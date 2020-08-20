Быстро движущийся НЛО засняли в штате Теннесси

Ранним утром, в районе 6-7 часов, утра мужчина снимал на видео колибри, которых он подкармливал у своего дома. Сперва, он не увидел ничего необычного, пока не включил видео в замедленном режиме.
Уфологи не только восхитились отснятым материалом, но и отметили поразительную случайность, благодаря которой зрителям стал виден НЛО. Теперь многие задаются вопросом — сколько же вообще таких быстрых «штук» летают по небу с бешеной скоростью, оставаясь незамеченными?
Сравните скорость движения неопознанного объекта со скоростью, с которой колибри машет крыльями
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То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!