Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже

Охранники на проходной порта во Вьетнаме увидели, как контейнеровоз тронулся с места и попытались его остановить. Один из них забрался в кабину большегруза, но только усугубил ситуацию.
Камера наружного наблюдения, установленная на проходной порта во Вьетнаме, в начале августа зафиксировала, как рабочие попытались остановить тронувшийся с места большегруз.
Двое охранников выбежали, чтобы преградить путь грузовику, в тот момент когда третий участник спасательной операции забрался в кабину и усугубил ситуацию, нажав не на ту педаль, в результате чего контейнеровоз снёс шлагбаум и врезался в будку.
Двое охранников выбежали, чтобы преградить путь грузовику, в тот момент когда третий участник спасательной операции забрался в кабину и усугубил ситуацию, нажав не на ту педаль, в результате чего контейнеровоз снёс шлагбаум и врезался в будку.
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