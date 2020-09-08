Если бы про дядю Степу сделали игру в жанре триллер

Находящаяся в разработке компьютерная игра Militsioner, в которой главному герою нужно убежать от гигантского милиционера. Задача для игрока усложняется тем, что милиционер постоянно наблюдает за ним.
Смотрит прямо в душу
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