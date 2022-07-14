Зачем в Индии людей до сих пор делят на «чистых» и «неприкасаемых»

Также «неприкасаемым» запрещено питаться в общепите, черпать воду из общественных колодцев, получать полноценное образование и носить нарядную одежду. Это изгои общества, с минимальными шансами добиться хоть чего-то.

О причинах возникновения кастовой системы спорят до сих пор. Есть две основные версии: завоевание и эпидемия.

Что касается завоевания Индии: учёные считают, что касты и строгое деление общества появилось как раз благодаря захватчикам. Они заняли территорию Индии, которая тогда состояла из множества княжеств, и поделили всё общество на «элиту» и всех остальных. К элите относились, например, брахманы и воины - те самые завоеватели. А средние и низшие касты «достались» простым людям - местному населению.