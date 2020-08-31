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Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы

Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 07:52
Сообщество : Спорт
Метки: видео   скейтборд   скейтбординг   скейтбордист   спорт   тони хоук   экстрим   
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12-летняя профессиональная скейтбордистка Скай Браун съехала с 30-метровой рампы. Помог ей в этом легендарный Тони Хоук. Девочка выполнила трюк почти сразу. Хоук похвалил её и сказал, что она очень талантлива.

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Метки: видео   скейтборд   скейтбординг   скейтбордист   спорт   тони хоук   экстрим   
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5  комментариев
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Девочка молодец, а кто этот Тони Хоук?
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Павел Коваленко 4 минуты назад
интересно,в каком месте помог Хоук?я не услышал ничего кроме"оу")))вот это помощь))
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