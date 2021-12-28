Нормальный человеческий поступок

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В Петербурге сотрудник ДПС помог прорваться рожающей женщине сквозь пробки в 10 баллов
Сотрудник ДПС сопроводил на патрульном автомобиле машину с рожающей женщиной. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне около полудня у дома 10 по проспекту Медиков к дежурившему инспектору ОГИБДД по Петроградскому району лейтенанту полиции Никите Хмельницкому подошел 31-летний мужчина. Водитель «Киа Рио» попросил помочь доставить в роддом рожающую 29-летнюю женщину. Вероятно, он был в отчаянии, так как в этот момент на дорогах были пробки в 10 баллов — риск принимать роды самому был очень велик.
Инспектор Хмельницкий на патрульной «Шкоде Октавия» включил спецсигналы и сопроводил роженицу до клиники. В результате все завершилось благополучно — петербурженка своевременно была передана в заботливые руки врачей.
Накануне около полудня у дома 10 по проспекту Медиков к дежурившему инспектору ОГИБДД по Петроградскому району лейтенанту полиции Никите Хмельницкому подошел 31-летний мужчина. Водитель «Киа Рио» попросил помочь доставить в роддом рожающую 29-летнюю женщину. Вероятно, он был в отчаянии, так как в этот момент на дорогах были пробки в 10 баллов — риск принимать роды самому был очень велик.
Инспектор Хмельницкий на патрульной «Шкоде Октавия» включил спецсигналы и сопроводил роженицу до клиники. В результате все завершилось благополучно — петербурженка своевременно была передана в заботливые руки врачей.
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