Быстро движущийся НЛО засняли в штате Теннесси

Ранним утром, в районе 6-7 часов, утра мужчина снимал на видео колибри, которых он подкармливал у своего дома. Сперва, он не увидел ничего необычного, пока не включил видео в замедленном режиме.

0 Уфологи не только восхитились отснятым материалом, но и отметили поразительную случайность, благодаря которой зрителям стал виден НЛО. Теперь многие задаются вопросом — сколько же вообще таких быстрых «штук» летают по небу с бешеной скоростью, оставаясь незамеченными?