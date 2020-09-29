Мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и застрял

В Китае мужчина оказался в незавидном положении, когда решил перейти дорогу в неположенном месте. Герой ролика попытался перебраться через разделительное ограждение и застрял.
Мужчина провисел в неестественной позе несколько секунд. В конечном итоге он освободился и вернулся к началу пути.
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