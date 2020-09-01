Дело Ефремова завершается, приговор артисту последует на этой неделе

Напомним, что отсутствие такого видео в ходе процесса и во всём деле, было главной зацепкой защиты Ефремова, на которой защита и построила весь свой процесс.



Когда выяснилось, что такое видео, где видно, что Ефремов был за рулём своего автомобиля в момент аварии, есть, и начались все эти «спектакли» защиты и самого артиста.



Тут вам и инсульт, и ложная смена адвоката, задержавшая процесс на неделю, и свидетель слепой на один глаз, который якобы слышал визг тормозов, хотя авто Ефремова не тормозило вообще, и другой свидетель, который якобы видел что в автомобиль Ефремова садился не он, хотя есть видео с камер видеонаблюдения, где видно, что в авто садился именно Ефремов.



Но, пожалуй, самым ярким моментом этого спектакля стало то, что Джигурда, Пашаев, да и сам Ефремов, стали заявлять, что видео, на котором видно, что артиста выводят из-за руля – фейк и подделка.



Никита Джигурда подал даже на днях заявление в полицию и иск к адвокату потерпевших по делу Добровинскому, утверждая, что якобы, видео смонтировано.



Джигурда даже предоставил данные независимого эксперта, который также утверждает, что видео имеет признаки монтажа.



Но именно сегодня, 1 сентября, при завершении рассмотрения дела, судья Пресненского суда Елена Абрамова, ведущая дело Ефремова, официально приобщила эту видеозапись к материалам дела, а также показания свидетельницы, которая это видео и сняла. Видео на 100% доказывает, как и все доказательства до этого, что артист Ефремов был за рулём своего автомобиля и устроил ДТП. То, что он был в этот момент ещё и пьян, доказывает уже экспертиза, проведённая Ефремову сразу после аварии.



Но так как такие персоналии как Джигурда и адвокат Ефремова заявляют о подделке, необходимо прояснить для читателей этот момент, это важно. Так как уже завтра эти персоналии будут рассказывать несведущим людям в монтаже и нюансах, что, несмотря на якобы подделку, суд принял этот видеоролик.



Первое, что заранее и сразу отметим, что Джигурда может получить уголовное дело против него лично за те действия, которые он предпринял, подав заявление в полицию на Добровинского насчёт этого видео.





Такое заявление в полицию – является попыткой оказать давление на суд, а также попыткой нивелировать одно из главных доказательств дела, используя откровенную ложь, клевету, подлог и манипуляцию.



Видео, о котором идёт речь, было представлено Добровинским в СМИ и распространено в интернете. Такие люди как Джигурда, в силу своей профессии, а так же и мы – СМИ, в силу уже своей профессии, прекрасно знаем, что любое такое видео, показанное по ТВ или в интернете, будет НЕМИНУЕМО иметь признаки монтажа.



Эфирное время по ТВ ограничено, СМИ сокращают ролики, обрезают их, на плохом видео – применяют увеличение, улучшение качества, убирают «шум» с видео, накладывают фильтры, делают светлее или темнее, добавляют резкости и т.д.



Взяв такой видеоролик, можно отдать его любому эксперту, который неминуемо скажет, что видео имеет признаки монтажа. Так как, при проведении необходимых для демонстрации видео по ТВ или интернете манипуляций, неминуемо появляются метки изменений видео – признаки монтажа.



Экспертиза проводится только по первоисточнику видео, и только с тем устройством, и на том устройстве, на которое видео было снято. В экспертизе обязательно участвует устройство, кроме самого ролика.



Суд сегодня принял это видео и приобщил к делу именно потому, что суду сегодня оно было предоставлено из первоисточника, что подтверждает отсутствие какого либо монтажа в нём или подделки.



В Москве уже давно работают официальные сертифицированные центры, в том числе и судебно-криминалистические, которые заверяют снятый на телефон или другое устройство контент. Это может быть видео, переписка в мессенджерах, фото. Эти центры проводят необходимую экспертизу не только видео, но и устройства, и сверяют всё. Затем заверяют эти данные нотариально, и суд обязан рассмотрев эту экспертизу, принять такое доказательство. Это всё прописано в законах, но не все об этом знают, далеко не все.



В эти центры предоставляется устройство с контентом, они сами его оттуда извлекают и идентифицируют по устройству, действительно ли, и когда именно, и как это видео или фото было снято на этот телефон, камеру, фотоаппарат и т.д., есть ли монтаж и всё прочее. После этого, эти центры заверяют такой контент не только своей собственной экспертизой, но и нотариально.



Сегодня в Пресненском суде и был предоставлен первоисточник видео с таким нотариальным заверением, что подтверждает абсолютную подлинность этого видео – главного, пожалуй, доказательства вины Ефремова.



Джигурда, который себя позиционирует как актёр, не мог и не может не знать обо всех нюансах монтажа. Первоисточника видео у Джигурды, естественно не было, ему бы просто никто и никогда ему не предоставил. Видео для независимой экспертизы, которая показала что видео – монтаж, Джигурда взял из интернета. Но в таком случае, такой ролик, не может являться объектом экспертизы. И есть подозрения, что Джигурда это прекрасно знает.



Вся эта Экспертиза Джигурды видео взятого с ТВ и интернета, т.е. уже обработанное, а возможно и несколько раз переработанное, является откровенной попыткой фальсификации, а также попыткой оказать давление на суд.



СМИ также обвиняют в попытке оказать давление на суд, однако давление давлению – рознь. СМИ просто публикуют материалы, выдают видение, факты, домыслы даже, рассуждают, думают. Но вот Джигурда применил действие, написал заявление в полицию, подал в суд на Добровинского. Это уже несколько другое, это уже юридически значимые действия, которые уже совсем не слова и направлены именно на оказание давления на суд.



Заведут ли после этого суда Ефремова дело на Джигурду, вопрос десятый. Главное, что эта откровенная манипуляция не прошла.



Итогом дела станет приговор Ефремову с реальным сроком заключения. Очевидно, с очень большим сроком заключения, учитывая все эти «спектакли», откровенные попытки затянуть процесс, и откровенные попытки цинично избежать наказания за своё ужасное преступление.



Сторона потерпевших, в лице старшего сына погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, потребовала сегодня для Ефремова 8 лет заключения.



Нет никаких сомнений в том, что Ефремов эти 8 лет и получит, не меньше. Ефремов отказался признавать свою вину, не раскаялся, не принёс извинений. Цирком и всем этим театром абсурда, он пробил не просто дно, а настоящее днище махровое.



И, буквально через несколько дней, мы обязательно увидим, как решением Пресненского суда Ефремов надолго отправится в тюрьму. И если ранее Ефремова ещё было жаль, в частности и нашему изданию, то теперь этого чувства просто нет, а есть наоборот — ещё больший запрос на справедливость и максимально жёсткий приговор для этого артиста.



фото: Tochka Zрения



видео: Ruptly\Tochka Zрения



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения