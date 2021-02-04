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Когда твоя жена лунатик

Когда твоя жена лунатик (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 09:38
Метки: видео   жена   крипота   лунатизм   лунатик   необычно   сомнамбулизм   
2204
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Страдающая сомнамбулизмом (лунатизмом) женщина опубликовала в сети видео со своей ночной прогулкой. Во время просмотра ролика можно заметить, что муж женщины, мягко говоря, в шоке от увиденного.

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Метки: видео   жена   крипота   лунатизм   лунатик   необычно   сомнамбулизм   
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32  комментария
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56k
Александр Ломовицкий Час назад
это писец , учитывая размеры этого поросенка я бы обосрался если б она шизу поймала и гоняла по хате ночью
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2k
Усач Минуту назад
В заголовке ошибка. Не лунатик, а Лунтик.
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4k
ваня панкин 2 минуты назад

Когда твоя жена лунатик
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492
Владимир 5 минут назад
Пельмени с лизергиновой кислотой!
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13
Павел Сотников 6 минут назад
Как можно с таким жирным чучелом жить и ещё эту тушу трахать?
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9k
котегRUS 10 минут назад
блин...(((
я думал она по краю крыши пройдёт..
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13k
kotovski 14 минут назад
Когда твоя жена лунатик
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65k
Пётровыч 15 минут назад
Это уже лечить надо, мало ли что ей приснится
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1k
Долбилоракопопкович 19 минут назад
"муж женщины, мягко говоря, в шоке от увиденного". Да я бы в шоке был от этого поросенка, даже если б она не была лунатиком.
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7k
Владимир 20 минут назад
Когда твоя жена лунатик
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54
призидент король Полчаса назад
Когда твоя жена лунатик
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6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Жена по ночам вкидывается без палева ))) Или просто оба тусанули, а у нее флешбеки начались ночью.
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221
Андрей Галыгин Полчаса назад
обосраться можно так не хило, он наверное в памперсе с
пит
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1k
Plan Полчаса назад
Это побочка от обжорства на ночь.
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482
Весельчак У 36 минут назад
а я в шоке от мужика, на сколько надо быть извращенцем, чтобы замутить с е.бнутой жирной бабищей?!
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8k
Фантом Весельчак У 13 минут назад
Наверное в курсе, что люди много лет живут вместе и скажем так, бывает, становятся жиробасами
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11k
KOSTELLO 47 минут назад
По моему она просто любит пожрать ночью, а прикрывает это своим лунатизмом
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4k
Александр Иванов 51 минуту назад
У моей жены был лёгкий лунатизм в детстве и молодости. Могла просто встать с кровати и стоять посреди комнаты. Когда родила дочь, всё прошло, слава богу.
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3k
Andy 54 минуты назад
Тут друг интересуется :)
Тут друг интересуется :)
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422
Andrey 57 минут назад
Сожрет его когда-нибудь ночью
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114
Бомбардир 57 минут назад
Жрать она ходит!
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15k
dioraM Час назад
Это не лунатизм, это психиатрия
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