Когда твоя жена лунатик

Страдающая сомнамбулизмом (лунатизмом) женщина опубликовала в сети видео со своей ночной прогулкой. Во время просмотра ролика можно заметить, что муж женщины, мягко говоря, в шоке от увиденного.
Установленная в доме камера наблюдения запечатлела, как прошла одна из беспокойных ночей женщины.
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я думал она по краю крыши пройдёт..