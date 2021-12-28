Нормальный человеческий поступок

FISHKINET
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не... Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее... 1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане 1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в... Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но... Людская невоспитанность во всём своём безобразии Людская невоспитанность во всём своём безобразии Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM Улыбнись с утречка Улыбнись с утречка "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова: интересные факты из жизни народного героя 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова: интересные факты из жизни... "Морозко": интересные факты и фото со съёмок фильма "Морозко": интересные факты и фото со съёмок фильма В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты 10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть 10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть Реакция хаски на запах дуриана Реакция хаски на запах дуриана Гифки Гифки
Главная > Фото 
Нормальный человеческий поступок

Нормальный человеческий поступок (1 фото)

Автор:
28 декабря 2021 16:57
Метки: добро   люди   фото   
548
1
В Петербурге сотрудник ДПС помог прорваться рожающей женщине сквозь пробки в 10 баллов

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: добро   люди   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Kostick 5 часов назад
ну это нормально, дэпсы всегда роженицам помогают с дорогой. знакомого почти 150 км по трассе сопровождали, ни копейки не взяли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
705
Алексей Александрович 7 минут назад
Может хватит уже самопиариться?! Чем им помог полицейский? проще было скорую дождаться, но есть люди "паникеры" при первой возможности - все капец, а на самом деле спешить было не куда и просто тупой пиар

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
Гиви Час назад
ГИБДД здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 5 часов назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
Максим Максимов 5 часов назад
НОРМАЛЬНЫЙ, МУЖСКОЙ поступок!!! Редко, к сожалению, встретишь таких отзывчивых дэпсов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 5 часов назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 5 часов назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 5 часов назад
Давно это было. Инструктор на уроках вождения рассказывал про свою работу на скорой. Вот одна история. Собрались мы с мужиками съездить на природу попить водовки, взяли машину, загрузились и .. ну отдохнули. Едем назад.. Тут Вы должны сами без меня представить мизансцену, а те кто уже пьяный и не может догнать объясню - естественно все коллеги - со скорой помощи (врачи, реаниматологи и прочие медбратья), трезвый только водитель, машина - тоже понятно - скорая (дело было в конце 90-х). И тут проезая какуюто деревню, на дорогу выбегает парень и машет руками. Жена рожает, т.е. не собирается, а уже рожает. Ну а дальше - загрузили ее и поехали в город и роженицу в больнику и себя по домам. Роды были успешные в окружении кучи пьяных профессионалов, парень потом нашел и поставил ящик коньяка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Сколько мяса получал советский человек по одному талону Сколько мяса получал советский человек по одному талону Людская невоспитанность во всём своём безобразии Людская невоспитанность во всём своём безобразии 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце Пара построила домик для бездомных котов Пара построила домик для бездомных котов Доброта прячется в мелочах Доброта прячется в мелочах
Кaleidoscope
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289174



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
0
250
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года
0
226
Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года
Набирающие популярность
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах&nbsp;
2
9
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах 
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
0
12
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это пугает!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#Ynews#подборка#картинки#аварии#СССР#собака
#интересно#история#факты#кино#в мире#автомобили#смешные#позитив#авто аварии#Россия
#Юмор#животные#новый год#прикол#сша#дтп#автомир#приколы#суд#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться