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Мишка, Мишка, - а в тебе воришка

Мишка, Мишка, - а в тебе воришка

Автор:
11 августа 2022 15:56
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
332
1
Английские полицейские нашли разыскиваемого автоугонщика внутри дома его подружки.
Вернее, внутри игрушки его подружки

Источник:

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Метки: Правo   закон   мораль   общество   
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286
дмитрий 4 часа назад
Эйз

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−18
Киргуда Полчаса назад
А вату то из медведя он куда дел так быстро?
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24k
Юрий 3 часа назад
Надо было вот так прятаться....
Ссылка www.youtube.com
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2k
sos1960sos 4 часа назад
Спрятала бы его в семи разных, маленьких игрушках и полицейские ни за что бы не догадались...
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2k
Дмитрий 4 часа назад
Какого, на хрен, фургона? Автор никогда не видел Астру?
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