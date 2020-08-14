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Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить

Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить (1 видео)

Автор:
14 августа 2020 05:33
Метки: Армия РФ   военкомат   морпехи   нулевые   ошибочка   уклонисты   

Вот что бывает, когда вернулся с войны домой, в небольшой отпуск, а тебя спутали с кем-то другим, загребли в военкомат да еще и решили за дерзость проучить. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

Александр Клишин

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Весной 95 года, когда было небольшое затишье в красивом и спокойном городе Грозный, я на "борзом" коне подкатил к своему шефу и вытребовал себе неделю отпуска. Шеф меня мотивировал всякими нескучными словами я мотивировал шефа и апеллировал к своей контузии и ранению, наконец наш полковник плюнул в мою сторону но попал себе на ботинок и сказал "Х..й с тобой чтоб через неделю как штык".

Проинструктировав всех кого можно и нельзя я дернул в к себе на родину. По приезду я выслушал от предков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. там соответственно обзвонил всех друзей приятелей и вечером началась грандиознейшая пьянка. Народу было много водки и закуски еще больше, произносились тосты пелись песни , кто-то тихонько и интеллигентно , чисто по граждански блевал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков и чей то бодрый мужской голос спрашивал

- А это квартира такого то?

-Да, - отвечал я.

- А вы завтра на месте будете?

- Да мля, заходите, похмелимся, - бравировал я, и бросал трубку, и так несколько раз, скоро мне это надоело и я послал звонившего на его далекую прародину....

Далеко за полночь проводив всех я бухнулся спать.

С утра встал сам, долго не мог понять где нахожусь, истошно орал

-Скамейкин, падла хде кофее, грей душ...

Наконец я понял, что мой матрос Скамейкин остался в Грозном и душ не надо греть на солярке а просто надо открыть кран.Кое как поднявшись и одевшись я поплелся на кухню. И тут в мозги ворвалась трель дверного звонка...

" Кого это прет?" - подумал я и открыл дверь...

На лестничной площадке топтались два интеллигентных милиционера и какой то капитан с инженерными петлицами на новеньком камуфляже..

- Здрасте бодро произнес он,

- Здорово,- буркнул я, - че хотел ? Че не хотел ???

Капитан хмыкнул, видно внешний вид мой доставил истинное наслаждение, действительно стоит полупьяное тело в трениках майке, со свежим шрамом на морде и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними..... Я подумал что каким то образом, нашим городским властям стало известно, что доблестный герой чеченской войны приехал в родной город и хотят меня пригласит на какой нибудь фуршет.

Капитан сказал что в принципе они на машине и я накинув спортивную куртку и поменяв тапки на кроссовки спустился с ними к подъезду. дальше все напоминало дурной сон.

Возле подъезда стоял "воронок", и пока я стоял открыв рот менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу.

-ЭЭЭЭЭ уроды вы чё творите, заорал я

-Молчи придурок отбегался, сказал саперный капитан, менты поддержали его ржанием.

дальше все напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников, на дверях стоял какой то мабутей и гордо гноил призывников.

Кому то орать , что я старший лейтенант представитель разведки ТОФА и тока что прибыл со штурма Грозного было абсолютно бессмысленно......

Потом пришел тот самый капитан который оказался начальником отдела призыва он начал читать списки команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывников.

Я в прострации сидел на табуретке и молчал..

Тут зашел военком и капитан скомандовал"Смирно"

надо ли говорить что я по привычке вскочил и вытянул руки по швам остальные призывники глядя на меня лениво начали подыматься.

Военком сказал пару напутственных речей потом представил мабутейного сержанта который попытался рассказать как клево служить в пехоте....

Рассказ сержанта я сдабривал своими замечаниями.

- Вы научитесь стрелять из всех видов стрелкового оружия, -верещал толстый сержант

- А тебя не научили ??? спрашивал я

Военком хмыкал, капитан ,багровел, призывники ржали..

- Да я ,!!!!!ерепенился мабутей,

- Да ты писарь видать, вон щеки какие, бухтел я

Сержант решил, что я точно попаду к ним в часть и тогда мне капец.. он мне исподтишка показывал кулаки что то гундосил..короче выступление я сорвал.Военком прикрикнул на нас поднял меня и сказал такие слова,

- Вот вы товарищ призывник несколько лет бегали от призыва, а теперь вам придется отдать Родине долг, я лично позабочусь о том что бы вы попали, в одну часть с товарищем сержантом, - мабутей довольно крякнул.

- А кто вам сказал товарищ подполковник, что я родине что то должен ? А почему в мабуту? (я специально акцентировал слово мабута ). Че два года возле какой нибудь бмпшки загибаться ???

Военком открыл рот и сумел сказать; - А вы и знаете,что такое БМП а?

Я неторопясь выдал ему расклады и про БМП -1, и БМП-2 и про БТР, все что помнил с училища.

Мабутей притух, он попутал все на свете и не понимал, что творится, столько умных военных слов про БМП он и в части то наверняка не слышал.Военком удивленно хрюкнул и покосился на кэпа, а потом спросил меня

- Вот ты же готовый сержант, и почему же не желаешь служить ???

- Есть одна причина, товарищ подполковник но для этого мне надо домой, кое какие документы взять, а сержантом то вы меня зря обозвали.

Военком психанул, сказал, что бы меня никуда не отпускали и вышел.

Кэп злобно потирая руки двинулся вместе с сержантом ко мне.

- Пойдемте побеседуем, товарищ призывник.

- Да пойдем капитан,- весьма фривольно сказал я.

Мы двинулись в кабинет к капитану, а сержант мабутей пытался толчками меня подбодрить.

Мы все втроем зашли в кабинет и я понял, что щас меня начнут воспитывать кулаками.

так оно и было. Капитан сел за стол а сержант попытался заехать мне в фанеру. Я добросовестно принял заряд...

Сержант хмыкнул и тока открыл рот... Я впечатал ему со всей ненавистью лоу-кик в левое бедро. Мда четыре года занятий в училищной секции даром не прошли сержант рухнул кулем на четыре кости и зашкреб руками пытаясь обнять свою ушибленную ногу. Капитан попытался вскочить..

- Чё капитан неуставняком решил заняться? - злобно вопросил я его.

Он молча открывал рот.

Напоследок дав волшебного пендаля сержанту, я гордо удалился из военкомата. ...

Дальше отсчет времени пошел уже на минуты, понимая что меня будут ловить, я подхватил такси ив спешном порядке ломанулся.домой.

Дома я успел побриться, приколоть на погоны ещё училищного черного ПШ третью старлеевскую звезду, прицепил недавно полученную "отважную" медаль,отбить как полагается берет и засунуть в карманы документы. и только я привел себя в надлежащий вид раздались требовательные звонки в дверь.. и крики... Если не откроет ломайте.......

Я широко распахнул дверь..... М да в группу захвата теперь входил и ушибленный мною сержант...

Немая сцена из РЕВИЗОРА была ничто с той немой сценой которую я увидел.....

-Ну чё поехали имбецилы, брякнул я и спокойно закрыв дверь начал спускаться к "воронку" Надо ли говорить что сержант мабутей

Ехал до военкомата в обезьяннике со страхом посматривал на меня и тихо поскуливал. Капитан хранил героическое молчание.

- Ну извините товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела то, напутал, вы когда поступали в училище то в отдел на призывниках другой сидел, и что то не срослось там, вас разыскивали как уклоняющегося.. а по поступившим в Военные учебные заведения не догадались глянуть м.дааа. вечером капитан выставлял мне "кабак".. а куча "моих " призывников увидев меня в форме надолго решилась дара речи... все как один возжелали служить в доблестной МП.

Источник:

Метки: Армия РФ   военкомат   морпехи   нулевые   ошибочка   уклонисты   
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25k
blus 10 часов назад
Щас коты набегут с люстрами.
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10k
Святослав 54 минуты назад

Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить
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79
laptignu 55 минут назад
Не знаю, закончил ли автор военное училище, но факультет журналистики скорее всего да.
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1k
Sen_Sei Час назад
Не стыдно у Андрея Загорцева, боевого офицера, тырить произведения?!
Кому интересен военный юмор, почитайте "Водки летчикам не давать". Кому интересна проза войны - "Город"!
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1k
Михаил Sen_Sei 45 минут назад
Офигенна еще "Особая офицерская группа". И продолжение))
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44
василий монахов Полчаса назад
Ещё "Козыри третьей мировой", "Рота морпехов".
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673
Павел Час назад
Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить
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10k
Святослав Павел 56 минут назад

Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить
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6
Иван 2 часа назад
на самом деле были такие ситуации в 90-х. Будучи курсантом на 3 курсе, я в отпуске был дома. Приехал участковый и офицер из военкомата (наверное соседи сообщили что я дома). Оформление в училище я проходил в одном военкомате. Родители получили квартиру, мы переехали. В другом военкомате я прошел приписку, как все школьники конца 80-х, начала 90-х годов. В 1991 году торжественно поступил в военное училище, сразу случился путч, мы приняли (одни из последних) присягу СССР. И вперед к лейтенантским звездам. Неразбериха между военкоматами и тд была явно. Так вот, когда я показал военный билет, отпускной билет офицерам и доложил что являюсь курсантом 3 курса, то внимательный дядя из военкомата увидел, что на записи в военном билете о присяге и ее дате, стоит подпись отдела кадров, а печати нет...Все остальное было в порядке. Печати действительно не было, так как после того, как была сделана запись в военный билет, сержантик в отделе кадров не поставил печать всему курсу, наверное забыл или забил. Меня потащили в военкомат и тд и тп, прямо с порога в чем был, в том и поехал. Из военкомата удалось позвонить оперативному дежурному по части и доложить ситуацию. За мной приехали через 3 часа начальник отдела кадров, зам нач караула по части и выводной. Забрали в училище, поставили печать в военный билет, на всякий случай отымели стоя, лежа и на бегу, за то, что не доложил о непорядке в военном билете. И я поехал догуливать неделю отпуска с имеющейся нужной печатью. Так что морпех конечно мог приукрасить для красного словца, но имеет право рассказ быть таковым.
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2k
Sanar Иван Час назад
Со всем согласен, но единственное что режет глаз, это выражение "по ЧАСТИ"
Со всем согласен, но единственное что режет глаз, это выражение "по ЧАСТИ"
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7k
uehl 2 часа назад
смешная выдумка
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19k
Netyn uehl 2 часа назад
Годные буквы, хотя смущает знания морпеха о БМП, мы использовали из БМП только БМП-3Ф
73-ий отдельный морской центр ССО ЧФВМФ
2 рота
ГКС в запасе
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19k
Netyn 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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19k
Netyn 2 часа назад
Я когда на нуле был мне звонили из военкомата и просили добровольно явиться)
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18k
Тигран Саркисян 2 часа назад
меня тоже с уклонистом спутали в 2001 , я как раз дня три как дембельнулся , я просто послал пешым ходом так сказать)))
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142
Вячеслав 3 часа назад
Очень нравятся произведения Андрея Загорцева. Кроме приведённого выше рассказа рекомендую прочитать и другие его произведения (http://flibusta.is/a/50523)http://flibusta.is/a/50523). Особенно понравилось "Водки летчикам не давать!" и "Особая офицерская группа".
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39
. Leon Вячеслав Час назад
Спасибо. Скачал всё. Читать буду помаленьку. Фото очень фактурное,напоминает что то из боевиков 90-х.
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59k
Максим 3 часа назад
НУ учитывая что это бардак середины 90-х вполне может и быть. У меня в конце 90-х тоже полный бред с военкоматом творился.
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3k
Vladimir Максим 2 часа назад
Аналогично.
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5k
Doomer 3 часа назад
В этой истории мне одно странно: а что, теперь "отпускное" отмечать не надо? Помнится, в старые добрые времена военные и менты при выезде куда-то в отпуск обязательно отмечали отпускное удостоверение "Прибыл"... "Убыл"... Как в командировочном. Военные - в военкомате, менты - в местном райотделе. В случае какого-нибудь шухера тебя быстренько находят и выдёргивают. Выехал и не отметился - вздрючат.
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4k
Леший Doomer 2 часа назад
Отпускной отметил в комендатуре. ДПВК не обязан в военкомат сообщать.
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6
Иван Doomer 2 часа назад
не знаю как в других городах, но в Москве отмечались раньше в ЦРВК на Басманной, а в районные не ходили, там не отмечали
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1k
Alphyn 4 часа назад
Да, тут кот должен быть в берете
Интересно, а кто вообще такой бред пишет? Всех воспитал, всех наказал. Конечно у нас часто бывает неразбериха, но есть маленькое НО, в училище старлей шёл через этот же военкомат и вдруг оказалось, что шёл-шёл, да не дошёл. Проходил комиссию, подшивали в дело призывника бумаги, а потом раз и нет ничего, чистый уклонист герой морпех.
Пусть будет на совести автора и копипасты.
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1k
Alphyn Гур 2 часа назад
Да я не спорю! И теперь верю, что призывников отправляют служить без паспорта, при вызове в военкомат избивают при посадке в автомобиль и по прибытию. Ну и конечно, по прибытии в отпуск военнослужащий не уведомляет никого.
Я всё понял, проклятый бардак!!!
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2k
Гур Alphyn 2 часа назад
По прибытии в отпуск офицер уведомляет комендатуру, а не военкомат.
Призывников-уклонистов ловили и на улице, без документов и да, частенько писдили...Вы сами какого года рождения?
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1k
Alphyn Гур 2 часа назад
Призывался в 97, никакой путаницы и завоза избитых не помню. Может память сдаёт, всякое бывает.
У Вас ещё вопросы будут? Или хотите волевым решением запретить сомневаться в байках? Ну потому что лично для Вас тут всё очевидно. На улицах ловили, дома ловили, ловили-ловила, да выловили!
Всего хорошего.
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2k
Sanar Alphyn 2 часа назад
История конечно здорово приукрашена авторским домыслом, но в те времена такое реально было, я приписное получал в районном военкомате по месту учёбы, в 17 лет поступил в военное училище через краевой военкомат, уже был на втором курсе родителей начали донимать повестками и даже приходили с милицией, но у меня Мама сознательный человек, приехала в училище и взяла справку о том что я курсант для военкомата, отстали.
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2k
Гур Alphyn 2 часа назад
Ну уже ответили про бардак. Сомневайтесь дальше, недоверчивый ты наш .
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6k
Аргуша 4 часа назад
Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить
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5k
Jekis 4 часа назад
Где там кот с лампой
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3k
евгений Jekis 3 часа назад
Но все равно интересно
Но все равно интересно
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2k
Гур 4 часа назад
Андрей Загорцев, по моему из книги "Водки лётчикам не давать" Прикольная книга)))
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315
iplo Гур 4 часа назад
Совершенно в дырочку
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16k
Lunatic Asylum 4 часа назад
Какой-то странный рассказ, а на проходной военкомата его как выпустили? Там же обычно 1-2 дежурных, которые в призыв хер кого выпустят.
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19
tokik Lunatic Asylum 4 часа назад
Морда кирпичом и уверенное движение в нужном направлении в любых не понятных ситуациях помогает с охранниками и прочими сторожами, так что кому надо всегда выйдут и войдут. Тем более дежурными в военкоматах 90-х годы были те же зольдатики-срочники иногда и офицеры, которым было все до звезды.
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16k
Lunatic Asylum tokik 2 часа назад
Там и сейчас если что те же самые солдаты.
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27k
Кот Баюн 4 часа назад
Байка, не более того
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6k
Атанас Раков 4 часа назад
Ну, автора указали бы... Товарищ полковник тоже здесь когда-то заходил..

http://artofwar.ru/z/zagorcew_a_w/http://artofwar.ru/z/zagorcew_a_w/
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2k
мозгOFF 4 часа назад
Поручик, если это не вы, то неплохо бы и автора указывать.
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