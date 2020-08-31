Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы

52-летний Тони Хоук выложил на своей странице в «Твиттере» три попытки Браун. Испытывая сильное волнение, девочка всё же выполнила задачу — спустилась по мегараме и успешно приземлилась на другом трамплине.



«Не делал ничего подобного много лет, а это был отличный повод научиться этому заново», — написал Хоук.