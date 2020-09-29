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Мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и застрял

Мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и застрял (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   китай   неудача   пешеход   фейл   
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В Китае мужчина оказался в незавидном положении, когда решил перейти дорогу в неположенном месте. Герой ролика попытался перебраться через разделительное ограждение и застрял.

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Метки: в мире   видео   китай   неудача   пешеход   фейл   
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Mr.Adamson

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