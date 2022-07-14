Зачем в Индии людей до сих пор делят на «чистых» и «неприкасаемых»

Казалось бы - диковатый пережиток прошлого, от которого давно пора отказаться. Тем не менее, в стране до сих пор существуют касты и «люди второго сорта».
Самая низшая каста в Индии - «неприкасаемые» или «ачхут». Те, кто занимается тяжёлым физическим трудом или работают с «нечистыми предметами». Например, ассенизаторы, мусорщики, проститутки, мясники, рыбаки, уличные торговцы и бродячие артисты.
Людям из этой касты запрещено общаться с представителями «элиты». Исключение делается только для парикмахеров, которые тоже обитают на самом дне индийской кастовой системы.
Также «неприкасаемым» запрещено питаться в общепите, черпать воду из общественных колодцев, получать полноценное образование и носить нарядную одежду. Это изгои общества, с минимальными шансами добиться хоть чего-то.
О причинах возникновения кастовой системы спорят до сих пор. Есть две основные версии: завоевание и эпидемия.
Что касается завоевания Индии: учёные считают, что касты и строгое деление общества появилось как раз благодаря захватчикам. Они заняли территорию Индии, которая тогда состояла из множества княжеств, и поделили всё общество на «элиту» и всех остальных. К элите относились, например, брахманы и воины - те самые завоеватели. А средние и низшие касты «достались» простым людям - местному населению.
И вторая версия - эпидемиологическая.
Из-за перенаселения и антисанитарии в Индии периодически случались вспышки опасных инфекций. Основными распространителями болезней считались люди, которые выполняли «грязную» работу. От их услуг нельзя было отказаться, но контактировать с ними никто не хотел - вот и выделили в особую касту «неприкасаемых». Заодно в эту касту поместили кожевников и кузнецов, считалось, что их труд напрямую связан с «общением с низшими духами».
Кастовая система появилась десятки, если не сотни, поколений назад, но работает до сих пор. В некоторых частях страны «ачхут» селят в отдельных районах, чтобы они даже случайно не пересекались с «элитой».
Конечно, сейчас законами Индии запрещено делить людей на «чистых» и «неприкасаемых». Но на практике они не работают и солидная часть общества продолжает оставаться изгоями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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