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Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших

Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 19:24
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: адвокат пашаев   дело ефремова   дтп ефремова   ефремов   общество   пашаев   приговор ефремова   скандалы   
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О том, что артист Михаил Ефремов, получивший за своё пьяное ДТП 8 лет колонии общего режима — практически максимальный срок, стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева, говорят сейчас всё больше и больше. Об этом заявила и одна из адвокатов потерпевшей стороны Анна Бутырина.

Источник:

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Метки: адвокат пашаев   дело ефремова   дтп ефремова   ефремов   общество   пашаев   приговор ефремова   скандалы   
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14  комментариев
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6k
albedo 3 часа назад
На мой взгляд, если бы Ефремов повел бы себя как мужик - честно признал вину, извинился искренне.
Тогда бы приговор был много мягче.

И отдельное уважение семье погибшего - они требовали возмездия и были неподкупны.
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9k
Сережа 43 минуты назад
Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших
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15k
Robin Hood Час назад
Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших
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151
Плюшкинь Час назад
по ч.4 ст.264 УК РФ от 5 до 12 лет. 8 лет - золотая середина. Дали бы меньше начали орать: мало дали. Дали бы много: много дали.

А здесь отсидит, 3-4 года и выпустят по удо или помилуют.
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8k
Shep Плюшкинь 56 минут назад
Кроме статьи в УК есть судебная практика. Максимально по ней был осужден на 8 лет только один - Ефремов. Обычная судебная практика по таким делам в среднем 3 с половиной года, максимум 5 лет, и колонии-поселении, а не тюрьмы.
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760
АртемШишков 2 часа назад
Он стал жертвой желания избежать наказания за свой поступок, хотел отделаться лёгким испугом и деньгами, а тот просто воспользовался его желанием. Будь он мужиком с самого начала не пришлось иметь дела с этим клоуном.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Точка, ты хоть осознаешь, на сколько нелепо выглядят твои посты-высеры, которые тут появляются с опозданием на сутки и больше?
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42
Alex 3 часа назад
Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших
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6k
Караганда 3 часа назад
за 11 млн.это нормальный срок.заплатил бы 20-расстреляли бы.
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11k
Наталья 3 часа назад
Если немного перефразировать, "скажи мне, кто твой адвокат - и я скажу, кто ты."
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2k
Мефодий 3 часа назад
"иногда казалось даже, что Пашаева специально наняли для того, чтобы засадить Ефремова на полную катушку."
оказалось - не казалось. Кто на систему варежку разевал - тому полной мерой и припомнят. Гражданин хороший...
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3k
КремлеКот Мефодий 3 часа назад
Ну, началось. Да за такую пьяно-оппозиционную деятельность система его на руках должна была носить.
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2k
Мефодий КремлеКот 46 минут назад
продолжилось. Сначала была оппозиционная деятельность - а потом началось встречное освещение пьяной, а синячил-то Миша смолоду. раньше это никого не колебало. Отчего так?. там еще есть вопросов за как Пашаев попал к Ефремову (они раньше даже незнакомы были)и кто башлял Добровинскому (бесплатных адвокатов не бывает).
но это уже не сильно важно. всё случилось.
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