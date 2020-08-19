Огромная китовая акула познакомилась с людьми

Дружелюбная китовая акула подплыла к купающимся возле лодки людям в Индонезии и поиграла с ними. Чтобы задобрить самая большую акулу в мире, ребята начали брость ей рыбу с борта лодки.
На видео видно, как акула попробовала пожевать майку молодого человека
Авторский пост
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Китовая акула, в отличие от большинства других акул, питается преимущественно одним планктоном, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами, так что, как говорится, "не в коня корм".
Видишь дайвера? Подплываешь к нему, делаешь сначала большой круг, потом второй, поближе... третий совсем близко... ам! . . съела!
А че круги-то крутить ? Можно сразу...
Ну, нравится с дерьмом, жри с дерьмом!