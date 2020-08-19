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Огромная китовая акула познакомилась с людьми

Огромная китовая акула познакомилась с людьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 09:24
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   видео   индонезия   китовая акула   лодка   океан   прикол   
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Дружелюбная китовая акула подплыла к купающимся возле лодки людям в Индонезии и поиграла с ними. Чтобы задобрить самая большую акулу в мире, ребята начали брость ей рыбу с борта лодки.

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Метки: акула   видео   индонезия   китовая акула   лодка   океан   прикол   
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4  комментария
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9k
ЕвгенийДончак 23 минуты назад
> "Чтобы задобрить самая большую акулу в мире, ребята начали брость ей рыбу с борта лодки." (С)

Китовая акула, в отличие от большинства других акул, питается преимущественно одним планктоном, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами, так что, как говорится, "не в коня корм".
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322
LisA 51 минуту назад
Старая акула учит молодую:
Видишь дайвера? Подплываешь к нему, делаешь сначала большой круг, потом второй, поближе... третий совсем близко... ам! . . съела!
А че круги-то крутить ? Можно сразу...
Ну, нравится с дерьмом, жри с дерьмом!
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973
Kvint Час назад
Ну так то повод наложить в штаны был
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12
Родион Kvint Полчаса назад
Так вот она чего там пожевать пыталась!
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Кот шашлык

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