Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших

Отметим, что именно этот факт и эта цифра в 11 млн. уже не раз озвучивалась в СМИ, в том числе и на федеральных телеканалах.



Как можно видеть, если это правда про 11 миллионов, то Ефремов заплатил эти огромные деньги Пашаеву практически за то, чтобы получить самый максимальный из возможных по его делу срок.



Стоит также напомнить, что и наше издание, и многочисленные другие СМИ, многочисленные наблюдатели, эксперты, общественники, предупреждали изначально о том, что та линия защиты, которую выбрал в суде Пашаев для Ефремова, должна была неминуемо, и мы это много раз подчёркивали — неминуемо привести Ефремова к максимально жёсткому приговору.



Это было настолько очевидно, что иногда казалось даже, что Пашаева специально наняли для того, чтобы засадить Ефремова на полную катушку.



Напомним, линия защиты Пашаева касалась того, что суд сам должен доказать то, что Ефремов виновен в совершённом ДТП. Линия законная, это прописано во всех законах — следствие и суд доказывают виновность подозреваемого и обвиняемого, а не он оправдывается. С точки зрения законодательства — это является абсолютно правильным, и вообще, это фундаментальная норма уголовного кодекса, в сущности — это и есть знаменитая и пресловутая — презумпция невинности. Однако в деле Михаила Ефремова, учитывая обстоятельства, резонанс, общественное мнение, наличие неопровержимых доказательств его вины — этого делать было категорически нельзя.





Кроме того, такую линию защиты можно применять только в том случае, когда есть большие сомнение в виновности подозреваемого и есть большие шансы признать его невиновным, так как по закону — любые сомнения на суде трактуются в пользу обвиняемого. Но всё это — только не в случае с Ефремовым.



В деле Ефремова этого фактора не было и не могло быть. Вина Ефремова была зафиксирована с первых минут трагедии. Такая линия защиты Пашаева, могла принести и принесла только одно — ужесточение приговора Ефремову. Так как во всех подобных случаях, такая линия защиты воспринимается судом, как попытка уйти от правосудия, сознательно ввести суд в заблуждение, и попытаться избежать правосудия и заслуженного наказания. За это суд всегда наказывает, и наказывает строго. Это всегда — отягчающее обстоятельство на суде.



Пашаев, как опытный адвокат, не мог не осознавать этого, безусловно, если он конечно действительно опытный адвокат, как он заявляет сам о себе.



Учитывая огромный общественный резонанс дела Ефремова, общество и потерпевшие ждали от Ефремова покаяния, раскаяния, признания своей вины. Если бы Пашаев выбрал для Ефремова такую линию защиты, тогда бы общество и потерпевшие, безусловно бы простили Ефремова, были бы приняты все смягчающие обстоятельства, главным из которых бы стало то, что Ефремов раскаялся и попросил прощения. А те 11 миллионов, Ефремов бы лучше заплатил потерпевшим, и они не требовали бы в суде сурового наказания для артиста.



В таком случае, Ефремов бы получил 4 года колонии-поселения, по примирению с потерпевшими, которые бы не настаивали в суде на жёстком приговоре, и суд был бы обязан учесть это примирение сторон в ходже процесса. И уже через полтора года, Ефремов смог бы выйти условно из колонии-поселения, а не сидеть восемь лет в тюрьме, как это будет сейчас.



А то, что Ефремов будет сидеть 8 лет, нет никаких сомнений. Действия Пашаева в суде привели к тому, что судья Пресненского суда Елена Абрамова написала приговор таким образом, что апелляция Ефремову не поможет, апелляция оставит в силе этот приговор, он останется неизменным.



Также предположим, что в связи со всем этим, против Эльмана Пашаева в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по защите им артиста Ефремова. Мы вчера сообщали, что адвокат потерпевших Александр Добровинский намерен добиваться возбуждения уголовного дела по фактам лжесвидетельства в суде. Речь идёт о свидетелях защиты, которых в суд привёл Пашаев, и которые утверждали, что за рулём автомобиля был не Ефремов.



Кроме того, о необходимости возбуждения уголовного дела против Эльмана Пашаева за его защиту по делу Ефремова, заявила вчера общественная палата при ГУ МВД Москвы. Также призывы возбудить дело против Пашаева за его защиту Ефремова, прозвучали уже во многих СМИ.



фото: скриншот Tochka Zрения



видео: Tochka Zрения\Ruptly



текст: Александр Точка