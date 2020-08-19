Мужчина из Саудовской Аравии покатался на спине китовой акулы

Видеоролик с рискованным путешествием арабского экстремала, опубликованный в соцсетях, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, многие из которых пожалели безобидных для человека морских существ и при встрече пригрозили расправой главному герою сюжета.



Практика езды на китовых акулах хорошо известна и похожие видеозаписи появлялись раньше, несмотря на то, что ученые и защитники окружающей среды не одобряют подобные трюки.