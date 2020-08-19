FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 52 поста • 40 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Лагуна акул 
Мужчина из Саудовской Аравии покатался на спине китовой акулы

Мужчина из Саудовской Аравии покатался на спине китовой акулы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 10:03
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   видео   фото   
100
1
1
Любитель острых ощущений был запечатлён во время рискованного погружения в Красное море, у побережья города Янбу (запад Саудовской Аравии).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: акула   видео   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Viktor 2 часа назад
Теперь пусть на белой попробует!

Теперь пусть на белой попробует!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
roman 2 часа назад
Я в детстве на теленке катался. Пока 3,14здюлей от деда не получил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 часа назад
"арабского экстремала"
пздц экстремал
на корове опасней кататься чем на этой акуле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Конские тарифы на электроэнергию, раздолбанная трасса, долгострои: и снова о Хабаровске Конские тарифы на электроэнергию, раздолбанная трасса, долгострои: и снова о Хабаровске Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте Мохнатый соперник по боевым искусствам Мохнатый соперник по боевым искусствам Ужасно смешно: девушка испугала свою кошку с помощью фильтра Ужасно смешно: девушка испугала свою кошку с помощью фильтра Отец спас ребенка, на которого чуть не упало зеркало Отец спас ребенка, на которого чуть не упало зеркало Интеллектуальная беседа двух кошек Интеллектуальная беседа двух кошек
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
5
129
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
3
37
Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хочу учиться: почему ребенка тянет в школу?
0
4
Хочу учиться: почему ребенка тянет в школу?
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
10
Почему опадают плоды персикового дерева?
Конские тарифы на электроэнергию, раздолбанная трасса, долгострои: и снова о Хабаровске
Конские тарифы на электроэнергию, раздолбанная трасса, долгострои: и снова о Хабаровске
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#интересное#дтп#забавно#красота#дикие животные#конфликт
#факты#история#природа#в мире#россия#люди#картинки#лукашенко#кино#москва
#интересно#животные#путешествия#звери#автомобили#хищник#белоруссия#автомир#комментарии#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться