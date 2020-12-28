Не стоит лазить в длинной юбке по заборам

Девушка решила перелезть через забор следом за своей подругой. Однако длинная юбка сыграла с героиней ролика злую шутку.
Девушка очень пожалела, что попыталась перелезть через забор в длинной юбке.
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Зы.
Трусы надо носить даже в длинной юбке.