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Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже

Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 08:04
Метки: Вьетнам   в мире   видео   контейнеровоз   неудача   охранник   порт   фейл   
1098
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Охранники на проходной порта во Вьетнаме увидели, как контейнеровоз тронулся с места и попытались его остановить. Один из них забрался в кабину большегруза, но только усугубил ситуацию.

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Метки: Вьетнам   в мире   видео   контейнеровоз   неудача   охранник   порт   фейл   
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9  комментариев
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2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
У них мозг вообще на месте? Многотонный тягач пытаются руками остановить
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65
Сергей Азиз Ниязов 2 часа назад
Но ведь получилось.
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3k
Странник 9 минут назад
Инстинкта самосохранения нет вообще.
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90
Nane First NameLast 24 минуты назад
Педали не той системы...
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429
лесная лысоешка 45 минут назад
Охранник попытался остановить укатившийся контейнеровоз, но сделал только хуже
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33k
Mich_Man 52 минуты назад
Из синего пюрешечку давнули!))
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Mr.Adamson

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