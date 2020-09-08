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Если бы про дядю Степу сделали игру в жанре триллер

Если бы про дядю Степу сделали игру в жанре триллер (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 09:37
Сообщество : Игромир
Метки: Militsioner   видео   игра   милиционер   необычно   
339
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Находящаяся в разработке компьютерная игра Militsioner, в которой главному герою нужно убежать от гигантского милиционера. Задача для игрока усложняется тем, что милиционер постоянно наблюдает за ним.

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Метки: Militsioner   видео   игра   милиционер   необычно   
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28k
Элек Мек Час назад
Если бы про дядю Степу сделали игру в жанре триллер
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19k
Мерзавец... Час назад
Жуть, прямо как сейчас наше государство следит за всеми...
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5k
Pravednik84 Мерзавец... 7 минут назад
что ж ты такое натворил что за тобой надо следить? Если за мной будут следить, т минимум 3е пормрут в лютых мучениях... от скуки.
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