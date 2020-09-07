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Как же скучно мы живем

Как же скучно мы живем (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 18:53
Сообщество : Юмор
Метки: видео   юмор   
1182
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Господа, как вам такой отдых?

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Метки: видео   юмор   
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39  комментариев
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407
satra 3 часа назад
Оператор - кремень! Человек горит, но надо снять на видео - человечество не должно остаться без этих кадров!
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24k
labuda.blog 11 минут назад
Феерично! Давно так не ржал!
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1k
Vladimir Taranovich 54 минуты назад
Ухтышка.. повезло дикобразу, что канистра у него в руках не ё.б.н.у.л.а.... А телка:
- Вы что тут делаете?
- Иди на.х.у.й!

Нашла мля время)))
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3k
rutt 55 минут назад
Два Кирилл Кирллыча ))))))
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5k
Rus77 Час назад
Нормальный же был костер, и угли и полена)
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27k
lem02 Час назад
Прям карнавал!
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29k
Опаньки Час назад
- Алло, это пожарные?
- Да!
- Пожарные, пожарьте мне пожалуйста мясо!
- МЫ - пожрные!!! Мы не жарим!!!! Мы тушим!!!
- ок, ну тогда потушите мясо
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29k
Опаньки Час назад
кто у них тамада ?
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62k
Вит Вит Час назад
Хотите верьте,хотите нет.....
1993 год,мой товарищ замещал свою мать(сторожа) на автобазе.Рядом со сторожкой(20 м.) находилось административное здание в котором 3/4 площади отдали нам,переселенцам со Средней азии.Прям перед сторожкой,стоял бензовоз Зил,литров наверное на 5к-7к бензина.К товарищу зашёл другой товарищ),с которым они изрядно выпили.....В какой то момент им показалось,что кто то воровал бензин с бензовоза и они решили проверить(ключ от замка от верхней крышки у сторожа имелся),т.к сторож являлся материально отвественным лицом.Один из них открывает крышку и щёлкает зажигалкой,темно было........Естественно бензин вспыхивает,НО,повезло,что он был полон до краёв,по этому просто горела горловина.Тот который был внизу,принес чайник с водой и сказал тушить....благо чел,который был наверху и спровоцировал это,сообразил просто захлопнуть крышку горловины.....
Может быть,если бы всё не получилось так гладко....),то я бы не смог написать этот текст,т.к окна,где жил я и моя семья, выходили на этот бензовоз и расстояние составляло метров 30-40....Да и в общаге жило порядка 100 человек.
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7k
Vacony Час назад
это шедевр
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159
Duke_kir Час назад
Как же скучно мы живем
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12k
Егор Час назад
Миллениалы знакомятся с огненной водой.
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3k
rutt Егор 52 минуты назад
Бросить в воду это было гениальным решением, зато теперь запомнит что бенз легче воды.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо)))
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9k
Сергей 2 часа назад
Судя по количеству выпитого, могли и без бензина обойтись.
Судя по количеству выпитого, могли и без бензина обойтись.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
баян это когда уже было и устарело. Это аккордеон.
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28k
KeshaK Автор поста sumrаknn 2 часа назад
Дядя, я не торчу на фишках сутками. Может и было - научи как проверить.
Мне + ваши нах не нужны: увидел - поржал - дал другим посмотреть. Ваше дело - тошнить и них.я не делать самим.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну когда ума Бог не дал ...
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
I ego golos vesit kak i golos geniya na viborah ...
Ooooo Gospodi upasi nas ot takih mudrecov !
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28k
KeshaK Автор поста MihailoSerbiya 2 часа назад
Переведу:
Его голос весит как и голос гения на выборах...
Ответ его бабы, цитирую:
- Это е.аный пи.дец
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785
Шурман 3 часа назад
Так это уже было , комментарии одни и те же . Вообще такой фигни не понимаю , друг горит а он на телефон снимает . После такого этот бы друг поехал домой и причем на попутках .
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7k
Alexander 3 часа назад
Как этот слабоумный до такого возраста-то дожил? Удивительно...
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
я наверно могу ошибаться но челики около 2000-х годов рождения?
тогда я не удивлён "силой мысцли" этих персонажей.
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43k
Albert GER 3 часа назад
с какого региона видео?
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28k
KeshaK Автор поста Albert GER 3 часа назад
Дам 1000 руб за эту инфу! За фамилии дебилов - хотел дать 5 тыщ., но ... передумал )
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3k
Едондер пуп KeshaK 2 часа назад
В самом начале номер на машине виден - 750 регион. Это наши, подмосквичи))
1000 должны будете.
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28k
KeshaK Автор поста Едондер пуп Час назад
Пипец, куда деньги закинуть? Вот я лох )
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6k
DZEN KeshaK Полчаса назад
Брагин Игорь 89268422956
Попросите продолжение скинуть...
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