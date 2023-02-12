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Что сказал генерал Антон Деникин немцам, пришедшим вербовать его на сторону Гитлера

Что сказал генерал Антон Деникин немцам, пришедшим вербовать его на сторону Гитлера

Автор:
12 февраля 2023 14:00
Метки: Антон Деникин.   история   эмиграция   
689
1
После Октябрьской революции, с началом Гражданской войны (1917-1923) начался так называемый Красный террор, который привел к массовой эмиграции остатков "недобитых классов" - аристократии, купечества, предпринимателей, отчасти, интеллигенции.

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Метки: Антон Деникин.   история   эмиграция   
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16  комментариев
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27k
Юрьевич 3 часа назад
"После Октябрьской революции, с началом Гражданской войны (1917-1923) начался так называемый Красный террор"
Прошу заметить, в ответ на белый террор. И вообще, если внимательно почитаете историю, то поймёте, что гражданскую войну начали не большевики. Она началась с момента создания Добровольческой белой Армии на Дону. А первые бои начались за Ростов, который соединения этой армии штурмовали.
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5k
Котэ 49 минут назад
я старого образца, для меня что власов, что колчак, что краснов, что деникин - враги. и хоть сегодняшняя антинародная власть виляет жопой перед всеми, и коммунисты хорошие, и беляки хорошие, и Сталин хороший и Николай- тряпка в бессмертном полку, и Маннергейму памятные доски - у меня есть чёткое деление, на наших и врагов
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33k
Korolev Час назад
Ссылка youtu.be
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
В 1946 году он направил правительствам США и Великобритании меморандум под названием «Русский вопрос».

«Если только Советы смогут использовать атомную бомбу в соответствующих масштабах, обладание этим оружием приведёт к немедленному и откровенно антигуманному действию со стороны СССР. Нападение будет произведено без объявления причины, без предупреждения, без внимания к возможностям или призывам к умиротворению со стороны западных демократий, и даже несмотря на полную капитуляцию перед советскими требованиями», пророчествовал Деникин. Считая, что США и Великобритания в связи с этим должны нанести сокрушительный удар по Советскому Союзу, генерал давал рекомендации по последующей оккупации СССР: «В случае оккупации российской территории немедленно установить русское самоуправление и при первой возможности поощрить создание на русских землях временной центральной правительственной власти, сформированной из граждан России с возможным участием особо отобранных эмигрантов... Временное военное правительство должно быть сформировано исключительно под эгидой незаинтересованных и благосклонных великих держав».
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32k
Юр21 2 часа назад
"... талантливые царские генералы..."
Автор, ты где талантливых то увидел? Эти генералы вначале обосрались на Первой мировой, а потом просрали Гражданскую войну, причём проиграли имея поддержку "цивилизованного мирового сообщества". С немцами Деникин не пошёл, а вот с американцами вполне был готов идти на СССР.
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17k
Виталий Касандров 2 часа назад
Иное дело - царские военные. Офицеры, генералы, поручики Голицыны и корнеты Оболенские, проигравшие Гражданскую войну и оказавшиеся на чужбине.
Ну немногие но таки возвращались на родину и они.
Наиболее яркий пример генерал Слащев-Крымский
С 1918 года льётся русская кровь в междоусобной войне. Все называли себя борцами за народ. Правительство белых оказалось несостоятельным и не поддержанным народом белые были побеждены и бежали в Константинополь.

Советская власть есть единственная власть, представляющая Россию и её народ.

Я, Слащёв-Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчиниться советской власти и вернуться на родину, в противном случае вы окажетесь наёмниками иностранного капитала и, что ещё хуже, наёмниками против своей родины, своего родного народа. Ведь каждую минуту вас могут послать завоёвывать русские области. Конечно, платить вам за это будут, но пославшие вас получат все материальные и территориальные выгоды, сделают русский народ рабами, а вас народ проклянёт. Вас пугают тем, что возвращающихся белых подвергают различным репрессиям. Я поехал, проверил и убедился, что прошлое забыто. Со мной приехали генерал Мильковский, полковник Гильбих, несколько офицеров и моя жена. И теперь, как один из бывших высших начальников добровольческой армии, командую вам: «За мной!». Не верьте сплетням про Россию, не смейте продаваться, чтобы идти на Россию войной.

Требую подчинения советской власти для защиты родины и своего народа.
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4k
Старичок 2 часа назад
прямо ми-ми-мишечка душка.
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273
Damvrot Hohlam Старичок Час назад
ыыыыыыыыы
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127k
Игорь 2 часа назад
Не важно что сказал Деникин немцам. Важно что он написал пиндосам, разъяснив им, как можно победить Россию. тогда СССР. И это сейчас храниться в архиве одной из библиотек США.
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Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
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