   птица   юмор   
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