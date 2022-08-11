Мишка, Мишка, - а в тебе воришка

Джошуа Добсона из Рочдейла разыскивали за кражу внедорожника Mitsubishi. По наводке копы пришли с обыском в дом его подруги. И стовосьмидесятисантиметровый верзила не нашел ничего лучшего, как в панике спрятаться в полутораметрового плюшевого медведя.

Во время обыска одному полицейскому почудилось, что сидящий в углу плюшевый мишка неровно дышит. Перекрестившись, он попытался приподнять игрушку и обнаружил в ней разыскиваемого. «Он очень быстро проделал дыру в заднице плюшевого медведя, прежде чем залезть внутрь и спрятаться там» - констатировали полицейские.

Весьма расстроенный обстоятельствами его обнаружения Джошуа Добсон также признался дознавателю еще в краже автомобиля Vauxhall Astra в марте этого года, а также ящика с инструментами и двух планшетов.

Английское правосудие оказалось весьма великодушным к «игроку в прятки через одно место». Магистратский суд Манчестера и Солфорда по совокупности всех злодеяний запретил Добсону 27 месяцев водить машину и заключил его в тюрьму сроком на девять месяцев.