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Питерский пранкер снял видео, как задирает девушкам юбки

Питерский пранкер снял видео, как задирает девушкам юбки (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 08:54
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   девушки   извращенец   на улице   панкер   пранкер   фото   юбки   
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В культурной столице нашей Родины объявился то ли шутник, то ли пранкер, то ли извращенец, который задирает девушка юбки, снимая это на камеру.

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Метки: видео   девушки   извращенец   на улице   панкер   пранкер   фото   юбки   
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31  комментарий
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17k
Батончик с маком Час назад
пора копать новый беломорканал или строить ещё один БАМ.
я смотрю дох.уя бездельников развелось с избытком энергии.
только труд делает из обезьяны человека
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4k
mr.Poher Полминуты назад
Паскуда. Вот бы встретить его за этим занятием.
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2k
Хрюн 38 секунд назад
Когда нибудь нарвётся на хорошие пи@дюли.
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7k
krivsan 5 минут назад
вот не.х.уй делать человеку,"пранкер" б.л.я.ть,ранше таких в психбольницу оформляли,а тут он "пранкер",идиот
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−12
Дима Новосельский 6 минут назад
Здесь(в Израиле) его бы посадили за подобное...
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1k
Aleksandr Varich 6 минут назад
; )))
; )))
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2k
Cali0str0 12 минут назад
Один уже дошутился
Ссылка youtu.be
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12k
kotovski 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Schumacher 20 минут назад
ништяк девочки, только в России просто девочки, просто красивые, просто без лишнего веса... и думаю единственные в мире, которым когда задирают юбку не орут "насилуют", а просто говорят "придурок" а сами думают "наверное понравилась..."
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11k
Mike Полчаса назад
Это пранк? Фуфел! Пусть он у чехов штаны снимает!!! Вот действительно пранк! Просмотров будет сто миллионов!!! Может даже в честь этого пранХера, табличку на дом повесим!
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64k
Варакин Алексей Полчаса назад
Одни юбки девкам задирают,другие каменты на фишках наколачивают...
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−204
Эльдар Галимов 40 минут назад
Питерский? В этой столице порно и шлюх разве возможно чтобы девушка возмущалась вместо того чтобы рефлекторно ещё и трусы снимать и ноги раздвигать?) Поэтому видео постанова
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3k
Schumacher Эльдар Галимов 19 минут назад
галимая фамилия у тебя...
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19k
Vazari Schumacher 52 секунды назад
чья бы корова мычала)))
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260
Bobik 59 минут назад
Знаю одного пранкера. Кстати тоже питерского. Так он всю страну без штанов оставил.
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128
sedoisever Bobik 8 минут назад
Без штанов сидишь? Одолжить?
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1k
Ям 59 минут назад
слышал что есть зоновская наколка для петушар - чёрт заглядывающий девке под юбку.
теперь я понял за какие заслуги такое набивают.
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7k
Атеист Час назад
это не пранкер, это идиот.
хотя... пранкер это и есть идиот, но на забугорном языке
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6k
Алексей Час назад
Чувак явно или срок или инвалидность поднимет. И вот совсем не будет жалко. Все равно тело без мозга долго не живет...
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32
Евгений Демидов Час назад
Вот бы какая из девчуль ему каменюку в затылок метнула...
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2k
Мефодий Час назад
а есть нарезка, где его стопорят и [мат]? подруга спрашивает...
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1k
ваня панкин Час назад
чувак реально себе на срок наподнимал юбчонки...
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23k
parallax Час назад
Просто проверяет культуру речи у молодёжи. ))
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478
asd parallax 5 минут назад
В общем то Питер не подвел.
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29k
Опаньки Час назад
он по звуку на дрезине едет что-ли?
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29k
Опаньки Час назад
и судя по качеству - снимает на нее же
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