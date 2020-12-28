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Не стоит лазить в длинной юбке по заборам

Не стоит лазить в длинной юбке по заборам (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 13:52
Метки: азиаты   видео   девушки   заборы   падение   юбки   
1189
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Девушка решила перелезть через забор следом за своей подругой. Однако длинная юбка сыграла с героиней ролика злую шутку.

Источник:

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Метки: азиаты   видео   девушки   заборы   падение   юбки   
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10k
Serg2001 Час назад
Тут дело не в длине юбки... И даже не в самой юбке... )) Тут с мозгами беда!...
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65
bylbatarasich 2 минуты назад
Не стоит лазить в длинной юбке по заборам
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65
bylbatarasich 4 минуты назад
Не стоит лазить в длинной юбке по заборам
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6k
trak 6 минут назад
Были бы мозги сотрясение бы было .
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8k
Александр 6 минут назад
Сочуйствую.
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32k
parallax 10 минут назад
Если была бы в короткой юбке, то зрителей и операторов было бы гораздо больше.

Зы.
Трусы надо носить даже в длинной юбке.
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3k
Горожанин 13 минут назад
Эх, красота-то какая! Лепота!
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464k
Alexey Berestenko 14 минут назад
Еще не промахивался!

Еще не промахивался!
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
вот это она приложилась...мне аж дурно стало
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8k
K7OO 39 минут назад
Скорее всего, постановочная хрень для блога. Конечно, такие вещи иногда случаются с людьми. Но мало кто их заранее снимает в этот момент.
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1k
мега гон 49 минут назад
попка норм))) а голова, за отсутствием мозга болеть не будет
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4k
Александр Иванов 55 минут назад
А что, намордник есть, а трусов нет? За отсутствие трусов не штрафуют?
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4k
Серега Александр Иванов 39 минут назад
Этот не отсутвие трусов - это плотные колготки под цвет кожи. Посмотрите - там и полоски попы нету.
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226
Alexander Kolesnikov Серега 17 минут назад
Какой глазастый котик!
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2k
Ilya Volodin 59 минут назад
Ну хоть в маске :)
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840
Владимир Час назад
Сейчас главное чтобы в маске была, отсутствие юбки не заметят )
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