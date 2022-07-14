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Зачем в Индии людей до сих пор делят на «чистых» и «неприкасаемых»

Зачем в Индии людей до сих пор делят на «чистых» и «неприкасаемых»

Автор:
14 июля 2022 18:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Индия   изгои   каста   неприкасаемые   общество   элита   
1610
5

Казалось бы - диковатый пережиток прошлого, от которого давно пора отказаться. Тем не менее, в стране до сих пор существуют касты и «люди второго сорта».

Самая низшая каста в Индии - «неприкасаемые» или «ачхут». Те, кто занимается тяжёлым физическим трудом или работают с «нечистыми предметами». Например, ассенизаторы, мусорщики, проститутки, мясники, рыбаки, уличные торговцы и бродячие артисты.

Людям из этой касты запрещено общаться с представителями «элиты». Исключение делается только для парикмахеров, которые тоже обитают на самом дне индийской кастовой системы.

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Также «неприкасаемым» запрещено питаться в общепите, черпать воду из общественных колодцев, получать полноценное образование и носить нарядную одежду. Это изгои общества, с минимальными шансами добиться хоть чего-то.

О причинах возникновения кастовой системы спорят до сих пор. Есть две основные версии: завоевание и эпидемия.

Что касается завоевания Индии: учёные считают, что касты и строгое деление общества появилось как раз благодаря захватчикам. Они заняли территорию Индии, которая тогда состояла из множества княжеств, и поделили всё общество на «элиту» и всех остальных. К элите относились, например, брахманы и воины - те самые завоеватели. А средние и низшие касты «достались» простым людям - местному населению.

И вторая версия - эпидемиологическая.

Из-за перенаселения и антисанитарии в Индии периодически случались вспышки опасных инфекций. Основными распространителями болезней считались люди, которые выполняли «грязную» работу. От их услуг нельзя было отказаться, но контактировать с ними никто не хотел - вот и выделили в особую касту «неприкасаемых». Заодно в эту касту поместили кожевников и кузнецов, считалось, что их труд напрямую связан с «общением с низшими духами».

Кастовая система появилась десятки, если не сотни, поколений назад, но работает до сих пор. В некоторых частях страны «ачхут» селят в отдельных районах, чтобы они даже случайно не пересекались с «элитой».

Конечно, сейчас законами Индии запрещено делить людей на «чистых» и «неприкасаемых». Но на практике они не работают и солидная часть общества продолжает оставаться изгоями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   изгои   каста   неприкасаемые   общество   элита   
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9  комментариев
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1k
Kariya 3 часа назад
Традиция и метка культурной особенности, в данном случае индийской. От этого сложно отказаться. Кстати читал, что с завоевателями было как-то иначе, что наоборот касты уже были, и во время экспансий завоеватели пытались от них избавиться, что в свою очередь заставляло местных крепче за них держаться. Или что-то вроде того.
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−33
Сигизмунд Лазаревич 18 секунд назад
А в России зачем по сей день крестными ходами ходят и свечки покупают? У индусов религия более логичная..
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6k
ZORRO Полчаса назад
да и у нас сословия (касты) сто лет назад отменили, и член касты госчиновников, ни за что не пересечётся с представителем касты рабочих,и разговаривать с ним не будет, и рабочий ни когда не перейдёт в его касту
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14k
crazyvantuz Полчаса назад
вот я к примеру говночерпий, а у элиты верхом пошло, так они ишшо за мном бегать будут
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4k
Горожанин 2 часа назад
Либеральные долбо..ё..бы ненавидят христианство и очень любят этот якобы человечный ад. Идиоты. В нашей традиции это называется русским романтизмом. Как были дураками, так и остались. Ничего не изменилось за столетия.
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10k
Владимир 2 часа назад
Интересно как они определяют, не спрашивая, к какой относятся. Если одеть, помыть..
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58k
doker 3 часа назад
Удивительно, но касты везде есть. Пусть "занивелировано", но есть. Особенно этим отличаются столицы мира и их обитатели.
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