Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить

Вот что бывает, когда вернулся с войны домой, в небольшой отпуск, а тебя спутали с кем-то другим, загребли в военкомат да еще и решили за дерзость проучить. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.
Вот что бывает, когда вернулся с войны домой, в небольшой отпуск, а тебя спутали с кем-то другим, загребли в военкомат да еще и решили за дерзость проучить. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.
Весной 95 года, когда было небольшое затишье в красивом и спокойном городе Грозный, я на "борзом" коне подкатил к своему шефу и вытребовал себе неделю отпуска. Шеф меня мотивировал всякими нескучными словами я мотивировал шефа и апеллировал к своей контузии и ранению, наконец наш полковник плюнул в мою сторону но попал себе на ботинок и сказал "Х..й с тобой чтоб через неделю как штык".
Проинструктировав всех кого можно и нельзя я дернул в к себе на родину. По приезду я выслушал от предков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. там соответственно обзвонил всех друзей приятелей и вечером началась грандиознейшая пьянка. Народу было много водки и закуски еще больше, произносились тосты пелись песни , кто-то тихонько и интеллигентно , чисто по граждански блевал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков и чей то бодрый мужской голос спрашивал
- А это квартира такого то?
-Да, - отвечал я.
- А вы завтра на месте будете?
- Да мля, заходите, похмелимся, - бравировал я, и бросал трубку, и так несколько раз, скоро мне это надоело и я послал звонившего на его далекую прародину....
Далеко за полночь проводив всех я бухнулся спать.
С утра встал сам, долго не мог понять где нахожусь, истошно орал
-Скамейкин, падла хде кофее, грей душ...
Наконец я понял, что мой матрос Скамейкин остался в Грозном и душ не надо греть на солярке а просто надо открыть кран.Кое как поднявшись и одевшись я поплелся на кухню. И тут в мозги ворвалась трель дверного звонка...
" Кого это прет?" - подумал я и открыл дверь...
На лестничной площадке топтались два интеллигентных милиционера и какой то капитан с инженерными петлицами на новеньком камуфляже..
- Здрасте бодро произнес он,
- Здорово,- буркнул я, - че хотел ? Че не хотел ???
Капитан хмыкнул, видно внешний вид мой доставил истинное наслаждение, действительно стоит полупьяное тело в трениках майке, со свежим шрамом на морде и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними..... Я подумал что каким то образом, нашим городским властям стало известно, что доблестный герой чеченской войны приехал в родной город и хотят меня пригласит на какой нибудь фуршет.
Капитан сказал что в принципе они на машине и я накинув спортивную куртку и поменяв тапки на кроссовки спустился с ними к подъезду. дальше все напоминало дурной сон.
Возле подъезда стоял "воронок", и пока я стоял открыв рот менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу.
-ЭЭЭЭЭ уроды вы чё творите, заорал я
-Молчи придурок отбегался, сказал саперный капитан, менты поддержали его ржанием.
дальше все напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников, на дверях стоял какой то мабутей и гордо гноил призывников.
Кому то орать , что я старший лейтенант представитель разведки ТОФА и тока что прибыл со штурма Грозного было абсолютно бессмысленно......
Потом пришел тот самый капитан который оказался начальником отдела призыва он начал читать списки команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывников.
Я в прострации сидел на табуретке и молчал..
Тут зашел военком и капитан скомандовал"Смирно"
надо ли говорить что я по привычке вскочил и вытянул руки по швам остальные призывники глядя на меня лениво начали подыматься.
Военком сказал пару напутственных речей потом представил мабутейного сержанта который попытался рассказать как клево служить в пехоте....
Рассказ сержанта я сдабривал своими замечаниями.
- Вы научитесь стрелять из всех видов стрелкового оружия, -верещал толстый сержант
- А тебя не научили ??? спрашивал я
Военком хмыкал, капитан ,багровел, призывники ржали..
- Да я ,!!!!!ерепенился мабутей,
- Да ты писарь видать, вон щеки какие, бухтел я
Сержант решил, что я точно попаду к ним в часть и тогда мне капец.. он мне исподтишка показывал кулаки что то гундосил..короче выступление я сорвал.Военком прикрикнул на нас поднял меня и сказал такие слова,
- Вот вы товарищ призывник несколько лет бегали от призыва, а теперь вам придется отдать Родине долг, я лично позабочусь о том что бы вы попали, в одну часть с товарищем сержантом, - мабутей довольно крякнул.
- А кто вам сказал товарищ подполковник, что я родине что то должен ? А почему в мабуту? (я специально акцентировал слово мабута ). Че два года возле какой нибудь бмпшки загибаться ???
Военком открыл рот и сумел сказать; - А вы и знаете,что такое БМП а?
Я неторопясь выдал ему расклады и про БМП -1, и БМП-2 и про БТР, все что помнил с училища.
Мабутей притух, он попутал все на свете и не понимал, что творится, столько умных военных слов про БМП он и в части то наверняка не слышал.Военком удивленно хрюкнул и покосился на кэпа, а потом спросил меня
- Вот ты же готовый сержант, и почему же не желаешь служить ???
- Есть одна причина, товарищ подполковник но для этого мне надо домой, кое какие документы взять, а сержантом то вы меня зря обозвали.
Военком психанул, сказал, что бы меня никуда не отпускали и вышел.
Кэп злобно потирая руки двинулся вместе с сержантом ко мне.
- Пойдемте побеседуем, товарищ призывник.
- Да пойдем капитан,- весьма фривольно сказал я.
Мы двинулись в кабинет к капитану, а сержант мабутей пытался толчками меня подбодрить.
Мы все втроем зашли в кабинет и я понял, что щас меня начнут воспитывать кулаками.
так оно и было. Капитан сел за стол а сержант попытался заехать мне в фанеру. Я добросовестно принял заряд...
Сержант хмыкнул и тока открыл рот... Я впечатал ему со всей ненавистью лоу-кик в левое бедро. Мда четыре года занятий в училищной секции даром не прошли сержант рухнул кулем на четыре кости и зашкреб руками пытаясь обнять свою ушибленную ногу. Капитан попытался вскочить..
- Чё капитан неуставняком решил заняться? - злобно вопросил я его.
Он молча открывал рот.
Напоследок дав волшебного пендаля сержанту, я гордо удалился из военкомата. ...
Дальше отсчет времени пошел уже на минуты, понимая что меня будут ловить, я подхватил такси ив спешном порядке ломанулся.домой.
Дома я успел побриться, приколоть на погоны ещё училищного черного ПШ третью старлеевскую звезду, прицепил недавно полученную "отважную" медаль,отбить как полагается берет и засунуть в карманы документы. и только я привел себя в надлежащий вид раздались требовательные звонки в дверь.. и крики... Если не откроет ломайте.......
Я широко распахнул дверь..... М да в группу захвата теперь входил и ушибленный мною сержант...
Немая сцена из РЕВИЗОРА была ничто с той немой сценой которую я увидел.....
-Ну чё поехали имбецилы, брякнул я и спокойно закрыв дверь начал спускаться к "воронку" Надо ли говорить что сержант мабутей
Ехал до военкомата в обезьяннике со страхом посматривал на меня и тихо поскуливал. Капитан хранил героическое молчание.
- Ну извините товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела то, напутал, вы когда поступали в училище то в отдел на призывниках другой сидел, и что то не срослось там, вас разыскивали как уклоняющегося.. а по поступившим в Военные учебные заведения не догадались глянуть м.дааа. вечером капитан выставлял мне "кабак".. а куча "моих " призывников увидев меня в форме надолго решилась дара речи... все как один возжелали служить в доблестной МП.
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Кому интересен военный юмор, почитайте "Водки летчикам не давать". Кому интересна проза войны - "Город"!
73-ий отдельный морской центр ССО ЧФВМФ
2 рота
ГКС в запасе
Интересно, а кто вообще такой бред пишет? Всех воспитал, всех наказал. Конечно у нас часто бывает неразбериха, но есть маленькое НО, в училище старлей шёл через этот же военкомат и вдруг оказалось, что шёл-шёл, да не дошёл. Проходил комиссию, подшивали в дело призывника бумаги, а потом раз и нет ничего, чистый уклонист герой морпех.
Пусть будет на совести автора и копипасты.
Я всё понял, проклятый бардак!!!
Призывников-уклонистов ловили и на улице, без документов и да, частенько писдили...Вы сами какого года рождения?
У Вас ещё вопросы будут? Или хотите волевым решением запретить сомневаться в байках? Ну потому что лично для Вас тут всё очевидно. На улицах ловили, дома ловили, ловили-ловила, да выловили!
Всего хорошего.
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