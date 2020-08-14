Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить

Весной 95 года, когда было небольшое затишье в красивом и спокойном городе Грозный, я на "борзом" коне подкатил к своему шефу и вытребовал себе неделю отпуска. Шеф меня мотивировал всякими нескучными словами я мотивировал шефа и апеллировал к своей контузии и ранению, наконец наш полковник плюнул в мою сторону но попал себе на ботинок и сказал "Х..й с тобой чтоб через неделю как штык".



Проинструктировав всех кого можно и нельзя я дернул в к себе на родину. По приезду я выслушал от предков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. там соответственно обзвонил всех друзей приятелей и вечером началась грандиознейшая пьянка. Народу было много водки и закуски еще больше, произносились тосты пелись песни , кто-то тихонько и интеллигентно , чисто по граждански блевал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков и чей то бодрый мужской голос спрашивал



- А это квартира такого то?



-Да, - отвечал я.



- А вы завтра на месте будете?



- Да мля, заходите, похмелимся, - бравировал я, и бросал трубку, и так несколько раз, скоро мне это надоело и я послал звонившего на его далекую прародину....



Далеко за полночь проводив всех я бухнулся спать.



С утра встал сам, долго не мог понять где нахожусь, истошно орал



-Скамейкин, падла хде кофее, грей душ...



Наконец я понял, что мой матрос Скамейкин остался в Грозном и душ не надо греть на солярке а просто надо открыть кран.Кое как поднявшись и одевшись я поплелся на кухню. И тут в мозги ворвалась трель дверного звонка...



" Кого это прет?" - подумал я и открыл дверь...



На лестничной площадке топтались два интеллигентных милиционера и какой то капитан с инженерными петлицами на новеньком камуфляже..



- Здрасте бодро произнес он,



- Здорово,- буркнул я, - че хотел ? Че не хотел ???



Капитан хмыкнул, видно внешний вид мой доставил истинное наслаждение, действительно стоит полупьяное тело в трениках майке, со свежим шрамом на морде и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними..... Я подумал что каким то образом, нашим городским властям стало известно, что доблестный герой чеченской войны приехал в родной город и хотят меня пригласит на какой нибудь фуршет.



Капитан сказал что в принципе они на машине и я накинув спортивную куртку и поменяв тапки на кроссовки спустился с ними к подъезду. дальше все напоминало дурной сон.



Возле подъезда стоял "воронок", и пока я стоял открыв рот менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу.



-ЭЭЭЭЭ уроды вы чё творите, заорал я



-Молчи придурок отбегался, сказал саперный капитан, менты поддержали его ржанием.



дальше все напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников, на дверях стоял какой то мабутей и гордо гноил призывников.



Кому то орать , что я старший лейтенант представитель разведки ТОФА и тока что прибыл со штурма Грозного было абсолютно бессмысленно......



Потом пришел тот самый капитан который оказался начальником отдела призыва он начал читать списки команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывников.



Я в прострации сидел на табуретке и молчал..



Тут зашел военком и капитан скомандовал"Смирно"



надо ли говорить что я по привычке вскочил и вытянул руки по швам остальные призывники глядя на меня лениво начали подыматься.



Военком сказал пару напутственных речей потом представил мабутейного сержанта который попытался рассказать как клево служить в пехоте....



Рассказ сержанта я сдабривал своими замечаниями.



- Вы научитесь стрелять из всех видов стрелкового оружия, -верещал толстый сержант



- А тебя не научили ??? спрашивал я



Военком хмыкал, капитан ,багровел, призывники ржали..



- Да я ,!!!!!ерепенился мабутей,



- Да ты писарь видать, вон щеки какие, бухтел я



Сержант решил, что я точно попаду к ним в часть и тогда мне капец.. он мне исподтишка показывал кулаки что то гундосил..короче выступление я сорвал.Военком прикрикнул на нас поднял меня и сказал такие слова,



- Вот вы товарищ призывник несколько лет бегали от призыва, а теперь вам придется отдать Родине долг, я лично позабочусь о том что бы вы попали, в одну часть с товарищем сержантом, - мабутей довольно крякнул.



- А кто вам сказал товарищ подполковник, что я родине что то должен ? А почему в мабуту? (я специально акцентировал слово мабута ). Че два года возле какой нибудь бмпшки загибаться ???



Военком открыл рот и сумел сказать; - А вы и знаете,что такое БМП а?



Я неторопясь выдал ему расклады и про БМП -1, и БМП-2 и про БТР, все что помнил с училища.



Мабутей притух, он попутал все на свете и не понимал, что творится, столько умных военных слов про БМП он и в части то наверняка не слышал.Военком удивленно хрюкнул и покосился на кэпа, а потом спросил меня



- Вот ты же готовый сержант, и почему же не желаешь служить ???



- Есть одна причина, товарищ подполковник но для этого мне надо домой, кое какие документы взять, а сержантом то вы меня зря обозвали.



Военком психанул, сказал, что бы меня никуда не отпускали и вышел.



Кэп злобно потирая руки двинулся вместе с сержантом ко мне.



- Пойдемте побеседуем, товарищ призывник.



- Да пойдем капитан,- весьма фривольно сказал я.



Мы двинулись в кабинет к капитану, а сержант мабутей пытался толчками меня подбодрить.



Мы все втроем зашли в кабинет и я понял, что щас меня начнут воспитывать кулаками.



так оно и было. Капитан сел за стол а сержант попытался заехать мне в фанеру. Я добросовестно принял заряд...



Сержант хмыкнул и тока открыл рот... Я впечатал ему со всей ненавистью лоу-кик в левое бедро. Мда четыре года занятий в училищной секции даром не прошли сержант рухнул кулем на четыре кости и зашкреб руками пытаясь обнять свою ушибленную ногу. Капитан попытался вскочить..



- Чё капитан неуставняком решил заняться? - злобно вопросил я его.



Он молча открывал рот.



Напоследок дав волшебного пендаля сержанту, я гордо удалился из военкомата. ...



Дальше отсчет времени пошел уже на минуты, понимая что меня будут ловить, я подхватил такси ив спешном порядке ломанулся.домой.



Дома я успел побриться, приколоть на погоны ещё училищного черного ПШ третью старлеевскую звезду, прицепил недавно полученную "отважную" медаль,отбить как полагается берет и засунуть в карманы документы. и только я привел себя в надлежащий вид раздались требовательные звонки в дверь.. и крики... Если не откроет ломайте.......



Я широко распахнул дверь..... М да в группу захвата теперь входил и ушибленный мною сержант...



Немая сцена из РЕВИЗОРА была ничто с той немой сценой которую я увидел.....



-Ну чё поехали имбецилы, брякнул я и спокойно закрыв дверь начал спускаться к "воронку" Надо ли говорить что сержант мабутей



Ехал до военкомата в обезьяннике со страхом посматривал на меня и тихо поскуливал. Капитан хранил героическое молчание.



- Ну извините товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела то, напутал, вы когда поступали в училище то в отдел на призывниках другой сидел, и что то не срослось там, вас разыскивали как уклоняющегося.. а по поступившим в Военные учебные заведения не догадались глянуть м.дааа. вечером капитан выставлял мне "кабак".. а куча "моих " призывников увидев меня в форме надолго решилась дара речи... все как один возжелали служить в доблестной МП.