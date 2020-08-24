Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже

Камера наружного наблюдения, установленная на проходной порта во Вьетнаме, в начале августа зафиксировала, как рабочие попытались остановить тронувшийся с места большегруз.



Двое охранников выбежали, чтобы преградить путь грузовику, в тот момент когда третий участник спасательной операции забрался в кабину и усугубил ситуацию, нажав не на ту педаль, в результате чего контейнеровоз снёс шлагбаум и врезался в будку.