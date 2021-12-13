Пара построила домик для бездомных котов

Постройку поставили, чтобы животные могли спрятаться от дождя, снега и ветра. На крыше написали, что это «столовая для бездомных котиков».



— Всё началось с того, что я увидела тут рядом маленьких котят. Ну что с ними делать? К людям они не подходят, диковаты. Стали им ставить мисочки, — рассказывает жительница двора Татьяна Ильяшенко. — Наступила осень, и погода стала портиться. Чтобы миски не заливало дождем, мы сначала поставили тут просто ящик. Но, согласитесь, это как-то не эстетично. И муж построил маленький домик.

