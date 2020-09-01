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Дело Ефремова завершается, приговор артисту последует на этой неделе

Дело Ефремова завершается, приговор артисту последует на этой неделе (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 20:33
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Михаил Ефремов   дело ефремова   джигурда   дтп ефремова   общество   прения по делу ефремова   приговор ефремову   суд по делу ефремова   
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20:04, Москва, Tochka Zрения, Дело артиста Михаила Ефремова, набившее всем уже изрядную оскомину, практически завершено. Остались только прения сторон, которые пройдут 3 сентября, и вынесение приговора. Уже очевидно, что приговор артисту будет суровым, а его вина в пьяном ДТП со смертельным исходом — доказана.

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Метки: Михаил Ефремов   дело ефремова   джигурда   дтп ефремова   общество   прения по делу ефремова   приговор ефремову   суд по делу ефремова   
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16  комментариев
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48k
Андрей 3 часа назад
Всех в одну камеру: Ефремова, его адвоката, эту сратую джигурду, одноглазого свидетеля...
Мишу, конечно, по человечески жалко, как жалко любого пропойцу, пропившего себя и свой талант, и связавшегося с нечестными людьми, но раз сделал - отвечай. Может быть, если бы он в самом начале сказал: "Да, я виноват. Простите меня, люди" и не стал бы юлить и выкручиваться, то к нему отнеслись бы мягче, человечнее, что ли. Но теперь к нему только брезгливое презрение.
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7k
Свои Пять Копеек 23 минуты назад
Дело Ефремова завершается, приговор артисту последует на этой неделе
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471
Краснодар 40 минут назад
Можно и добавить к запрошенным 8 годам заключения еще годик-другой - за неуважение к суду. Нести такую откровенную пургу, как продемонстрировал Ефремов со своим адвокатом и своими лжесвидетелями - это явное, злонамеренное оскорбление правосудия.
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2k
Frank Borman Час назад
Господин Ефремов устроил цирк из судебного процесса, поэтому сейчас получит по полной программе. Судьи такого не любят. А если бы признал сразу свою вину, раскаялся, заплатил достаточно бабла неутешной вдове и деткам - то приземлился бы на мягкий приговор и небольшой срок. Но связался с джигитом-адвокатом, и это была его ошибка.
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989
Роман Гамзалиев Час назад
Ну наблюдая за эти спектаклем больше всего доволен и выиграл в этом деле адвокат , так пропиариться за чужие деньги мало кто смог))
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52k
Racer777 2 часа назад
Встал бы Ефремов на первом заседании суда и заявил о том, что виновен в совершении преступления по пьяни. Попросил бы прощения у пострадавшей стороны и обратился бы к суду о снисхождении... Сохранил бы лицо. Любят - не любят - все разные, но уважение заслужил бы... А после такого цирка... Да его Пашаев же теперь за глаза чморить будет. Еще и наживется на "утечках" информации для желтой прессы. Хотя она теперь ВСЯ жёлтая...
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3k
Карл 2 часа назад
Суть наказания судом преступников - дать пролезный урок тем, кто преступление еще не совершил, и не станет помятуя об этом уроке. Располодившимся гонщикам-мажорам польза от него будет в первую очередь...
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Поделом.
Возможно, я и был бы на его стороне - Ефремов действительно неплохой и талантливый актер. Мало ли что бывает...Бухнул - должен быть наказан.
Но без остракизма.
Но тут...блэт...он опустился ниже плинтуса. С тупыми отмазками его адвоката и заявами "Тут помню, а тут - не помню".
Виновен? - Признай!
Тебя, сцуко, уважать будут.
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719
Ясный Пень 3 часа назад
И нахрена весь этот цирк этому мудаку нужен был ? Максимум получить хотел ?
И нахрена весь этот цирк этому мудаку нужен был ? Максимум получить хотел ?
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Дурака Джигурду на пару лет тоже необходимо отправить тиски точить, я думаю Добровинский его оприходует еще и бабла с него срубит по защите чести и достоинства.
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39k
zloykoyot 3 часа назад
Доигрался йух на скрипке. Причём шансов он сам себе не оставил, мудак. Хотя... Один вариант есть - резко сойти с ума. Причём по настоящему, потому как экспертиза сейчас работает хорошо и притворяшки выкупит на раз. Но там на самом деле хер его знает что лучше - дурка или зона.
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7k
Александр 3 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Диагноз 3 часа назад
Надеюсь наказание будет справедливым, хотя даже самый суровый приговор не вернет жизнь погибшему.
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6k
albedo 3 часа назад
И все вышеперечисленные "актеры" еще и считают себя совестью человечества!!!
Вот оно их истинное лицо.
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24k
Acu900 3 часа назад
-Чем отличается дерево от преступника?
-Дерево сначало сажают, а потом оно растет
(Преступник наоборот)
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