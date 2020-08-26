Будущее все ближе: полет на реактивном ранце

Кто говорил, что человек не может летать? Пройдет немного времени и полет на реактивном ранце станет обычным делом!
Вчерашняя фантастика становится реальностью.
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Фейк для дебилов, пропускавших школу.
Хотя ничего необычного здесь нет, три турбины приобретенные на алиэксперсс и два балона с керосином, которых хватит на 10 мин полета.
Такую хератень может собрать каждый у кого руки растут из нужного места. А выставляют эту хрень как некое достижение науки и техники
Вон например, в Ростове-на-Дону чувак вел блог где собирал БМВ на турбине и пр. Может это тоже какое научное достижение? И чуваку нужно нобелевскую премию выписать?
- Какие документики?????
- Как это какие? Удостоверение личности, документ на право управления данным летательным аппаратом, технический паспорт аппарата, сертификат, регистрация в реестре л.а., разрешение на полёты в данном районе, страховочка и т.д..
- ????????????
- Пройдёмте в отделение, там разберёмся. Аппаратик на штрафстояночку.
Так бесславно закончилось испытание реактивного рюкзака в России ещё двадцать лет тому назад....