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Будущее все ближе: полет на реактивном ранце

Будущее все ближе: полет на реактивном ранце (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 07:52
Метки: в мире   видео   джетпак   интересно   полет   реактивный ранец   
494
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1
Кто говорил, что человек не может летать? Пройдет немного времени и полет на реактивном ранце станет обычным делом!

Источник:

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Метки: в мире   видео   джетпак   интересно   полет   реактивный ранец   
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7  комментариев
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12k
Сталкер 40 минут назад
Понеслось говно по Сети... ))
Фейк для дебилов, пропускавших школу.
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898
Роман Иванов 9 минут назад
Железный человек. Начало.
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28
Плюшкинь 11 минут назад
Пфф, либералы уже зализали в жопу этого чувака по самое нехочу.

Хотя ничего необычного здесь нет, три турбины приобретенные на алиэксперсс и два балона с керосином, которых хватит на 10 мин полета.

Такую хератень может собрать каждый у кого руки растут из нужного места. А выставляют эту хрень как некое достижение науки и техники


Вон например, в Ростове-на-Дону чувак вел блог где собирал БМВ на турбине и пр. Может это тоже какое научное достижение? И чуваку нужно нобелевскую премию выписать?
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10k
* 14 минут назад
Экспкртыпо всем вопросом как всегда уже в комментариях.
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
А чего у него за глаза, там где должны быть яйца.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Здравствуйте. Лейтенант Стопарёв. Нарушаем? Документики, пожалуйста.
- Какие документики?????
- Как это какие? Удостоверение личности, документ на право управления данным летательным аппаратом, технический паспорт аппарата, сертификат, регистрация в реестре л.а., разрешение на полёты в данном районе, страховочка и т.д..
- ????????????
- Пройдёмте в отделение, там разберёмся. Аппаратик на штрафстояночку.

Так бесславно закончилось испытание реактивного рюкзака в России ещё двадцать лет тому назад....
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