Питерский пранкер снял видео, как задирает девушкам юбки

В культурной столице нашей Родины объявился то ли шутник, то ли пранкер, то ли извращенец, который задирает девушка юбки, снимая это на камеру.
А какая была бы у вас реакция?
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я смотрю дох.уя бездельников развелось с избытком энергии.
только труд делает из обезьяны человека
теперь я понял за какие заслуги такое набивают.
хотя... пранкер это и есть идиот, но на забугорном языке