FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 217 постов • 179 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Тайны и загадки 
Быстро движущийся НЛО засняли в штате Теннесси

Быстро движущийся НЛО засняли в штате Теннесси (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 10:49
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: видео   летающая тарелка   необъяснимое   нло   уфология   феномен   
404
1
1
Ранним утром, в районе 6-7 часов, утра мужчина снимал на видео колибри, которых он подкармливал у своего дома. Сперва, он не увидел ничего необычного, пока не включил видео в замедленном режиме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: видео   летающая тарелка   необъяснимое   нло   уфология   феномен   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Viktor 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Задолбали уже эти фейковые тарелки...

---

То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Над Лос-Анджелесом замечен сферический НЛО Над Лос-Анджелесом замечен сферический НЛО Ученые сбиты с толку: Камера засняла на глубине океана нечто действительно ужасающее Ученые сбиты с толку: Камера засняла на глубине океана нечто действительно ужасающее Мощный циклон превратил ущелье в Новой Зеландии в бушующую реку из камней Мощный циклон превратил ущелье в Новой Зеландии в бушующую реку из камней НЛО в Иваново НЛО в Иваново Космический корабль обрушился на МКАД Космический корабль обрушился на МКАД
Michael Scofield

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
7
40
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
2
204
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
0
15
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
2
43
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#белоруссия#звери#авария#кино#смешные#на различный вкус#красота
#факты#юмор#россия#в мире#картинки#интересное#лечение#СССР#автомобили#музыка
#прикол#история#природа#дтп#хищник#путешествия#медицина#прикольные#комментарии#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться