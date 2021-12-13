Пара построила домик для бездомных котов

На улице Октябрят открылось «заведение общепита» специально для котов. Это маленький домик, который местные жители сделали и установили сами. Сюда они каждый день приносят угощения для уличных пушистиков, которые обитают в их дворе.
Постройку поставили, чтобы животные могли спрятаться от дождя, снега и ветра. На крыше написали, что это «столовая для бездомных котиков».
— Всё началось с того, что я увидела тут рядом маленьких котят. Ну что с ними делать? К людям они не подходят, диковаты. Стали им ставить мисочки, — рассказывает жительница двора Татьяна Ильяшенко. — Наступила осень, и погода стала портиться. Чтобы миски не заливало дождем, мы сначала поставили тут просто ящик. Но, согласитесь, это как-то не эстетично. И муж построил маленький домик.
Первая версия домика была сделана из реек. Но строение оказалось слишком легким, и его уносило ветром. Тогда муж Татьяны сделал добротный каркасный дом. Супруги не пожалели денег и специально закупили материалы в строительном магазине.
Уличных котов тут подкармливают многие жители округи: и взрослые, и дети.
— Мы гуляем, смотрим: подростки лет 15–16 стоят у этого домика. Я такая: «Ребята, что вы тут делаете?» Думала, что они, может, пакостят. Нет. На самом деле была приятно удивлена, что они с «влажниками», с пакетиками, принесли и кормят, кладут котикам еду, — рассказывает наша собеседница.
Впрочем, не все жалеют бездомышей. Например, соседка Татьяны Наталья была свидетельницей того, как люди проявляют к котам жестокость.
— Жильцы не обижают их, конечно. Коты у нас приучены, в подъезды они не ходят. Но есть люди, которые очень не любят животных. Года два назад рядом с домом сделали дорогу, так я наблюдала, как кошка переходила, а водитель даже скорость прибавил, чтобы ее переехать, — говорит она. — У нас из нового выводка двоих сбили.
Обе наши собеседницы подчеркивают, что они делают всё, чтобы животные не доставляли неудобств соседям. Кроме того, у них с котиками взаимовыгодное сотрудничество: маленькие охотники ловят грызунов.
— Я вот 15 лет здесь живу и не вижу, где мусорные баки, чтобы крысы ходили пешком, как в бедном центре города. Вот у нас их нет, потому что живут кошки, — отмечает Татьяна.
Сейчас двор от незваных гостей охраняют не менее 10 пушистых защитников. Они же стали постоянными клиентами кошачьей столовой.
Источник:
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
- Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
- Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце
Понравилось19
Прибился к нам под ворота собакен. Обычный двортерьер, крупный достаточно. Раз выхожу - сидит, через пару дней снова смотрю - сидит. Потом забыл закрыть роллет в парковочной загородке (для машин), смотрю - тусит там в загородке. Жить, значит, там решил.
Ну, поставили ему миски, еду, воду стали ему туда наливать и насыпать. Но всё время мы там не живём же, пора уезжать.. Оставил роллет приоткрытым, чтоб он мог пролезать туда, приехал через денёк - покормить скотину же надо.. А у него миски полны! Соседи с улицы, оказывается, заметили такое положение вещей в нашем хозяйстве, и когда нас не было, ходили и носили псу довольствие.
Так и жил он не один месяц у нас. Волонтёры будку принесли ему к нам в загородку, да хорошую, недешёвую такую будку.
А потом его забрали люди с соседней улицы. К себе домой забрали, насовсем. Пёс уже отъелся к тому времени, ладный такой стал, блестящий. Не то что в начале - велосипед ходячий, да еще кусок гогна на боку прилип.
А волонтёры говорят мне: а можно мы в будущем, если нужно будет собаку какую на передержку взять, к вам в загородку будку эту снова принесём? Да можно, говорю...