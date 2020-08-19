Мужчина из Саудовской Аравии покатался на спине китовой акулы

Любитель острых ощущений был запечатлён во время рискованного погружения в Красное море, у побережья города Янбу (запад Саудовской Аравии).
Видеоролик с рискованным путешествием арабского экстремала, опубликованный в соцсетях, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, многие из которых пожалели безобидных для человека морских существ и при встрече пригрозили расправой главному герою сюжета.
Практика езды на китовых акулах хорошо известна и похожие видеозаписи появлялись раньше, несмотря на то, что ученые и защитники окружающей среды не одобряют подобные трюки.
Практика езды на китовых акулах хорошо известна и похожие видеозаписи появлялись раньше, несмотря на то, что ученые и защитники окружающей среды не одобряют подобные трюки.
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пздц экстремал на корове опасней кататься чем на этой акуле