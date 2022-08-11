Мишка, Мишка, - а в тебе воришка

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Английские полицейские нашли разыскиваемого автоугонщика внутри дома его подружки.
Вернее, внутри игрушки его подружки
Вернее, внутри игрушки его подружки
Джошуа Добсона из Рочдейла разыскивали за кражу внедорожника Mitsubishi. По наводке копы пришли с обыском в дом его подруги. И стовосьмидесятисантиметровый верзила не нашел ничего лучшего, как в панике спрятаться в полутораметрового плюшевого медведя.
Во время обыска одному полицейскому почудилось, что сидящий в углу плюшевый мишка неровно дышит. Перекрестившись, он попытался приподнять игрушку и обнаружил в ней разыскиваемого. «Он очень быстро проделал дыру в заднице плюшевого медведя, прежде чем залезть внутрь и спрятаться там» - констатировали полицейские.
Весьма расстроенный обстоятельствами его обнаружения Джошуа Добсон также признался дознавателю еще в краже автомобиля Vauxhall Astra в марте этого года, а также ящика с инструментами и двух планшетов.
Английское правосудие оказалось весьма великодушным к «игроку в прятки через одно место». Магистратский суд Манчестера и Солфорда по совокупности всех злодеяний запретил Добсону 27 месяцев водить машину и заключил его в тюрьму сроком на девять месяцев.
Во время обыска одному полицейскому почудилось, что сидящий в углу плюшевый мишка неровно дышит. Перекрестившись, он попытался приподнять игрушку и обнаружил в ней разыскиваемого. «Он очень быстро проделал дыру в заднице плюшевого медведя, прежде чем залезть внутрь и спрятаться там» - констатировали полицейские.
Весьма расстроенный обстоятельствами его обнаружения Джошуа Добсон также признался дознавателю еще в краже автомобиля Vauxhall Astra в марте этого года, а также ящика с инструментами и двух планшетов.
Английское правосудие оказалось весьма великодушным к «игроку в прятки через одно место». Магистратский суд Манчестера и Солфорда по совокупности всех злодеяний запретил Добсону 27 месяцев водить машину и заключил его в тюрьму сроком на девять месяцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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